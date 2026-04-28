Governo Meloni, oggi in Cdm il decreto Primo maggio. Istruttoria in corso sul caso Nicole Minetti: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni. È il giorno del decreto Primo maggio, atteso oggi in Consiglio dei ministri. L'esecutivo dovrebbe prolungare il bonus giovani under 35 e il bonus Zes fino al 31 dicembre 2026. Le misure, però, sarebbero rivolte solo alle imprese che applicano il "salario giusto". Non si sa ancora se in questo Cdm il governo affronterà anche la questione del taglio delle accise, che scade il 1° maggio.
Sono in corso le audizioni sul Documento di finanza pubblica. Ieri i sindacati e Confindustria, tra gli altri, hanno denunciato le dure conseguenze del caro energia e chiesto interventi più decisi da parte del governo. Oggi alle ore 20 si svolgerà l'audizione del ministro dell'Economia Giorgetti, chiamato a rispondere alle domande dei parlamentari.
Non è chiuso il caso di Nicole Minetti. La ex consigliera regionale lombarda, condannata a 3 anni e 11 mesi di carcere per i casi Ruby e Rimborsopoli, aveva ottenuto la grazia dal presidente Mattarella. Ma è emerso che qualcosa, nella storia presentata dalla 41enne, non tornerebbe. Il ministero della Giustizia ha disposto, su richiesta del Quirinale, una nuova istruttoria. Oggi potrebbero arrivare i primi risultati.
Oggi in Cdm il decreto 1 maggio con misure sul lavoro: incentivi per aziende che applicano "salario giusto"
Il governo varerà oggi il decreto Lavoro, che contiene incentivi all'occupazione solo per le aziende che applicano il "salario giusto", e cioè il "trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale". È quanto si legge all'articolo 7 della bozza del decreto Primo maggio.
L'accesso ai benefici previsti dal decreto "è consentito in caso di trattamento economico individuale corrisposto non inferiore a quello complessivo", mentre per i settori non coperti da contrattazione collettiva, il trattamento economico complessivo – si legge ancora – "non può essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale, stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro, tenuto conto del settore e della categoria produttivi di riferimento nonché dell'attività principale o prevalente esercitata, e della dimensione e della natura giuridica del datore di lavoro".
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta in vista del decreto Primo maggio
Il governo Meloni oggi approverà il decreto Primo maggio, atteso in Consiglio dei ministri dopo settimane di anticipazioni. Tra le misure, dovrebbe esserci la conferma dei bonus under 35 e Zes unica Mezzogiorno, ma solo per chi applica "salari giusti". Continuano le audizioni sul Documento di finanza pubblica in Parlamento, dove questa sera alle 20 parlerà il ministro dell'Economia Giorgetti. E si aspettano le prime rilevazioni del ministero della Giustizia sul caso di Nicole Minetti, che ha ottenuto la grazia dal Quirinale a febbraio presentando una richiesta che, ora, viene messa in discussione.