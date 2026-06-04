Governo, Meloni in un video rivendica ok a flessibilità Ue per l’energia: “Spenderemo 14 mld”. Centrodestra stoppa legge su fine vita: news in diretta

Il governo Meloni esulta dopo che la Commissione europea all'Italia ha confermato all'Italia la possibilità di utilizzare uno 0,3% di Pil per investimenti nel settore dell'energia all'interno del margine complessivo dell'1,5% previsto per la difesa dalla clausola di salvaguardia del Patto di stabilità. Bruxelles ha però fissato alcuni paletti: le misure dovranno essere temporanee e mirate, evitando sussidi a pioggia per il taglio delle accise. Giorgia Meloni rivendica il risultato con un video girato a Palazzo Chigi: "La commissione Ue ha accolto la richiesta dell'Italia di avere maggiore flessibilità di bilancio per affrontare la crisi energetica e questo ci consentirà di spendere 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia che colpisce le famiglie vulnerabili, le imprese energivore, che colpisce gli italiani".

Prodi la canzona: "Beata Meloni, felice di essere felice. Ha chiesto all'Ue risorse per diminuire il prezzo della benzina e le hanno risposto ‘purché tu faccia le riforme che non hai fatto prima'. Come un bambino che se mangia la verdura riceve la cioccolata", commenta Romano Prodi. Per il leader M5s Conte sono solo "Un po' di briciole di flessibilità. Attenzione, ma non per i costi energetici ma per investire nelle rinnovabili, proprio quella transizione che mezzo governo ha sempre bocciato e contrastato".

Scontro sul fine vita, dopo che la maggioranza ha affossato il ddl Bazoli, approvando in Senaro la questione sospensiva presentata da Fratelli d’Italia, rimandando il testo in commissione. Schlein attacca: "È successo qualcosa di grave: la destra ha appena rinviato la proposta di legge Bazoli firmata da tutte le opposizioni sul fine vita".

"In Senato la maggioranza ha affossato di nuovo la pdl sul infine di vita dignitosa firmata da tutte le opposizioni. Non è accettabile, noi continueremo a batterci, non possiamo ignorare ciò che una sentenza della Corte costituzionale ha chiesto al Parlamento di fare. È la dimostrazione che la destra non vuole una legge sul fine vita. Noi continueremo a insistere".