Incidente in moto ad Acerra: morto 37enne, il figlio di 5 anni in pericolo di vita

A cura di Nico Falco

Un uomo di 37 anni è morto, e il figlio di 5 anni è ricoverato in gravi condizioni, a seguito di un incidente stradale avvenuto ad Acerra (Napoli) nel pomeriggio di oggi, 24 giugno: i due si sarebbero scontrati con un'automobile mentre erano in sella a una moto. Il piccolo è stato trasferito d'urgenza all'ospedale pediatrico "Santobono" di Napoli, sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia Locale, le indagini sono affidate ai caschi bianchi. La ricostruzione della dinamica è ancora in corso. L'incidente è avvenuto in via Bruno Buozzi, stando a quanto trapelato i due erano su una Honda Africa Twin 750 quando, per motivi che restano da accertare, hanno colpito l'automobile e sono stati sbalzati dalla sella.

L'impatto è stato fatale per il 37enne: quando il 118 è arrivato arrivati sul posto ha solo potuto constatare il decesso. Era invece vivo, seppur in condizioni subito apparse molto gravi, il figlioletto di 5 anni: il bimbo è stato caricato d'urgenza su un'ambulanza che è ripartita a sirene spiegate verso il Santobono, dove è stato ricoverato in Terapia Intensiva.