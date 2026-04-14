I tablet rubati nella scuola di San Giorgio a Cremano erano in vendita online: fermato 48enne

La Polizia ha denunciato un 48enne di Afragola (Napoli): aveva tablet risultati rubati nella scuola Iti Medi di San Giorgio a Cremano, dove i ladri hanno portato via materiale per 400mila euro.

È stata ritrovata parte della refurtiva del furto da 400mila euro avvenuto a metà marzo nella scuola Iti Medi di San Giorgio a Cremano (Napoli): una ventina di tablet erano in casa di un 48enne di Afragola, che li stava vendendo online su una nota piattaforma di e-commerce. L'uomo è stato sottoposto a fermo per ricettazione.

Il furto nella scuola del Napoletano risale alla notte tra il 14 e il 15 marzo scorsi; i ladri avevano portato via numerosi apparecchi elettronici, il valore totale della refurtiva si aggira intorno ai 400mila euro. Nel corso delle indagini, gli agenti del commissariato di San Giorgio a Cremano hanno accertato che, su Internet, erano stati messi in vendita dei dispositivi del tutto corrispondenti a quelli rubati. A pubblicare quegli annunci, un 48enne di Afragola. I poliziotti lo hanno rintracciato sabato scorso e hanno appurato che non si trattava di materiale simile ma proprio di parte di quello scomparso dalla scuola, e che il sito online era il canale che stavano utilizzando per la ricettazione.

Ritenendo che l'uomo potesse essere in possesso anche di altra refurtiva, gli agenti hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione, col supporto dei colleghi di Afragola, e hanno trovato altri 20 tablet, anche questi provento del furto a San Giorgio a Cremano, e altri 11 dispositivi tra computer e tablet, sulla cui provenienza il 48enne non è stato in grado di fornire giustificazioni. I dispositivi elettronici rinvenuti nell'appartamento sono stati sequestrati. L'udienza di convalida del fermo si è tenuta questa mattina, 14 aprile; al termine il 48enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.