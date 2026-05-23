Elezioni comunali San Giorgio a Cremano 2026, tutte le liste e i candidati al Consiglio comunale
Dal 1993, ovvero da quando c'è l'elezione diretta, a San Giorgio a Cremano governa il centrosinistra, e questa volta si presenta alle urne più solido che mai. Dietro Michele Carbone, presidente uscente del consiglio comunale, si schiera una corazzata di dieci liste: un fronte che riunisce tanto la maggioranza che ha sostenuto il sindaco Giorgio Zinno, oggi consigliere regionale del Partito Democratico, negli ultimi cinque anni quanto le forze progressiste che allora correvano divise. Il candidato, 46 anni, promette continuità con quella stagione amministrativa, di cui è stato protagonista come vicesindaco e assessore. Nella vita coordina il personale infermieristico dell'Ospedale del Mare e insegna all'università.
Di fronte a un blocco così esteso, i cinque sfidanti partono col ruolo di comprimari, accomunati dalla rincorsa al 3% necessario per entrare in consiglio. La più accreditata è Patrizia Nola, che ha rotto con il campo largo per correre da sola con il M5S. A destra il fronte è diviso tra Roberto Galdieri, con una civica vicina al generale Vannacci, e Maurizio Bruno, sotto le sole insegne di Fratelli d'Italia, in un'assenza pressoché totale di Lega e Forza Italia. Completano il quadro due candidature civiche, quelle di Patrizia Tramontano Guerritore e Salvatore Maddaloni.
Michele Carbone
A Testa Alta
Raffaella Aquino
Gaetano Arpaia
Maria Autiero
Luigi Battaglia
Assunta Borrelli
Carmela Borriello
Emanuele Buonanno
Iolanda Cacciuottolo
Ciro Camardella
Francesca Carrano
Paolo Di Bona
Giovanni Esposito
Alessio Fermo
Giulia Galderisi
Marinella Gasso
Annamaria Incarnato
Carlo Lembo
Giuseppe Lepre
Gennaro Martirio
Raffaella Minasi
Lucia Pagano
Ginevra Palmentieri
Giuseppe Silvano
Fatima Sorrentino
PD
Mario Baggio
Martina Caruso
Arianna Chianese
Maristella Cortese
Luigi Cozzolino
Cira Cozzuto
Pietro De Martino
Livia Di Capua
Ciro Di Giacomo
Rosa Di Micco
Gilda Facciolla
Marilena Ferrara
Flavia Fotticchia
Raffaella Iuliano
Nunzia Masi
Lucia Morra
Giorgio Mosca
Rosaria Punzo
Francesca Raucci
Filomena Reale
Ciro Russo
Vincenzo Sannino
Carlo Sarno
Michele Velotta
Quartiere Mio
Giuseppe Farina
Cira Amabile
Annalisa Cavallaro
Pasquale Cennamo
Sonia China
Ciro Ciriello
Gianluca Cuneo
Angelo Damasco
Brian De Luca
Renato De Stefano
Patrizia Esposito
Anna Formisano
Tonia Gargiulo
Anna Marinelli
Annalisa Nenna
Federica Paresini
Antonio Picale
Giuseppe Schettini
Nunzia Setola
Luisa Sollazzo
Claudia Tizzano
Fabio Trotta
Serena Tutucci
Giuseppina Velotti
Per la Comunità
Anna Borrelli
Giovanni Caiazzo
Manola Cangiano
Alessandro Carcarino
Vittorio D'Aversa
Assunta D'Avino
Lorenzo Esposito
Rosa Esposito
Miriana Fardella
Viviana Genualdo
Alessia Guadagno
Valentina Lisbona
Giovanni Oro
Nicolina Pannico
Andrea Peluso
Sebastiano Perrotta
Claudia Quattrocchi
Eduardo Russo
Immacolata Sannino
Antonio Sclano
Antonella Spina
Luca Turco
Vincenzo Verde
Fausto Vesce
Civici e Progressisti
Laura Baselice
Mego Boccacciari
Giuseppe Borrelli
Emanuele Bottiglieri
Giuseppe Cafarelli
Luca Carpentieri
Veronica D'Agostino
Erika Del Duca
Salvatore Di Biase
Antony Di Gesso
Giorgio Esposito
Anna Giordano
Dalila Iannibelli
Fabrizio Manfrellotti
Maria Mennillo
Ferdinando Milo
Rosanna Milzi
Luisa Mirabelli
Federica Musella
Marco Nocerino
