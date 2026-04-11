Incidente sulla Variante Anas a Casagiove, Agostino Munno morto a 30 anni

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Un motociclista è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 11 aprile, lungo la strada statale 700 "della Reggia di Caserta", nel tratto che attraversa il comune di Casagiove; la vittima è il 30enne Agostino Munno, di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). A seguito dello scontro, che ha coinvolto la moto e un'automobile, si sono registrati rallentamenti al traffico in direzione Capua.

Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Munno, che era in moto da solo, si è scontrato violentemente col veicolo tra gli svincoli di Casagiove e San Leucio; l'uomo è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. La segnalazione ai sanitari del 118 è arrivata da alcuni automobilisti di passaggio, i soccorsi hanno raggiunto il posto pochi minuti dopo ma per il 30enne non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate nello schianto e nel successivo impatto sulla strada.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri e la Polizia di Stato per i rilievi del caso e l'avvio delle indagini al fine di ricostruire l'esatta dinamica. Per consentire i soccorsi, gli accertamenti e la rimozione dei veicoli coinvolti, ha fatto sapere l'Anas, sul tratto interessato è stato temporaneamente istituito il senso unico alternato e sono intervenute le squadre Anas per la messa in sicurezza della carreggiata e per il ripristino della regolare circolazione nel minor tempo possibile.