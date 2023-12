Il ragazzo al concerto non sopporta Laura Pausini. E lei: “Ti ho fatto la uallera alla pizzaiuola?” Simpatico siparietto tra la cantante romagnola e un fan durante il concerto al Palasele di Eboli, nella provincia di Salerno: Laura Pausini scherza con lui, sfoggiando un modo di dire del tutto napoletano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

202 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel corso degli anni, Laura Pausini ci ha abituato ad esternazioni divertenti che, oltre al grande talento canoro e musicale, ne sottolineano la grande ironia. Come dimenticare la celebre «Yo la tengo como todas», frase pronunciata dalla cantante romagnola sul palco nel 2014, in Perù, quando la vestaglia che indossava si aprì troppo, lasciando intravedere in realtà le calze color carne – come lei stessa ha spiegato poi.

All'ironia di Laura Pausini hanno assistito anche i suoi fan che, ieri, martedì 26 dicembre, sono andati ad assistere al suo concerto al Palasele di Eboli, provincia di Salerno: la cantante si è resa protagonista, infatti, di un siparietto con uno spettatore, accompagnato, che sembrava non gradire la sua esibizione.

In alcuni video, pubblicati su TikTok, si vede Laura Pausini sul palco rivolgersi ai fan in platea: «Chi è che non mi sopporta?» chiede. Dopo aver ricevuto evidentemente, dal pubblico, la risposta alla domanda, si rivolge direttamente allo spettatore "ostile": «Come ti chiami? Ciro? Non mi sopporti, Ciro? Ti ho fatto la uallera alla pizzaiuola?» chiede ancora la cantante romagnola, sfoggiando padronanza del dialetto napoletano e delle sue frasi idiomatiche. La domanda suscita immediatamente l'ilarità dei presenti, a cui Laura Pausini si rivolge poi unendo le mani e portandole al petto per formare un cuore.

Cosa vuol dire "Uallera alla pizzaiuola"?

Ma perché Laura Pausini ha rivolto questa domanda al fan, dimostrando, come detto, di avere una grande conoscenza del napoletano? Innanzitutto, bisogna partire dal termine "uallera" (o "guallera"): in napoletano, indica uno stadio avanzato dell'ernia, quindi un ampio collasso della sacca scrotale. La pizzaiuola, invece, è un sugo tipico della tradizione gastronomica partenopea, che si cucina con pomodoro, olio, aglio e tanto origano (e per questo viene indicato anche come sugo alla marinara). Quindi, letteralmente, "uallera alla pizzaiuola" vuol dire "ernia nel sugo alla pizzaiola". Una frase dialettale e gergale che, però, viene utilizzata in napoletano per indicare qualcuno o qualcosa estremamente tediosi.