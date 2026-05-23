Elezioni comunali Portici 2026, tutte le liste e i candidati al Consiglio comunale

Tutte le liste delle elezioni comunali di Portici 2026: candidati sindaco, nomi dei consiglieri e coalizioni complete.

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A Portici, comune del Napoletano, la corsa alle urne si gioca su uno scenario insolito: entrambi i poli, centrosinistra e centrodestra, arrivano al voto divisi al loro interno. Sul fronte progressista, Claudio Teodonno – fedelissimo dell'ex sindaco Enzo Cuomo, oggi assessore regionale – raccoglie il sostegno di Pd, Verdi, area deluchiana e Per, mentre renziani e Movimento 5 Stelle (questi ultimi da sempre in rotta di collisione con l'ex sindaco) convergono su una candidatura alternativa, quella di Fernando Farroni. Anche la coalizione di centrodestra si presenta frammentata: Fratelli d'Italia schiera Ione Abbatangelo, figlia dell'ex parlamentare missino Massimo Abbatangelo, figura storica e controversa della destra campana, mentre Forza Italia punta su Giovanni Ciaramella. A completare il quadro, tra le liste a sostegno di Teodonno spicca il nome di Pietro Cuomo, figlio dell'ex primo cittadino.

Candidata Sindaca Ione Abbatangelo

Lista Fratelli d'Italia

Argano Annalisa

Battaglia Anna Maria

Bruno Alberto

Cozzolino Anna

Gersone Diomede

Iazzetta Chiara

La Rocca Rosario

Magnacca Ciro

Mariani Vittoria

Mele Vincenzo

Miccoli Alessandro

Mori Mauro

Mormile Teresa

Naclerio Dario

Nocera Diego

Nocerino Emma

Onofaro Bruno

Palmiero Agostino

Panza Cosimo

Russo Anna Assunta

Sannino Filomena detta Mena

Sannino Maria Luisa detta Maria Luisa

Sorrentino Sabrina

Varriale Antonio

Candidato Sindaco Giovanni Ciaramella

Lista Ciaramella Sindaco

Cacace Annalisa

Asprino Giulia

Barone Concetta

Cirillo Alessia

Brunetti Gaia

Torre Carla

De Martino Roberta

Varvella Sara

Giordano Paola

Ciaramella Andrea

Fiorillo Giuseppe

Nocito Antonino

De Luca Giuseppe

Raspaolo Nunzio

Vitiello Gennaro

Scarcella Mattia

Figoni Stefano

Brunitto

Frallicciardi Davide

Maddaloni Marco

Scognamiglio Ciro

Cecere Federico

Lista Forza Italia

Martina Lago

Andrea Gatta

Mattia Lillo

Angelo Angrisano

Antonio Abbati

Antonio Cannavacciuolo

Fabio Capezzuto

Nadia Capezzuto

Paolo Colini

Fortuna Cretella

Rosanna de Felice

Felicina di Costanzo

Graziano di Meglio

Alberto Esposito

Daniele Gessa

Barbara Iorio

Asia Leonardo

Raoul Penza

Mariarosaria Perrot

Imma Polito

Gianluigi Polise

Aniello Saccone

Franco Scognamiglio

Lista Prima Portici

Salvatore Bimonte

Vittoria Arampora

Alessio Salvatore Amilcare Amodio

Alessandra Baldino

Noemi Balsamo

Anna Baroni detta D'orsi

Flavio Ciaramella

Irene Commodo

Mario Cortese

Giovanni de Pascale

Salvatore de li Curti

Bruno Fontanarosa

Cristian Formicola

Ciro Gerla

Rosa Giustino

