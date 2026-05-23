Elezioni comunali Portici 2026, tutte le liste e i candidati al Consiglio comunale
A Portici, comune del Napoletano, la corsa alle urne si gioca su uno scenario insolito: entrambi i poli, centrosinistra e centrodestra, arrivano al voto divisi al loro interno. Sul fronte progressista, Claudio Teodonno – fedelissimo dell'ex sindaco Enzo Cuomo, oggi assessore regionale – raccoglie il sostegno di Pd, Verdi, area deluchiana e Per, mentre renziani e Movimento 5 Stelle (questi ultimi da sempre in rotta di collisione con l'ex sindaco) convergono su una candidatura alternativa, quella di Fernando Farroni. Anche la coalizione di centrodestra si presenta frammentata: Fratelli d'Italia schiera Ione Abbatangelo, figlia dell'ex parlamentare missino Massimo Abbatangelo, figura storica e controversa della destra campana, mentre Forza Italia punta su Giovanni Ciaramella. A completare il quadro, tra le liste a sostegno di Teodonno spicca il nome di Pietro Cuomo, figlio dell'ex primo cittadino.
Candidata Sindaca Ione Abbatangelo
Lista Fratelli d'Italia
Argano Annalisa
Battaglia Anna Maria
Bruno Alberto
Cozzolino Anna
Gersone Diomede
Iazzetta Chiara
La Rocca Rosario
Magnacca Ciro
Mariani Vittoria
Mele Vincenzo
Miccoli Alessandro
Mori Mauro
Mormile Teresa
Naclerio Dario
Nocera Diego
Nocerino Emma
Onofaro Bruno
Palmiero Agostino
Panza Cosimo
Russo Anna Assunta
Sannino Filomena detta Mena
Sannino Maria Luisa detta Maria Luisa
Sorrentino Sabrina
Varriale Antonio
Candidato Sindaco Giovanni Ciaramella
Lista Ciaramella Sindaco
Cacace Annalisa
Asprino Giulia
Barone Concetta
Cirillo Alessia
Brunetti Gaia
Torre Carla
De Martino Roberta
Varvella Sara
Giordano Paola
Ciaramella Andrea
Fiorillo Giuseppe
Nocito Antonino
De Luca Giuseppe
Raspaolo Nunzio
Vitiello Gennaro
Scarcella Mattia
Figoni Stefano
Brunitto
Frallicciardi Davide
Maddaloni Marco
Scognamiglio Ciro
Cecere Federico
Lista Forza Italia
Martina Lago
Andrea Gatta
Mattia Lillo
Angelo Angrisano
Antonio Abbati
Antonio Cannavacciuolo
Fabio Capezzuto
Nadia Capezzuto
Paolo Colini
Fortuna Cretella
Rosanna de Felice
Felicina di Costanzo
Graziano di Meglio
Alberto Esposito
Daniele Gessa
Barbara Iorio
Asia Leonardo
Raoul Penza
Mariarosaria Perrot
Imma Polito
Gianluigi Polise
Aniello Saccone
Franco Scognamiglio
Lista Prima Portici
Salvatore Bimonte
Vittoria Arampora
Alessio Salvatore Amilcare Amodio
Alessandra Baldino
Noemi Balsamo
Anna Baroni detta D'orsi
Flavio Ciaramella
Irene Commodo
Mario Cortese
Giovanni de Pascale
Salvatore de li Curti
Bruno Fontanarosa
Cristian Formicola
Ciro Gerla
Rosa Giustino
Raffaele Monda
Antonio Pepe
Maurizio Ritrosi
Gianluigi Ruggiero
Emmanuela Russo
