Iran, la guerra in diretta: stallo su Hormuz, nuova ondata di raid Usa e Trump pensa a escalation di attacchi

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 16 luglio, in tempo reale. Nuova ondata di attacchi Usa contro l'Iran nell'area dello Stretto. Il presidente Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici e non si esclude nemmeno un intervento di terra sull'isola di Kharg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. L'esercito iraniano ha annunciato di aver attaccato alcune installazioni militari statunitensi in Giordania utilizzando dei droni. Il premier israeliano Netanyahu lunedì alla Casa Bianca.
Perché la strategia di Trump nello Stretto di Hormuz non sta funzionando: potrebbe favorire l’Iran
Iran, esercito: colpite installazioni militari Usa in Giordania
L'esercito iraniano ha annunciato, questa mattina, di aver preso di mira con droni installazioni militari statunitensi in Giordania. Lo ha riferito la televisione di stato, dopo che gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Iran. Secondo un comunicato, Teheran ha colpito un radar, "sistemi di comunicazione e impianti di stoccaggio del carburante dell'esercito statunitense presso la base aerea di Al-Azraq, in Giordania".
Il traffico nello Stretto di Hormuz si è ridotto drasticamente
Il traffico nello Stretto di Hormuz si è ridotto drasticamente. Lo scrive Lloyd's List, pubblicazione specializzata nell'analisi e nel monitoraggio dell'industria del trasporto marittimo, secondo cui "il traffico marittimo non iraniano è praticamente scomparso" a seguito della ripresa degli scontri tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto riportato, i proprietari delle navi che tentano ancora di attraversare la via navigabile contesa hanno fatto ricorso alla navigazione "al buio", ovvero senza transponder che comunichino la loro posizione. Lloyd's List ha inoltre riferito che il rinnovato blocco statunitense sui porti iraniani sta "intensificando i piani, sostenuti dagli Stati Uniti, per rilanciare l'oleodotto Iraq-Siria Kirkuk-Baniyas".
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 16 luglio
Nuova ondata di attacchi Usa contro l'Iran nell'area dello Stretto. Il presidente Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici e non si esclude nemmeno un intervento di terra sull'isola di Kharg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. L'esercito iraniano ha annunciato di aver attaccato alcune installazioni militari statunitensi in Giordania utilizzando dei droni. Il premier israeliano Netanyahu lunedì alla Casa Bianca.