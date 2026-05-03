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Incidente in scooter a Santa Maria a Vico: Antonio Esposito muore a 26 anni, grave l’amico

Un 26enne di San Felice a Cancello (Caserta) è morto in un incidente stradale a Santa Maria a Vico ieri, 2 maggio; feriti l’amico che era alla guida e un ciclista, colpito dallo scooter senza controllo.
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A cura di Nico Falco
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Antonio Esposito, deceduto nell’incidente a Santa Maria a Vico
Antonio Esposito, deceduto nell’incidente a Santa Maria a Vico

Un giovane di 26 anni, Antonio Esposito, residente a San Felice a Cancello, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta; la Honda Sh su cui viaggiava come passeggero è finito fuori strada, colpendo un ciclista prima di schiantarsi, ferito anche l'amico che era alla guida. La salma del ragazzo è stata trasportata all'istituto di Medicina Legale per l'autopsia. Il conducente dello scooter rischia una contestazione per omicidio stradale.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 2 maggio, tra via Fiume e via Colle Puoti, al confine con San Felice a Cancello. Per cause ancora in corso di accertamento il guidatore della Honda avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo mentre viaggiava in direzione Grotticella; lo scooter, ormai ingovernabile, avrebbe quindi invaso la corsia opposta e avrebbe colpito il ciclista, 53 anni, per poi schiantarsi contro un'automobile parcheggiata. Il 26enne è morto sul colpo. Gli altri due coinvolti, rimasti entrambi feriti, sono stati soccorsi e portati in ospedale; il 24enne è stato trasportato in codice rosso al "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, in condizioni gravi ma non in pericolo di vita, mentre il 53enne è stato trasportato al "Moscati" di Aversa con ferite più lievi.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti del commissariato di Maddaloni della Polizia di Stato, che hanno messo in sicurezza l'area per effettuare i rilievi, supportati dalla Polizia Municipale. La Honda è stata sequestrata e verrà sottoposta ad accertamenti tecnici; tra le cause dell'incidente, non si esclude un sorpasso azzardato o l'alta velocità.

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