Raffaele Monda

Antonio Pepe

Maurizio Ritrosi

Gianluigi Ruggiero

Emmanuela Russo

Luisa Scognamiglio

Paolo Scoppetta

Milana Simeone

Amilcare Villa detto Rino

Candidato Sindaco Fernando Farroni

Lista Attivamente

Marco D'avino

Olga Intoccia

Aristide Bellone

Massimo Busiello

Stefano Cozzolino

Vincenzo Diletto

Lucia di Salvatore

Salvatore Dota

Ciro Gallo

Pasquale Gentile

Rosario Improta

Melania Lotito

Carmen Mascolo

Michela Mignano

Andrea Montella

Martina Murolo

Bruno Provitera

Ciro Raiola

Veronica Romaniello

Pasquale Ruotolo

Annapaola Sannino

Dalila Savarese

Rosaria Tallarino

Irene Vitale

Lista Noi di Centro

Paola Bruno

Maria Buonocore

Claudia Cutolo

Paola Cuomo

Annalisa de Crescenzo

Giovanna de Luca Bosso

Raffaella di Donna

Giuseppina Filangieri detta Pia

Grazia Fiorini

Anna Longobardi

Maria Olga Magliano

Ilaria Pasquinucci

Daniela Stile

Ciro Ascione

Massimiliano Cacace

Pierluigi Calandrelli

Giancarlo Dentale

Massimiliano del Prete

Francesco Fiengo

Michele Gherardelli

Claudio Perasole

Gianmarco Trotta

Carmine Zeno

Chiara Sasso

Lista Ribalta

Ammendola Fabio

Beato Salvatore detto Sasy detto Oliviero

Caserta Emilio

Costa Salvatore

Danese Maria Pina detta Manuela

Di Patre Gennaro

Dolvi Martina

Esposito Francesco

Fiore Ernesto

Fortunato Ciro

Imperato Giovanna

Loffredo Fabiana

Mazzeo Ludovica detta Lulla

Napolitano Sabrina

Palumbo Giuseppe detto Pippo

Pecatiello Leonardo Tristano

Petrillo Maria

Quiquino Anna Chiara

Resa Marco

Russo Martina

Scognamiglio Michela detta Polemichella

Scognamiglio Silvia

Lista Fernando Farroni

Aldieri Marco

Alterio Giuseppe detto Peppe

Bamundo Giovanni detto Gianni

Cordella Assunta detta Susy

Crisai Costantino

De Rosa Mariano

Di Gennaro Vincenzo

Langella Luisa detta Brunetti

Loffredo Daniela

Lombardi Silvia

Macrino Michele

Marigliano Armando

Minieri Alessandra

Pelleccio Andrea

Pesola Raffaele

Pitera Laura detta Fimiani

Puddu Maria

Rosino Marianna

Ruffino Vincenzo detto Enzo

Russo Gelsomina detta Mina

Sangiovanni Federico

Testa Vincenzo detto Enzo

Varsallona Manuela

Volutoso Cristiana detta Cristiana

Lista Movimento 5 Stelle

Avolio Domenico

Bevilacqua Daniele

Botti Alessia

Caiafa Maria

Camaldo Oreste

Campajola Massimo

Clavo Luca

Cola Alessandro

Damiani Carmine

Dell'aquila Ciro

De Luca Cristian

Di Gennaro Mario

Formisano Emanuela

Gebbia Ferdinando

Giunta Julian

Lombardi Anna

Manzo Maria Ylenia

Mazza Gianluca

Meglio Iolanda

Nacar Ida

Pasquariello Fabio

Piscitelli Maria

Politelli Claudio

Testa Paola

Lista Sinistra Ambiente

Argentato Annunziata detta Nunzia

Callegari Davide

Cetara Giovanna

Cuomo Valentina

De Francesco Monica

Eaco Chiara

Esposito Giovanni

Graziani Ciretta

Iacomino Salvatore

Iannone Salvatore

Imperatrice Amalia

Infante Ciro

Musollino Rosario

Napolitano Gaia

Napolitano Enrico

Nocerino Giovanni

Olivieri Ciro

