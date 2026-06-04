Iran, la guerra in diretta, Trump: “Vorrei incontrare Khamenei”. La Camera USA chiede il ritiro delle truppe

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Libano, Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, giovedì 4 giugno, in tempo reale. Nuovi negoziati di pace tra Washington e Teheran si terranno nella settimana del 22 giugno con lo scopo di raggiungere un "accordo globale". La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dall'Iran. Intanto è entrato in vigore un cessate il fuoco tra Israele e il Libano subordinato alla "cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri di Hezbollah dal settore del Litani meridionale".
Israele e Libano concordano un cessate il fuoco mediato dagli Usa
"A seguito delle negoziazioni guidate dagli Stati Uniti, Israele e Libano hanno concordato l'attuazione di un cessate il fuoco. Il cessate il fuoco è subordinato a una completa cessazione del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti gli esponenti di Hezbollah dal Settore Sud del fiume Litani". Lo si legge in una dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Israele e Libano. L'accordo prevede la creazione di "zone pilota" sotto il controllo esclusivo dell'esercito libanese. Nella dichiarazione si annuncia che i prossimi colloqui tra Israele e Libano si terranno dal 22 giugno.
La Camera USA vota per lo stop alla guerra all'Iran
La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione, promossa dai Democratici, che punta a fermare la guerra contro l'Iran fino a quando il Congresso non autorizzerà l'inizio delle ostilità.
La Camera ha votato con 215 voti favorevoli e 208 contrari, con quattro Repubblicani che hanno votato insieme ai Democratici a favore della risoluzione sui poteri di guerra. La risoluzione ha una valenza più che altro simbolica, dato che il presidente americano ha il diritto di veto.