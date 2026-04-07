Laura Pausini a Madrid ferma il concerto per un uomo ubriaco: “Noi dopo andiamo a sco*are, tu avrai problemi”

Laura Pausini interrompe il suo concerto a Madrid per parlare direttamente a uno spettatore ubriaco tra le prime file. L’uomo stava deconcentrando l’artista, che ha deciso di impartirgli una lezione di educazione sessuale davanti a migliaia di persone: “Bevete poco, perché se bevete tanto non aiuta”.

Laura Pausini show sul palco di Madrid. Durante l’ultima tappa del suo tour mondiale al Movistar Arena, che ha registrato il tutto esaurito con 12.000 biglietti venduti, la cantante ha interrotto l'esibizione per parlare direttamente a uno spettatore tra le prime file. L'uomo, visibilmente alterato dall'alcol, stava deconcentrando l'artista, che ha deciso di impartirgli una lezione di educazione sessuale davanti a migliaia di persone.

Il video del momento è già virale. L'artista ha bloccato la musica e, rivolgendosi all'uomo in spagnolo, gli ha chiesto se fosse ubriaco, facendogli notare con ironia le conseguenze fisiche della sua scelta. "Io non sono una cantante che beve, perché se bevi molto poi…noi qui dopo il concerto andiamo a scop*are", le parole. Poi, il consiglio diretto a tutto il pubblico maschile: "Bevete poco ragazzi, perché se bevete tanto non aiuta". Un riferimento esplicito agli effetti dell'alcol sull'erezione che ha scatenato le risate e gli applausi dell'intera arena.

Il siparietto di Madrid segna il ritorno della versione più irriverente dell'artista, quella che i fan hanno imparato a conoscere per la totale assenza di filtri tra pensiero e microfono. Non è la prima volta che la cantante romagnola scivola (volontariamente o meno) in dichiarazioni che diventano immediatamente cult mediatici.

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Dal Perù a oggi: tutte le gaffe storiche. L'episodio madrileno richiama infatti alla mente il celebre precedente del 2014, quando a Lima, in Perù, Pausini fu protagonista di uno degli incidenti più famosi del pop internazionale. Rimasta accidentalmente scoperta, chiuse la questione con una frase diventata un cult: "Si han visto, han visto. Yo la tengo como todas" ("Se hanno visto, hanno visto. Io ce l'ho come tutte").

Laura Pausini durante il suo concerto a Madrid. Ph: Nicolas Loretucci

Ma la collezione di "uscite" degne di nota è lunga. Nel 2018, dal palco di San Siro, non esitò a mandare un plateale "vaffancu*o" a chi la stava insultando tra la folla. A settembre 2022, invece, ha fatto discutere la sua scelta di rifiutare di cantare Bella Ciao in una tv spagnola per evitare strumentalizzazioni politiche. Per non parlare del caso di Eboli 2023 quando, rivolgendosi a uno spettatore presente al Palasele, gli chiese esplicitamente: “Ti ho fatto la uallera alla pizzaiola?”. Con l'ultimo episodio di Madrid, Pausini conferma di essere un'artista capace di trasformare un richiamo a uno spettatore molesto in uno "show" sulla salute sessuale.