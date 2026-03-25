Musica e Cultura
video suggerito
video suggerito

Rosalia interrompe il concerto a Milano perché si sente male sul palco: “Non ce la faccio a continuare”

Rosalia è stata costretta a interrompere il suo concerto a Milano a seguito di un malore. Sul palco, la cantante ha spiegato: “Ho cercato di resistere fino alla fine, ma mi sento male”.
0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbonamento a Fanpage.it.
A cura di Elisabetta Murina
0 CONDIVISIONI
Immagine

Rosalia ha interrotto il suo concerto a Milano per un malore. A quasi metà del live al Forum di Assago, nella serata del 25 marzo, la cantante è stata costretta a fermarsi per un problema di salute. "Sono stata male, ho vomitato, ho avuto come una specie di intossicazione alimentare. Ho cercato di resistere fino alla fine, ma mi sto sentendo davvero male", ha detto dispiaciuta ai fan tenendosi una mano sulla pancia. "Non ho mai vissuto una situazione del genere, ho davvero cercato di continuare più che potevo, ma mi devo fermare, sto soffrendo. Ho fatto del mio meglio", ha poi aggiunto. Il pubblico ha iniziato ad applaudire e l'artista, prima di lasciare il palco, si è scusata ancora una volta: "Sono così dispiaciuta, mi sarebbe piaciuto finire lo show. Fatemi capire se riesco a riprendermi e possono farmi qualcosa". 

@nicoinsalata

ROSALÍA a seguito di un malore costretta a interrompere il concerto al forum di Assago a Milano #rosalia #rosaliaitalia #forumassago #milano #rosalía

♬ audio originale – Nico Insalata

Quella di questa sera era per Rosalia l'unica data italiana del suo Lux Tour, annunciato lo scorso dicembre e che in brevissimo tempo aveva fatto registrare sold out. Al momento non ci sono ancora indicazioni su quando verrà recuperata la data. Il tour era partito lo scorso 16 marzo da Lione (Francia) e porta in scena il suo ultimo album dal titolo Lux, uscito lo scorso novembre: è il primo in cui l'artista intreccia spagnolo, catalano e inglese, affermandosi come un punto di riferimento per il pop mondiale anche grazie al suo stile unico.

Musica e Cultura
0 CONDIVISIONI
Immagine
La ministra Daniela Santanchè si è dimessa, il messaggio a Meloni: "Cara Giorgia obbedisco"
Dal caso Visibilia alla truffa all'INPS, i casi giudiziari della ministra Daniela Santanché finora
Caso Delmastro, cosa è successo dall'inizio: dalla società con Caroccia alle dimissioni
Tutti gli scandali di Giusi Bartolozzi, la capo gabinetto di Nordio che ha lasciato l'incarico
Meloni chiede a Santanchè di dimettersi
Terremoto nel governo dopo il referendum: Delmastro e Bartolozzi si dimettono
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Musica e Cultura
api url views