Luisa Scognamiglio
Paolo Scoppetta
Milana Simeone
Amilcare Villa detto Rino
Candidato Sindaco Fernando Farroni
Lista Attivamente
Marco D'avino
Olga Intoccia
Aristide Bellone
Massimo Busiello
Stefano Cozzolino
Vincenzo Diletto
Lucia di Salvatore
Salvatore Dota
Ciro Gallo
Pasquale Gentile
Rosario Improta
Melania Lotito
Carmen Mascolo
Michela Mignano
Andrea Montella
Martina Murolo
Bruno Provitera
Ciro Raiola
Veronica Romaniello
Pasquale Ruotolo
Annapaola Sannino
Dalila Savarese
Rosaria Tallarino
Irene Vitale
Lista Noi di Centro
Paola Bruno
Maria Buonocore
Claudia Cutolo
Paola Cuomo
Annalisa de Crescenzo
Giovanna de Luca Bosso
Raffaella di Donna
Giuseppina Filangieri detta Pia
Grazia Fiorini
Anna Longobardi
Maria Olga Magliano
Ilaria Pasquinucci
Daniela Stile
Ciro Ascione
Massimiliano Cacace
Pierluigi Calandrelli
Giancarlo Dentale
Massimiliano del Prete
Francesco Fiengo
Michele Gherardelli
Claudio Perasole
Gianmarco Trotta
Carmine Zeno
Chiara Sasso
Lista Ribalta
Ammendola Fabio
Beato Salvatore detto Sasy detto Oliviero
Caserta Emilio
Costa Salvatore
Danese Maria Pina detta Manuela
Di Patre Gennaro
Dolvi Martina
Esposito Francesco
Fiore Ernesto
Fortunato Ciro
Imperato Giovanna
Loffredo Fabiana
Mazzeo Ludovica detta Lulla
Napolitano Sabrina
Palumbo Giuseppe detto Pippo
Pecatiello Leonardo Tristano
Petrillo Maria
Quiquino Anna Chiara
Resa Marco
Russo Martina
Scognamiglio Michela detta Polemichella
Scognamiglio Silvia
Lista Fernando Farroni
Aldieri Marco
Alterio Giuseppe detto Peppe
Bamundo Giovanni detto Gianni
Cordella Assunta detta Susy
Crisai Costantino
De Rosa Mariano
Di Gennaro Vincenzo
Langella Luisa detta Brunetti
Loffredo Daniela
Lombardi Silvia
Macrino Michele
Marigliano Armando
Minieri Alessandra
Pelleccio Andrea
Pesola Raffaele
Pitera Laura detta Fimiani
Puddu Maria
Rosino Marianna
Ruffino Vincenzo detto Enzo
Russo Gelsomina detta Mina
Sangiovanni Federico
Testa Vincenzo detto Enzo
Varsallona Manuela
Volutoso Cristiana detta Cristiana
Lista Movimento 5 Stelle
Avolio Domenico
Bevilacqua Daniele
Botti Alessia
Caiafa Maria
Camaldo Oreste
Campajola Massimo
Clavo Luca
Cola Alessandro
Damiani Carmine
Dell'aquila Ciro
De Luca Cristian
Di Gennaro Mario
Formisano Emanuela
Gebbia Ferdinando
Giunta Julian
Lombardi Anna
Manzo Maria Ylenia
Mazza Gianluca
Meglio Iolanda
Nacar Ida
Pasquariello Fabio
Piscitelli Maria
Politelli Claudio
Testa Paola
Lista Sinistra Ambiente
Argentato Annunziata detta Nunzia
Callegari Davide
Cetara Giovanna
Cuomo Valentina
De Francesco Monica
Eaco Chiara
Esposito Giovanni
Graziani Ciretta
Iacomino Salvatore
Iannone Salvatore
Imperatrice Amalia
Infante Ciro
Musollino Rosario
Napolitano Gaia
Napolitano Enrico
Nocerino Giovanni
Olivieri Ciro
Piccino Maria Gabriella Rosaria detta Gabriella
