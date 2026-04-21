Madame rinvia gli instore con i fan: “L’emicrania mi mette fuori gioco, ma recuperiamo a maggio”

Madame – ph Leonardo Scotti

Nei giorni scorsi Madame è stata costretta a cancellare alcuni incontri con i fan, spiegando di non sentirsi bene. La scorsa notte la cantante ha ufficialmente rimandato gli instore con cui sta incontrando i fan per presentare l'ultimo album "Disincanto" a causa dell'emicrania. "ciao amici tutti scusatemi l'orario sono qui per dirvi che questi giorni ho avuto vari episodi continui di emicrania con aura di cui soffro da tanti anni" ha scritto in alcune storie su Instagram, spiegando che era questo il motivo per cui alcuni incontri erano saltati all'ultimo momento. Nei giorni scorsi Madame ha condiviso in un monologo a Le Iene come in passato il forte stress l'abbia portata ad abusare di ansiolitici.

Oggi racconta ai fan che queste emicranie le stanno facendo saltare tutti i suoi piani lavorativi. Con l'uscita di "Disincanto" lo scorso 17 aprile, album che arriva a tre anni da "Amore" e dopo un periodo non semplice, Madame è in piena fase promo, ovvero il momento in cui incrementano le interviste con i giornalisti, le ospitate in radio e in televisione, oltre a un impegno a incontrare i fan all'interno degli instore in varie città d'Italia. È il momento in cui si spinge maggiormente un album, facendolo arrivare a quanta più gente possibile e cercando di far circolare i singoli usciti, soprattutto in radio.

Madame ha raccontato come questi dolori la mettano "completamente fuori gioco a livello fisico e mentale. Ora mi sto rimettendo ma sempre con un po' di paura che da un momento all'altro me ne arrivi un'altra e ciaone". La cantautrice, però, rassicura i fan spiegando che le date non sono cancellate ma semplicemente rinviate a maggio: "Si faranno tutte dalla prima all'ultima ma dilazionate nel prossimo mese. Non sapete quanto mi dispiaccia amici, non vedo l'ora di vedervi e abbracciarvi di nuovo, tornerò nuova di zecca promesso. intanto ascoltatevi il disco che poi dal vivo vi interrogo. Vi voglio bene cucciolotti" ha chiosato la cantante.

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L'emicrania fa parte delle cefalee ed è una forma ricorrente di mal di testa. Come si legge sul sito di Humanitas "si presenta generalmente, ma non esclusivamente, a un solo lato della testa (unilateralità); produce dolore intenso, pulsante, inabilitante; peggiora con il movimento". L'emicrania si presenta con un dolore acuto o pulsante che solitamente inizia nella parte anteriore o su un lato della testa, continua l'Istituto. Madame parla di emicrania con "aura"; questa fa riferimento a "un sintomo che precede o si associa all’attacco emicranico ed è caratterizzato da improvvisi lampi di luce".

In Italia ne soffre circa "il 25% dei soggetti di cui il 32,9% di sesso femminile e il 13% di sesso maschile" come si legge sul sito della Società italiana di neurologia che spiega che l'emicrania "ha un carattere ciclico per la ricorrenza degli attacchi emicranici che possono avere un andamento episodico, ma anche cronico per la presenza di più di 15 giorni di cefalea al mese".