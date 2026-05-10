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Eric Clapton colpito sul palco da un vinile: l’artista 81enne interrompe il concerto a Madrid

Eric Clapton ha interrotto il concerto di Madrid dopo essere stato colpito al busto dalla copertina di un vinile lanciata dal pubblico. Il chitarrista 81enne ha lasciato il palco senza eseguire il bis finale previsto.
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A cura di Stefania Rocco
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Doveva essere il grande ritorno di Eric Clapton in Spagna dopo oltre vent’anni di assenza. E lo è stato, almeno fino agli ultimi minuti. Il concerto che il chitarrista britannico ha tenuto il 7 maggio al Movistar Arena di Madrid davanti a più di 15mila persone si è infatti concluso in malo modo dopo un episodio avvenuto poco prima dei saluti finali, mentre i presenti lo acclamavano: qualcuno dal pubblico ha lanciato verso il palco la copertina di un vinile colpendo Clapton al busto. La scena è stata ripresa in un video che sta circolando in rete.

Il musicista, comprensibilmente infastidito, ha quindi lasciato il palco senza concedere il bis previsto. In scaletta avrebbe dovuto esserci ancora Before You Accuse Me, classico che spesso chiude i suoi concerti, ma dopo l’incidente il brano non è stato eseguito.

Il concerto a Madrid, sold out da settimane, aveva segnato uno dei ritorni più attesi della stagione musicale. In platea ad applaudirlo c’erano fan storici cresciuti con la sua musica, ma anche molti giovani accompagnati dai genitori. Clapton, che ha compiuto 81 anni lo scorso marzo, si era presentato sul palco in buona forma. Si è esibito per circa 80 minuti riproponendo alcuni dei brani più celebri della sua carriera. Fino all’episodio finale che ha bruscamente cambiato il clima della serata, scrivendo un finale amaro a una lunga performance che aveva riportato l’artista in Spagna dopo anni di assenza.

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Purtroppo, il fenomeno degli oggetti lanciati dalla platea verso gli artisti sul palco sta diventando sempre pi frequente. Per colpire i performer durante i loro concerti sono stati gli oggetti più disparati: dalle sigarette elettroniche alle bottiglie d’acqua agli accendini. Una pratica che mina la sicurezza di chi si esibisce e che rischia di inasprire il rapporto con i fan. A farne le spese, fino a oggi, sono stati decine di artisti: P!nk, Taylor Swift, Drake, Bebe Rexha (che ebbe addirittura bisogno di punti di sutura), Harry Styles e numerosi altri.

@poppin.spain

Cuando un concierto se va de las manos… 🎸😳 Eric Clapton abandona el escenario en Madrid después de que le lanzaran un vinilo. Eric Clapton parando el show tras el momento inesperado… y el público quedándose en shock. De música en directo a tensión en segundos 👀 Hay límites que no deberían cruzarse. Internet ya está dividido 💀 ¿Reacción entendible o demasiado? #EricClapton #Madrid #Concierto #LiveMusic #Polémica

♬ sonido original – Poppin’ Spain | Música

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