Rosalía rimborserà i biglietti del concerto di Milano annullato, ma alcuni fan speravano in una nuova data

Rosalía – ph Gareth Cattermole for Getty Images

Ticketone e Ticketmaster rimborseranno i biglietti per il concerto che Rosalía ha tenuto all'Unipol Forum di Milano il 25 marzo. La cantante spagnola aveva dovuto interrompere a metà il concerto a causa di un'intossicazione alimentare che le ha reso impossibile portare a termine l'unica data italiana. Nei giorni successivi i fan hanno atteso notizie sia sul rimborso del biglietto che sul possibile annuncio del recupero della data. Oggi è arrivata la comunicazione che prevede la prima opzione con il rimborso del biglietti, compreso il 15% di prevendita, escludendo le commissioni di servizio, di eventuali spese di consegna e Polizza Biglietto Protetto, mentre per i biglietti VIP è esclusa "la parte relativa ai servizi che sono stati usufruiti". I rimborsi avverranno dal 7 aprile al 30 giugno 2026.

Coloro che hanno acquistato i biglietti per vedere dal vivo l'autrice di LUX, infatti, hanno ricevuto una mail che spiegava che "a seguito dell'interruzione del concerto per motivi di salute dell'Artista, l'Organizzatore ha disposto il rimborso del prezzo del biglietto più i diritti di prevendita (15%)". Nella mail si specifica che i soldi saranno riaccreditati a partire dal 7 aprile e fino al 30 giugno 2026. Per quanto riguarda coloro che hanno acquistato il Vip Pack, l'organizzazione ha disposto il rimborso del biglietti più i diritti di prevendita (15%) ma non verrà rimborsata la parte relativa ai servizi che sono stati usufruiti. Il riaccredito avverrà "sullo stesso strumento di pagamento utilizzato in fase di acquisto senza la necessità di procedere ad alcuna richiesta di rimborso".

La mail di rimborso per i biglietti di Rosalia a Milano

Nonostante la scelta di rimborsare i biglietti, alcuni fan hanno espresso delusione perché, piuttosto che ricevere indietro i soldi, avrebbero preferito poter assistere a un nuovo concerto di Rosalía. Nei giorni scorsi si sono rincorse le voci di una possibile data e l'incertezza sul rimborso aveva scatenato qualche polemica. C'è stato anche chi ha ipotizzato che la cantante avesse cantato per un tot di tempo così da far scadere la possibilità di rimborso. Ovviamente Rosalía è stata veramente male e subito dopo aver messo fine al concerto la cantante è stata trasportata in ospedale da dove ha lanciato un messaggio al pubblico, rassicurandolo: "Mi sento meglio. Grazie mille a tutti quelli che c'erano per l'amore e la comprensione".

Nonostante ciò i fan oggi alternano la contentezza per il rimborso completo e la delusione per aver perso l'opportunità di guardare un concerto della loro beniamina per intero. "Avrei preferito non ricevere il rimborso e assistere al concerto completo anche tra un anno" scrive Fede, mentre gab dice: "Ci danno il rimborso per Rosalía quindi non farà mai una seconda data bene benissimo vado ad ammazzarmi". Lory invece scrive, amareggiata: "Rosalía avevi l’occasione per conquistarti gli italiani recuperando la data e facendone un extra (di scuse) e invece hai scelto la strada più semplice".

Sono tanti i messaggi su questo tono, di persone che avrebbero preferito una seconda data. Sebbene quella del rimborso non sia propriamente la strada più semplice sempre, bisogna tenere in considerazione che non è semplice incastrare nuovi concerti nel calendario di una star mondiale, contando spostamenti, impegni pregressi e giorni off. Non si sa se la cantante riuscirà a tornare in Italia per questo tour, almeno adesso, però, si è chiarita la questione dei rimborsi.