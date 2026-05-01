Franceso Sessa, ucciso a coltellate a Ibiza, il messaggio della zia: “È un dolore troppo forte”

Francesco Sessa, il 35enne ucciso a Ibiza

"Un dolore troppo forte". Con queste parole, la zia di Francesco Sessa si è espressa, in un lungo e commovente messaggio sui social, sull'omicidio del nipote, il 35enne di Pagani, nel Salernitano, ucciso con una coltellata a Ibiza. "Sei stato, sei e sarai sempre nei nostri cuori devastati da questo dolore incontenibile. Tu sei stato il sorriso alla vita, il buonismo del mondo viveva in te, nel tuo mondo meraviglioso, gioioso di ragazzo speciale, di santi e sani principi. Il tuo gran cuore solidale raggiungeva tutti e amava tutti" ha scritto ancora la donna.

"La vita ti sorrideva sempre e tu sorridevi alla vita – scrive ancora la zia di Francesco Sessa – Avevi un mondo d'amore dentro. Francesco, mio nipote prediletto, sei e sarai sempre nelle nostre giornate: la tua luce brillerà sempre dentro di noi, sarai ovunque andremo, sarai sempre il nostro tesoro prezioso, il nostro primo pensiero del mattino. Mio dolce nipote dal cuore d'oro, oggi sei l'angelo più bello del cielo, sei nel paradiso di Gesù che tu meriti ampiamente. Adesso vola più in alto che puoi e pensa anche per tutti noi quaggiù che ti amiamo infinitamente e immensamente. Il nostro cuore spezzato dalla tua mancanza sarà sempre unito alla tua gioia pura, gioia immensa. Ciao Francesco, ci rivedremo presto".

Per l'omicidio di Franceso Sessa fermato un uomo di Avellino

Mercoledì 29 aprile, Francesco Sessa, 35enne pizzaiolo originario, come detto, della cittadina di Pagani, nella provincia di Salerno, si trovava nei pressi di un bar di Platja d'en Bossa, sull'isola spagnola di Ibiza, quando è stato accoltellato a morte. Sull'omicidio del 35enne indaga la Guardia Civil locale: per la morte di Francesco Sessa, le forze dell'ordine spagnole hanno fermato il presunto assassino; si tratta di un uomo di 45 anni, originario di Avellino.