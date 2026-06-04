Iran, la guerra in diretta, Trump: “Vorrei incontrare Khamenei”. La Camera USA chiede il ritiro delle truppe

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Libano, Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, giovedì 4 giugno, in tempo reale. Nuovi negoziati di pace tra Washington e Teheran si terranno nella settimana del 22 giugno con lo scopo di raggiungere un "accordo globale". La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dall'Iran. Intanto è entrato in vigore un cessate il fuoco tra Israele e il Libano subordinato alla "cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri di Hezbollah dal settore del Litani meridionale".