Anna Lisa Petitto
Mariacristina Romano
Egidio Sannino
Rosa Tessa
Progetto San Giorgio
Adele Lippolis
Alberto Falcone
Alessandro D'Amato
Anna Varriale
Antonio De Luca
Antonio Esposito
Antonio Pasqua
Bianca De Costanzo
Carlo Leone
Carmela Punzo
Clara D'Andrea
Felice Giugliano
Filomena Muto
Gianfranco De Angelis
Giorgia Acampora
Guido Spaziani
Luigi Criscuolo
Maria Tarallo
Maurizio Nasto
Morena Veneruso
Rosaria Gaglione
Rossella Natalia Cascone
Salvatore Iacomino
Serena Ferrigno
AVS
Adelaide Annunziata
Laura Borrelli
Alessandro Cilento
Ida Costanzo
Ciro Di Matteo
Mariagrazia Falcone
Anna Liguoro
Pasquale Madonna
Annalisa Manco
Antonio Morgese
Ugo Pascale
Enrico Petrilli
Annunziata Punzo
Simona Ranaldi
Martina Saiz
Nunzia Sirica
Alessandro Solimene
Giovanna Sorrentino
Paola Testa
Angela Barone
Free Avanti
Danilo Roberto Cascone
Davide Ascione
Antonio Aurino
Valerio Battimiello
Giuseppe Chiariello
Gennaro Cinque
Rosa Criscuolo
Daniele Caputo
Luigi Di Fiore
Lucia Del Quercio
Tatiana De Rosa
Paolo Di Giorgio
Antimo Esposito
Gaetano Esposito
Giorgia Esposito
Valeria Esposito
Fulvio Fortunati
Federica Formisano
Giorgio Leone
Valeria Luciano
Adriana Mazzaro Sarmiento Noguera
Francesca Nespolino
Martina Ruggiero
Giovanni Scognamiglio
Casa Riformista
Antonio Emozione
Carlo Galletta
Antonio Angrisano
Rosaria Arcopinto
Elvira Caizza
Davide Calignano
Giuseppina Di Somma
Giulia Ferrara
Antonio Filosa
Livia Gais
Stefano Guadagno
Assia Lillo detta Zillo
Orazio Mercogliano
Virginia Neutro
Anna Civero
Carmine Piro
Cristofaro Saccia detto Cristian
Massimo Sessa
Antonietta Martina Rolando
Giorgio Ruocco
Simona Ciotola
L'Ora X
Erica Bevilacqua
Antonio Buono
Rossella Capicchiano
Elisa Cincini
Gennaro Cipullo
Simona Cozzolino
Sergio De Angelis
Saverio De Crescenzo
Alessandra De Martino
Marco De Vito
Carlo Esposito
Ciro Fabiano
Luigi Gallo
Annalisa Marotta
Margherita Mustardino
Angela Napolitano
Alessia Nigro
Raffaele Marco Papa
Chiara Punzo
Ciro Rocco
Piero Scognamiglio
Giorgio Silvestri
Daniela Tarallo
Tina Ummaro
Patrizia Tramontano Guerritore
Direzione Futuro
Antonio Abbati
Angelo Angrisano
Antonio Cannavacciuolo
Fabio Capezzuto
Nadia Capezzuto
Paolo Colini
Fortuna Cretella
Rosanna De Felice
Felicina Di Costanzo
Graziano Di Meglio
Alberto Esposito
Andrea Gatta
Daniele Gessa
Barbara Iorio
Martina Lago
Asia Leonardo
Mattia Lillo
Raul Penza
Mariarosaria Perrot
Gianluigi Polise
Imma Polito
Aniello Saccone
Franco Scognamiglio
Patrizia Nola
M5S
Giovanna Castaldi
Silvia Catuogno
Antonio Colombrino
Enrico De Marco
Hilary Di Leva
Mario Dora
Eduardo Esposito Sansone
Ilaria Rosa Fiore
Maria Frattini
Vincenzo Gallo
Antonella Graziano
Pasquale Longobardi
Roberto Molinari
Antonietta Rutigliano
Dario Sabbatino
Marco Scognamiglio
Francesco Spada
Luca Torre
Rosanna Tremante
Maurizio Bruno
Fratelli d'Italia
Anna Baldi
Vincenzo Capuano
Ciro Caravecchio
Susanna Coppola
Anna Cozzolino
Marco Damiato
Antonio De Santis
Gianpaolo Ferrari
Monica Fisciano
Raffaele Fiscone
Lorenzo Franzese
Agnese Gentile
Guido Giannelli
Chiara Iazzetta
Maria Cira Napoletano
Cosimo Panza
Giuseppe Sannino
Angelo Santamaria
Maddalena Viscardi
Salvatore Maddaloni
San Giorgio in Diretta
Lorenzo Cecere
Ludovica Cecere
Cesare Fusco
Gennaro Guerriero
Seriana Guerriero
Elvira Iorio
Giovanna Iorio detta Vania
Bruno Maddaloni
Francesca Maddaloni
Salvatore Maddaloni
Giovanni Merolla
Luigi Parmolaro
Rosa Prota
Giuseppina Riga detta Giusy
Umberto Salzano
Gennaro Sorgente
Angelica Vitale