Governo Meloni, Mattarella blocca il dl Sicurezza, destra nel caos, Schlein: “Sono in stato confusionale”

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo l'altoltà di Mattarella sul decreto Sicurezza. Il Presidente della Repubblica ha messo un paletto chiaro sul provvedimento: se la norma che prevede un bonus per gli avvocati che fanno rimpatriare i loro clienti resta così, il capo dello Stato non la firma. E così l'esecutivo è stato obbligato a intervenire. Nella notte le commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera – che stavano lavorando sul decreto – erano intenzionate a mettere a punto un emendamento per modificare la norma in questione.

L'ipotesi però è sfumata. Il punto è la modifica richiederà un ritorno al Senato dopo il via libera della Camera, ma i tempi sono strettissimi. Con le opposizioni che promettono ostruzionismo la maggioranza non è sicura di potersi permettere un doppio passaggio parlamentare. Tutto dovrà concludersi prima di sabato 25 aprile, quando il decreto perderà di efficacia se non sarà stato convertito in legge.

Nelle interlocuzioni di ieri è spuntata anche la possibilità di un nuovo decreto ad hoc per abrogare la norma contestata, come lasciato intendere ieri dal capogruppo di FI ala Camera, Enrico Costa che aveva preannunciato di un ordine del giorno a riguardo. In questo momento il decreto è approdato in aula senza modifiche ne mandato al relatore. Se alla fine si dovesse procedere con un decreto stralcio il rischio di una forzatura rispetto ai dettami del Colle è dietro l'angolo.

Nel centrosinistra invece proseguono incessanti le richieste di sospendere i lavori. "Il centrodestra è in stato confusionale", ha affermato in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein. "Dopo la sonora sconfitta referendaria, incurante del voto degli italiani, il governo ci riprova sulla giustizia. Adesso tenta di rimetterci le mani per costringere gli avvocati a farsi esecutori della volontà politica, minando il principio costituzionale del diritto alla difesa", ha aggiunto. "Va ricordato a Meloni che gli avvocati sono chiamati a difendere i diritti e gli interessi del proprio assistito, e non del governo di turno".