Piccolo Patrizia
Spedaliere Ciro
Tammaro Rita
Torvino Monica
Veneruso Donatella
Vittozzi Emilio
Lista Casa Riformista
Albo Martina
Asprinio Maria
Barbuto Marcella
Borrelli Davide
Buccelli Grazia
Castaldi Vittorio
Cicalese Letizia
Coppola Roberto
Cozzolino Ciro
Cucinotta Valerio
Cutarelli Francesco
De Leo Mario
Di Stasio Giuseppe detto Pino
Donadio Massimiliano
Giacca Antonia
Giampaglia Maria Laura
Minichino Monica
Montella Alessio
Pedone Swami Antonella
Piccini Rossella
Romano Paky
Stavolo Emanuele
Vesce Luigi
Visone Francesco
Lista Oltre
Alfieri Giorgio
Bettini Vincenza
Bieco Francesco Pio
Canò Angelica
Cicco Antonio
Cinque Laura
Cirenza Amedeo
Di Leva Rosario
Di Matola Tiziana
Di Sandro Norma
Dorato Martina
Fatatis Maria Francesca
Iacomino Nicola
Imparato Gianpiero
Lubrano Annamaria
Napolitano Lorenzo
Pintus Noemi
Pipia Corrado
Saccardi Giovanni Marco
Saginario Giuseppe
Scotto Immacolata
Sirano Giuseppe
Tarallo Simona
Zanga Clorinda
Lista Su Portici
Armini Vincenzo
Autiero Francesco
Basco Fabio
Battilo Melania
Biondi Immacolata
Caruso Eleonora
D'amato Matilde
De Gennaro Erika
De Martino Ciro
Desiderio Ilaria
Di Paola Francesco
Di Pietro Alessandra Pia
Formicola Monica
Frasca Simona
Gargiulo Raffaele
La Rocca Maria Cristina
Loffredo Daniele
Miranda Domenico
Nigro Maria detta Mayra
Perrella Vincenzo Rosario
Ruotolo Mario
Spedaliere Marco
Sterni Roberto
Zeno Lorenzo
Candidato Sindaco Claudio Teodonno
Lista Pd
Alfieri Alessandro
Ascione Noemi
Berardi Angela
Bibiano Antonio
Caci Amina
Capasso Melania
Carbone Rita
Cassese Madia
Cuomo Pietro
D'amaro Rosalisa detta Lisa
Di Dato Aniello
Esposito Carlo detto Ciro
Formicola Annarita
Giavolino Sofia
Iengo Pasquale
Minichino Maurizio
Monda Ilijana
Monticelli Carla
Palumbo Susy
Portughese Francesco
Rispoli Salvatore
Romano Giulia
Vanacore Virginia
Verde Florinda
Lista Portici Libera
Ascione Simone
Autiero Mario
Bartiromo Annunziata
Borrelli Alessia
Cascone Angela
Cerulli Nicola
Cipolletta Biagio
D'amato Luigi
Della Pia Alessandro
Forlano Italo
Gaudino Flavia
Iannuzzi Antonio
Imperato Raffaella
Improta Claudio
La Rocca Valentina
Martinengo Giuseppe
Miranda Angelo
Nurcato Anna
Petrazzuolo Chiara
Renino Ciro
Rotino Vincenzo
Russo Claudio
Scala Francesco
Scognamiglio Luigi
Lista Progetto Portici
Borrelli Immacolata
Bravaccino Giuseppe
De Felice Andrea
Di Fiore Maurizio
Farella Roberta
Franzese Monica
Gilvetti Ferdinando
Iacobitti Antonietta Sandra Monica
Iodice Giuseppe
Iovine Massimiliano
Lamberti Alessandro
Latela Ciro
Morgillo Stefania
Napolitano Roberto
Oliviero Patrizia Claudia Monica
Pasquinucci Pietro
Perna Valeria
Renella Roberta
Romano Valeria
Rossi Tiziana
Russo Patrizia
Scarpati Marco
Ucciero Alessio
Viscardi Gianluca detto Luca