Iran, la guerra in diretta: attesa per il secondo round di colloqui in Pakistan. Trump: “Teheran negozierà o avrà problemi mai visti prima”

Il recupero dell'uranio in Iran sarà "lungo e difficoltoso". Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul social Truth ribadendo che gli attacchi Usa hanno distrutto i siti nucleari in Iran. "L'Operazione Midnight Hammer è stata una completa e totale distruzione dei siti di materiale nucleare in Iran. Pertanto, recuperarlo sarà un processo lungo e difficile", ha scritto.