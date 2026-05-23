Elezioni comunali San Giorgio a Cremano 2026, tutte le liste e i candidati al Consiglio comunale

Tutte le liste delle elezioni comunali di San Giorgio a Cremano 2026: candidati sindaco, nomi dei consiglieri e coalizioni complete.

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Dal 1993, ovvero da quando c'è l'elezione diretta, a San Giorgio a Cremano governa il centrosinistra, e questa volta si presenta alle urne più solido che mai. Dietro Michele Carbone, presidente uscente del consiglio comunale, si schiera una corazzata di dieci liste: un fronte che riunisce tanto la maggioranza che ha sostenuto il sindaco Giorgio Zinno, oggi consigliere regionale del Partito Democratico, negli ultimi cinque anni quanto le forze progressiste che allora correvano divise. Il candidato, 46 anni, promette continuità con quella stagione amministrativa, di cui è stato protagonista come vicesindaco e assessore. Nella vita coordina il personale infermieristico dell'Ospedale del Mare e insegna all'università.

Di fronte a un blocco così esteso, i cinque sfidanti partono col ruolo di comprimari, accomunati dalla rincorsa al 3% necessario per entrare in consiglio. La più accreditata è Patrizia Nola, che ha rotto con il campo largo per correre da sola con il M5S. A destra il fronte è diviso tra Roberto Galdieri, con una civica vicina al generale Vannacci, e Maurizio Bruno, sotto le sole insegne di Fratelli d'Italia, in un'assenza pressoché totale di Lega e Forza Italia. Completano il quadro due candidature civiche, quelle di Patrizia Tramontano Guerritore e Salvatore Maddaloni.

