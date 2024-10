video suggerito

Napoli, scontro frontale con auto rovesciata: morta 19enne di Casoria, feriti 5 ragazzi. Tornavano dal pub La vittima è una ragazza di 19 anni di Casoria, feriti altri 5 ragazzi. Incidente a Secondigliano, poco lontano dal concerto Red Bull di Scampia, dove erano passati senza fermarsi. Tornavano dopo aver mangiato un panino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

217 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incidente a Secondigliano

Scontro frontale tra due auto questa notte a Secondigliano. L'impatto è violentissimo: una delle auto vola e si ribalta. Morta una ragazza di 19 anni, originaria di Casoria. Feriti altri 5 ragazzi che erano a bordo delle due vetture. Il terribile incidente stradale è avvenuto questa notte, sabato 5 ottobre 2024, attorno alle ore 1,20 in Via Cupa dell’Arco a Secondigliano, poco distante da piazza Ciro Esposito a Scampia dove in serata si stava svolgendo il concerto Red Bull 64 Bars Live con Geolier. I ragazzi, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, ci erano passati, ma non avevano assistito allo show, perché era affollato. Tornavano dopo aver mangiato un panino al pub. Indagini affidate alla Polizia locale di Napoli. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Incidente stradale a Secondigliano, feriti 6 ragazzi: una ragazza è morta

A scontrarsi, secondo le prime ricostruzioni, a quanto apprende Fanpage.it, sarebbero state una Fiat Panda, ultimo modello, e una Smart quattro posti. Nella Panda viaggiavano 4 persone, 3 donne e un uomo, mentre nella Smart c'era una coppia di giovani tra i 19 e 23 anni. Purtroppo, ha trovato la morte una ragazza di 19 anni di Casoria che era all'interno della Panda, ma non alla guida. Il corpo della giovane, secondo quanto appreso, quando è stata ritrovata, aveva la testa fuori dal finestrino. Sarebbe morta sul colpo. I restanti passeggeri invece non sono in pericolo di vita.

È la 22esima vittima del 2024, dopo l'incidente mortale avvenuto martedì scorso, a via Marina, dove è deceduta una mamma di 42 anni, Valeria Vertaglio, investita e uccisa da un'auto sulla corsia preferenziale, dopo aver accompagnato i figli a scuola.

Le indagini della Polizia Locale

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Napoli, reparto Infortunistica Stradale guidato dal Comandante Vincenzo Cirillo, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito. Sul posto anche i vigili del fuoco, con la squadra 8/B del distaccamento di Scampia.

Ancora da accertare la dinamica del sinistro stradale che ha coinvolto 6 giovanissimi e che ha visto purtroppo la morte della ragazza di 19 anni originaria di Casoria, ma gli agenti della Municipale stanno ricostruendo il quadro: una delle vetture condotta da un ragazzo 22enne con a bordo 3 passeggeri percorreva la Strada Comunale Cupa dell'Arco, con direzione di marcia verso Piazza Zanardelli, quando, giunti nei pressi del civico 40, si scontrava frontalmente con un altro veicolo, che percorreva la stessa strada ma in senso opposto, condotto da un 19enne con a bordo una ragazza di 23 anni.

Auto con 4 ragazzi si rovescia e si schianta contro muro

L'impatto è stato fortissimo ed ha provocato il ribaltamento della vettura con i 4 ragazzi a bordo, finendo contro il muro di cinta del fabbricato del civico 40, provocando il decesso della diciannovenne. Si è reso necessario l’intervento di 2 ambulanze ed i vigili del fuoco. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro, entrambi i conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti urgenti per la verifica dell'eventuale stato di alterazione. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli altri 5 ragazzi coinvolti hanno subito lesioni lievi e nessuno è in pericolo di vita.