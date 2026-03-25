Rosalia interrompe il concerto a Milano perché si sente male sul palco: “Non ce la faccio a continuare”

Rosalia ha interrotto il suo concerto a Milano per un malore. A quasi metà del live al Forum di Assago, nella serata del 25 marzo, la cantante è stata costretta a fermarsi per un problema di salute. "Sono stata male, ho vomitato, ho avuto come una specie di intossicazione alimentare. Ho cercato di resistere fino alla fine, ma mi sto sentendo davvero male", ha detto dispiaciuta ai fan tenendosi una mano sulla pancia. "Non ho mai vissuto una situazione del genere, ho davvero cercato di continuare più che potevo, ma mi devo fermare, sto soffrendo. Ho fatto del mio meglio", ha poi aggiunto. Il pubblico ha iniziato ad applaudire e l'artista, prima di lasciare il palco, si è scusata ancora una volta: "Sono così dispiaciuta, mi sarebbe piaciuto finire lo show. Fatemi capire se riesco a riprendermi e possono farmi qualcosa".

Quella di questa sera era per Rosalia l'unica data italiana del suo Lux Tour, annunciato lo scorso dicembre e che in brevissimo tempo aveva fatto registrare sold out. Al momento non ci sono ancora indicazioni su quando verrà recuperata la data. Il tour era partito lo scorso 16 marzo da Lione (Francia) e porta in scena il suo ultimo album dal titolo Lux, uscito lo scorso novembre: è il primo in cui l'artista intreccia spagnolo, catalano e inglese, affermandosi come un punto di riferimento per il pop mondiale anche grazie al suo stile unico.