Michele Carbone

A Testa Alta

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Raffaella Aquino

Gaetano Arpaia

Maria Autiero

Luigi Battaglia

Assunta Borrelli

Carmela Borriello

Emanuele Buonanno

Iolanda Cacciuottolo

Ciro Camardella

Francesca Carrano

Paolo Di Bona

Giovanni Esposito

Alessio Fermo

Giulia Galderisi

Marinella Gasso

Annamaria Incarnato

Carlo Lembo

Giuseppe Lepre

Gennaro Martirio

Raffaella Minasi

Lucia Pagano

Ginevra Palmentieri

Giuseppe Silvano

Fatima Sorrentino

PD

Mario Baggio

Martina Caruso

Arianna Chianese

Maristella Cortese

Luigi Cozzolino

Cira Cozzuto

Pietro De Martino

Livia Di Capua

Ciro Di Giacomo

Rosa Di Micco

Gilda Facciolla

Marilena Ferrara

Flavia Fotticchia

Raffaella Iuliano

Nunzia Masi

Lucia Morra

Giorgio Mosca

Rosaria Punzo

Francesca Raucci

Filomena Reale

Ciro Russo

Vincenzo Sannino

Carlo Sarno

Michele Velotta

Quartiere Mio

Giuseppe Farina

Cira Amabile

Annalisa Cavallaro

Pasquale Cennamo

Sonia China

Ciro Ciriello

Gianluca Cuneo

Angelo Damasco

Brian De Luca

Renato De Stefano

Patrizia Esposito

Anna Formisano

Tonia Gargiulo

Anna Marinelli

Annalisa Nenna

Federica Paresini

Antonio Picale

Giuseppe Schettini

Nunzia Setola

Luisa Sollazzo

Claudia Tizzano

Fabio Trotta

Serena Tutucci

Giuseppina Velotti

Per la Comunità

Anna Borrelli

Giovanni Caiazzo

Manola Cangiano

Alessandro Carcarino

Vittorio D'Aversa

Assunta D'Avino

Lorenzo Esposito

Rosa Esposito

Miriana Fardella

Viviana Genualdo

Alessia Guadagno

Valentina Lisbona

Giovanni Oro

Nicolina Pannico

Andrea Peluso

Sebastiano Perrotta

Claudia Quattrocchi

Eduardo Russo

Immacolata Sannino

Antonio Sclano

Antonella Spina

Luca Turco

Vincenzo Verde

Fausto Vesce

Civici e Progressisti

Laura Baselice

Mego Boccacciari

Giuseppe Borrelli

Emanuele Bottiglieri

Giuseppe Cafarelli

Luca Carpentieri

Veronica D'Agostino

Erika Del Duca

Salvatore Di Biase

Antony Di Gesso

Giorgio Esposito

Anna Giordano

Dalila Iannibelli

Fabrizio Manfrellotti

Maria Mennillo

Ferdinando Milo

Rosanna Milzi

Luisa Mirabelli

Federica Musella

Marco Nocerino

Anna Lisa Petitto

Mariacristina Romano

Egidio Sannino

Rosa Tessa

Progetto San Giorgio

Adele Lippolis

Alberto Falcone

Alessandro D'Amato

Anna Varriale

Antonio De Luca

Antonio Esposito

Antonio Pasqua

Bianca De Costanzo

Carlo Leone

Carmela Punzo

Clara D'Andrea

Felice Giugliano

Filomena Muto

Gianfranco De Angelis

Giorgia Acampora

Guido Spaziani

Luigi Criscuolo

Maria Tarallo

Maurizio Nasto

Morena Veneruso

Rosaria Gaglione

Rossella Natalia Cascone

Salvatore Iacomino

Serena Ferrigno

AVS

Adelaide Annunziata

Laura Borrelli

Alessandro Cilento

Ida Costanzo

Ciro Di Matteo

Mariagrazia Falcone

Anna Liguoro

Pasquale Madonna

Annalisa Manco

Antonio Morgese

Ugo Pascale

Enrico Petrilli

Annunziata Punzo

Simona Ranaldi

Martina Saiz

Nunzia Sirica

Alessandro Solimene

Giovanna Sorrentino

Paola Testa

Angela Barone

Free Avanti

Danilo Roberto Cascone

Davide Ascione

Antonio Aurino

Valerio Battimiello

Giuseppe Chiariello

Gennaro Cinque

Rosa Criscuolo

Daniele Caputo

Luigi Di Fiore

Lucia Del Quercio

Tatiana De Rosa

Paolo Di Giorgio

Antimo Esposito

Gaetano Esposito

Giorgia Esposito

Valeria Esposito

Fulvio Fortunati

Federica Formisano

Giorgio Leone

Valeria Luciano

Adriana Mazzaro Sarmiento Noguera

Francesca Nespolino

Martina Ruggiero

Giovanni Scognamiglio

Casa Riformista

Antonio Emozione

Carlo Galletta

Antonio Angrisano

Rosaria Arcopinto

Elvira Caizza

Davide Calignano

Giuseppina Di Somma

Giulia Ferrara

Antonio Filosa

Livia Gais

Stefano Guadagno

Assia Lillo detta Zillo

Orazio Mercogliano

Virginia Neutro

Anna Civero

Carmine Piro

Cristofaro Saccia detto Cristian

Massimo Sessa

Antonietta Martina Rolando

Giorgio Ruocco

Simona Ciotola

L'Ora X

Erica Bevilacqua

Antonio Buono

Rossella Capicchiano

Elisa Cincini

Gennaro Cipullo

Simona Cozzolino

Sergio De Angelis

Saverio De Crescenzo

Alessandra De Martino

Marco De Vito

Carlo Esposito

Ciro Fabiano

Luigi Gallo

Annalisa Marotta

Margherita Mustardino

Angela Napolitano

Alessia Nigro

Raffaele Marco Papa

Chiara Punzo

Ciro Rocco

Piero Scognamiglio

Giorgio Silvestri

Daniela Tarallo

Tina Ummaro

Patrizia Tramontano Guerritore

Direzione Futuro

Antonio Abbati

Angelo Angrisano

Antonio Cannavacciuolo

Fabio Capezzuto

Nadia Capezzuto

Paolo Colini

Fortuna Cretella

Rosanna De Felice

Felicina Di Costanzo

Graziano Di Meglio

Alberto Esposito

Andrea Gatta

Daniele Gessa

Barbara Iorio

Martina Lago

Asia Leonardo

Mattia Lillo

Raul Penza

Mariarosaria Perrot

Gianluigi Polise

Imma Polito

Aniello Saccone

Franco Scognamiglio

Patrizia Nola

M5S

Giovanna Castaldi

Silvia Catuogno

Antonio Colombrino

Enrico De Marco

Hilary Di Leva

Mario Dora

Eduardo Esposito Sansone

Ilaria Rosa Fiore

Maria Frattini

Vincenzo Gallo

Antonella Graziano

Pasquale Longobardi

Roberto Molinari

Antonietta Rutigliano

Dario Sabbatino

Marco Scognamiglio

Francesco Spada

Luca Torre

Rosanna Tremante

Maurizio Bruno

Fratelli d'Italia

Anna Baldi

Vincenzo Capuano

Ciro Caravecchio

Susanna Coppola

Anna Cozzolino

Marco Damiato

Antonio De Santis

Gianpaolo Ferrari

Monica Fisciano

Raffaele Fiscone

Lorenzo Franzese

Agnese Gentile

Guido Giannelli

Chiara Iazzetta

Maria Cira Napoletano

Cosimo Panza

Giuseppe Sannino

Angelo Santamaria

Maddalena Viscardi

Salvatore Maddaloni

San Giorgio in Diretta

Lorenzo Cecere

Ludovica Cecere

Cesare Fusco

Gennaro Guerriero

Seriana Guerriero

Elvira Iorio

Giovanna Iorio detta Vania

Bruno Maddaloni

Francesca Maddaloni

Salvatore Maddaloni

Giovanni Merolla

Luigi Parmolaro

Rosa Prota

Giuseppina Riga detta Giusy

Umberto Salzano

Gennaro Sorgente

Angelica Vitale