Piccino Maria Gabriella Rosaria detta Gabriella

Piccolo Patrizia

Spedaliere Ciro

Tammaro Rita

Torvino Monica

Veneruso Donatella

Vittozzi Emilio

Lista Casa Riformista

Albo Martina

Asprinio Maria

Barbuto Marcella

Borrelli Davide

Buccelli Grazia

Castaldi Vittorio

Cicalese Letizia

Coppola Roberto

Cozzolino Ciro

Cucinotta Valerio

Cutarelli Francesco

De Leo Mario

Di Stasio Giuseppe detto Pino

Donadio Massimiliano

Giacca Antonia

Giampaglia Maria Laura

Minichino Monica

Montella Alessio

Pedone Swami Antonella

Piccini Rossella

Romano Paky

Stavolo Emanuele

Vesce Luigi

Visone Francesco

Lista Oltre

Alfieri Giorgio

Bettini Vincenza

Bieco Francesco Pio

Canò Angelica

Cicco Antonio

Cinque Laura

Cirenza Amedeo

Di Leva Rosario

Di Matola Tiziana

Di Sandro Norma

Dorato Martina

Fatatis Maria Francesca

Iacomino Nicola

Imparato Gianpiero

Lubrano Annamaria

Napolitano Lorenzo

Pintus Noemi

Pipia Corrado

Saccardi Giovanni Marco

Saginario Giuseppe

Scotto Immacolata

Sirano Giuseppe

Tarallo Simona

Zanga Clorinda

Lista Su Portici

Armini Vincenzo

Autiero Francesco

Basco Fabio

Battilo Melania

Biondi Immacolata

Caruso Eleonora

D'amato Matilde

De Gennaro Erika

De Martino Ciro

Desiderio Ilaria

Di Paola Francesco

Di Pietro Alessandra Pia

Formicola Monica

Frasca Simona

Gargiulo Raffaele

La Rocca Maria Cristina

Loffredo Daniele

Miranda Domenico

Nigro Maria detta Mayra

Perrella Vincenzo Rosario

Ruotolo Mario

Spedaliere Marco

Sterni Roberto

Zeno Lorenzo

Candidato Sindaco Claudio Teodonno

Lista Pd

Alfieri Alessandro

Ascione Noemi

Berardi Angela

Bibiano Antonio

Caci Amina

Capasso Melania

Carbone Rita

Cassese Madia

Cuomo Pietro

D'amaro Rosalisa detta Lisa

Di Dato Aniello

Esposito Carlo detto Ciro

Formicola Annarita

Giavolino Sofia

Iengo Pasquale

Minichino Maurizio

Monda Ilijana

Monticelli Carla

Palumbo Susy

Portughese Francesco

Rispoli Salvatore

Romano Giulia

Vanacore Virginia

Verde Florinda

Lista Portici Libera

Ascione Simone

Autiero Mario

Bartiromo Annunziata

Borrelli Alessia

Cascone Angela

Cerulli Nicola

Cipolletta Biagio

D'amato Luigi

Della Pia Alessandro

Forlano Italo

Gaudino Flavia

Iannuzzi Antonio

Imperato Raffaella

Improta Claudio

La Rocca Valentina

Martinengo Giuseppe

Miranda Angelo

Nurcato Anna

Petrazzuolo Chiara

Renino Ciro

Rotino Vincenzo

Russo Claudio

Scala Francesco

Scognamiglio Luigi

Lista Progetto Portici

Borrelli Immacolata

Bravaccino Giuseppe

De Felice Andrea

Di Fiore Maurizio

Farella Roberta

Franzese Monica

Gilvetti Ferdinando

Iacobitti Antonietta Sandra Monica

Iodice Giuseppe

Iovine Massimiliano

Lamberti Alessandro

Latela Ciro

Morgillo Stefania

Napolitano Roberto

Oliviero Patrizia Claudia Monica

Pasquinucci Pietro

Perna Valeria

Renella Roberta

Romano Valeria

Rossi Tiziana

Russo Patrizia

Scarpati Marco

Ucciero Alessio

Viscardi Gianluca detto Luca