Laura Pausini ferma il concerto in Ecuador, poi chiede l’ossigeno sul palco: “Si può parlare con questa maschera?”

Durante il concerto di venerdì 24 aprile nel Palazzetto dello Sport General Rumiñahuidi Quito, in Ecuador, Laura Pausini si è resa protagonista di un momento diventato subito virale. La cantante si è fatta portare sul palcoscenico l'ossigeno, fermando lo show davanti a 8mila spettatori riunitisi per ascoltare le sue canzoni.

Appena arrivato un tecnico con la mascherina tra le mani, la cantante l'ha presa e l'ha appoggiata sul volto, rivolgendosi al pubblico ha chiesto: "Si può parlare mentre si indossa questa maschera, o è meglio di no?". Pausini ha quindi smorzato il momento, per certi versi straniante, di cui si è resa protagonista. Il motivo per cui è stato necessario ricorrere alla maschera d'ossigeno, in realtà, è piuttosto semplice e non ha a che vedere con uno stato di salute alterato dell'artista, bensì dalle caratteristiche geografiche della capitale dell'Ecuador. Quito, infatti, si trova a 2850 metri sul livello del mare, questo significa che l'altitudine ha delle conseguenze sulla presenza di ossigeno nell'aria, a causa dell'innalzarsi della pressione atmosferica, per cui anche la respirazione risulta decisamente più difficile. Considerando che cantare non è certo un'attiva semplice e richiede un'energia particolare, soprattutto dal punto di vista della respirazione, è chiaro che la cantante abbia avuto necessità di un supporto che le consentisse di portare avanti il concerto in tutta tranquillità.

Laura Pausini è alle prese con il suo Io Canto World Tour, le cui prevendite sono state aperte a settembre 2025 e ha avuto inizio a marzo 2026. La città che ha inaugurato questo nuovo tour è stata Pamplona, a cui sono seguite altre città spagnole, per poi passare al Sud America, dalla Colombia al Perù, passando per l'Ecuador, il Costa Rica, arrivando anche in America. Ci saranno delle date anche in Italia il prossimo ottobre, come quelle di Mantova, Milano, Torino e ancora Bologna a novembre, fino ad arrivare al 2027 quando si concluderà il ciclo di concerti con la data di Amsterdam.