Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Battaglia nel Golfo, razzi contro Kuwait e Bahrein dopo l’attacco statunitense all’isola di Qeshm

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 3 giugno 2026 in tempo reale. Notte di raid nel Golfo dove forze Usa hanno colpito una torre radio iraniana nell'isola di Qshem. Teheran ha risposto con lancio di missili sulle basi statunitensi in Kuwait e Bahrein. Il comando americano assicura che sono stati tutti intercettati. Pasdaran: “Dopo attacco a nostra petroliera, colpita nave Usa-Israele”. Colpi d'artiglieria israeliana contro la città libanese di Blat mentre Hezbollah rivendica 13 attacchi contro forze israeliane nel sud del Libano. Secondo Trump però le trattative proseguono. Oggi nuovo round di colloquia anche tra Libano e Israele a Washington.
Pasdaran: abbiamo attaccato una nave statunitense-israeliana
"Ieri sera tardi, l'esercito statunitense ha colpito una petroliera iraniana vicino allo Stretto di Hormuz con un proiettile aereo, danneggiandone la sala macchine. In risposta a questo attacco e alla violazione delle norme dello Stretto di Hormuz, la nave statunitense-israeliana Panaya è stata presa di mira da missili navali delle Guardie Rivoluzionarie" Lo affermano i pasdaran, riportati da Iran International.
Usa colpiscono petroliera diretta in Iran
"Le forze statunitensi hanno neutralizzato una petroliera a vuoto che stava tentando di dirigersi verso un porto iraniano nel Golfo Persico", lo ha fatto sapere il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) in una nota. Il Comando Usa "ha applicato misure di blocco contro la M/T Lexie, battente bandiera del Botswana, mentre transitava in acque internazionali verso l'isola di Kharg. L'equipaggio della nave ha ignorato i ripetuti avvertimenti, non ottemperando alle indicazioni delle forze statunitensi più volte nell'arco di 24 ore" si legge nella nota, "un velivolo statunitense ha infine messo fuori uso l'imbarcazione lanciando un missile Hellfire nella sala macchine della nave, impedendo alla petroliera di raggiungere l'Iran".
Kuwait: difesa aerea ha intercettato attacco di missili e droni
"Le difese aeree kuwaitiane hanno intercettato attacchi missilistici e droni nemici. Lo Stato Maggiore Generale dell'Esercito segnala che le esplosioni sono il risultato dell'intercettazione da parte dei sistemi di difesa aerea degli attacchi nemici. Si prega tutti di attenersi alle istruzioni di sicurezza e protezione emesse dalle autorità competenti" È quanto si legge nell'account ufficiale del Ministero della Difesa del Kuwait su X.
Usa attaccano radar, Teheran lancia missili su basi Usa
Le forze Usa hanno colpito una torre radio iraniana nell'isola di Qshem. Teheran ha risposto con lancio di missili sulle basi statunitensi in Kuwait e Bahrein. "Avevamo precedentemente avvertito che in caso di aggressione, la risposta sarebbe stata diversa e più severa; e stasera abbiamo dato seguito alla nostra parola. A seguito dell'attacco statunitense a un'antenna di telecomunicazioni e a una petroliera iraniana, abbiamo preso di mira la Quinta Flotta degli Stati Uniti e una base aerea statunitense nella regione" si legge in una nota dell'esercito iraniano, diffusa dalla tv di Stato Irib su X. "Gli Stati Uniti hanno nuovamente preso di mira con missili aerei una torre di comunicazione dell'Irgc situata a sud dell'isola di Qeshm. In risposta a questo attacco, la Forza Aerospaziale dell'Irgc ha colpito con missili e droni una base aerea ed elicotteristica statunitense situata in un paese della regione, nonché il quartier generale della Quinta Flotta statunitense" confermano i pasdaran riportati da Iran International
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 3 giugno 2026
Notte di raid nel Golfo dove forze Usa hanno colpito una torre radio iraniana nell'isola di Qshem. Teheran ha risposto con lancio di missili sulle basi statunitensi in Kuwait e Bahrein. Il comando americano assicura che sono stati tutti intercettati. Pasdaran: “Dopo attacco a nostra petroliera, colpita nave Usa-Israele”. Colpi d'artiglieria israeliana contro la città libanese di Blat mentre Hezbollah rivendica 13 attacchi contro forze israeliane nel sud del Libano. Secondo Trump però le trattative proseguono. Secondo i media, il Presidente esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. Le forze statunitensi hanno lanciato un missile contro una nave, battente bandiera del Botswana, che tentava di dirigersi verso un porto iraniano in violazione del blocco americano, Teheran: "In risposta colpita mave statunitense-israeliana". Oggi nuovo round di colloquia anche tra Libano e Israele a Washington.