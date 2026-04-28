Governo Meloni, oggi in Cdm il decreto Primo maggio. Istruttoria in corso sul caso Nicole Minetti: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni. È il giorno del decreto Primo maggio, atteso oggi in Consiglio dei ministri. L'esecutivo dovrebbe prolungare il bonus giovani under 35 e il bonus Zes fino al 31 dicembre 2026. Le misure, però, sarebbero rivolte solo alle imprese che applicano il "salario giusto". Non si sa ancora se in questo Cdm il governo affronterà anche la questione del taglio delle accise, che scade il 1° maggio.

Sono in corso le audizioni sul Documento di finanza pubblica. Ieri i sindacati e Confindustria, tra gli altri, hanno denunciato le dure conseguenze del caro energia e chiesto interventi più decisi da parte del governo. Oggi alle ore 20 si svolgerà l'audizione del ministro dell'Economia Giorgetti, chiamato a rispondere alle domande dei parlamentari.

Non è chiuso il caso di Nicole Minetti. La ex consigliera regionale lombarda, condannata a 3 anni e 11 mesi di carcere per i casi Ruby e Rimborsopoli, aveva ottenuto la grazia dal presidente Mattarella. Ma è emerso che qualcosa, nella storia presentata dalla 41enne, non tornerebbe. Il ministero della Giustizia ha disposto, su richiesta del Quirinale, una nuova istruttoria. Oggi potrebbero arrivare i primi risultati.