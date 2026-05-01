Trovata la rara carta Pokémon rubata al Comicon: i ladri l’avevano subito rivenduta a 800 euro

Louis Perfetto e Alessandro Migliore con la carta recuperata

Recuperata la carta Pokémon da oltre 1.300 euro rubata al Comicon di Napoli nella giornata di ieri: i ladri l'avevano rivenduta ad un altro stand dove il titolare, ignaro, l'aveva acquistata per 800 euro, salvo poi scoprire il tutto. Lo ha spiegato a Fanpage.it la vittima del furto, Alessandro Migliore, titolare di San Gennaro Cards, in questi giorni alla grande fiera partenopea, tra le più importanti d'Italia, come centinaia di altri espositori. Tra questi anche Louis Perfetto, titolare di Loop Games, negozio de L'Aquila arrivato proprio dall'Abruzzo per partecipare alla quattro giorni dedicata ad anime, manga, giochi da tavolo e cosplay alla Mostra d'Oltremare di Napoli.

"I due ragazzi erano riusciti a rivenderla senza spaccare la gradazione", ha spiegato a Fanpage.it Alessandro, "ottenendo 800 euro. Ovviamente hanno dovuto utilizzare dati falsi, perché essendo presente la gradazione dovevano in qualche modo attestarne la proprietà. Trattandosi di una cifra sotto i 5mila euro, è stata pagata in contanti: solo dopo Louis ha scoperto che fosse stata rubata", aggiunge Alessandro. Proprio leggendo la notizia su Fanpage.it, Louis Perfetto ha così portato la carta allo stand di Alessandro Migliore, senza chiedere nulla in cambio, nonostante il valore della carta, una rarissima Umbreon VMAX, dall'espansione CS4a: Nine Colors Gathering – Friends, gradata (serializzata, ndr) ed esclusivamente in lingua cinese, attualmente valutata circa 1.370 euro.

"Un gesto bellissimo, ma che intendo ovviamente ripagare", ha spiegato ancora a Fanpage.it il titolare di San Gennaro Cards, "perché non è giusto che ci rimetta lui dei soldi. Fortunatamente non erano stati così furbi da spaccare la gradazione, altrimenti non l'avremmo più recuperata. E grazie al vostro articolo", conclude ancora Alessandro Migliore, "in serata la sorveglianza del Comicon mi ha contattato, chiedendomi di identificare i due responsabili in modo da vietare loro l'accesso alla fiera e scongiurare così altri episodi simili". Una storia, dunque, conclusa con il lieto fine.