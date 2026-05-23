Elezioni comunali Ercolano 2026, tutte le liste e i candidati al Consiglio comunale

Tutte le liste delle elezioni comunali di Ercolano 2026: candidati sindaco, nomi dei consiglieri e coalizioni complete.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ercolano. Cinque i candidati in corsa per la guida della città degli Scavi, fino a qualche mese fa governata da Ciro Buonajuto, oggi consigliere regionale di area renziana. A contendersi la fascia tricolore è anzitutto Antonietta Garzia, alla testa di un campo largo a trazione Pd-M5S sostenuto da otto liste. Sull'altro versante l'ex segretario cittadino dei dem, Piero Sabbarese, che corre con tre liste civiche: qui pur essendoci il campo largo non si può certo dire che vi sia una situazione tranquilla. Il centrodestra si presenta invece diviso: Forza Italia punta su Nicola Abete, Fratelli d'Italia schiera l'ex parlamentare Luciano Schifone affiancato da due liste civiche, mentre l'ex vicesindaco Luigi Fiengo guida la triade composta da Udc, Noi Moderati e Lega.

Candidato Sindaco Antonietta Garzia

Avanti!

Bibiano Ciro

Buonomo Antonio

Cipolletti Ciro Marco detto Ciro

Cozzolino Cira detta Cira

D'ardia Rita

D'agostino Rossella detta Rossella

Del Prete Domenico

Dorio Emilia detta Emiliana

Fiengo Andrea

Formisano Carlo

Iacomino Aniello detto Nello

Montella Roberta

Oliva Filippa

Palermo Francesco

Panariello Vincenzo detto Enzo

Pati Carlo

Piccolo Rosita

Simeone Michele

Borriello Gianluca

Fabiano Antonio

Leggi anche Elezioni comunali San Giorgio a Cremano 2026, tutte le liste e i candidati al Consiglio comunale

Avs

Ioffredo Stefano

Acampora Francesco

Calcagno Giuseppina

Caso Federica

Conte Sirio

Cozzolino Assunta

Fiango Luigi

Formisano Cira

Guarracino Emilia

Izzo Alfredo

Lara Anna

Mantrelini Annalisa

Nocerino Giovanni Battista

Sannino Luca

Velotti Tatiana

Vilardi Marianna

Vitiello Pasquale detto Lino

Casa Riformista

Abbruzzese Gennaro

Acunzo Ciro

Camporeale Alessandro

Cascone Mariarca detta Mariarca

Consolato Gabriella Rita

D'ambrosio Tommaso

De Felice Veronica

Farella Simona

Formicola Andrea detto Andrea

Formisano Antonio

Iengo Angelin

Magliocca Giuseppe

Maione Francesco

Montariello Mariarca

Naddeo Gerardo

Novi Annalisa

Oliviero Anna Maria

Polito Mariarca

Prillo Maria Grazia

Sannino Pasquale

Simeone Luigi

Solaro Teresa

Valletti Giuseppe

Zavota Francesco

Movimento Cinque Stelle

Fiorito Angelo Tommaso detto Angelo

Nocerino Giuseppe detto Peppe

Conte Carmela detta Lina

Migliaccio Rodolfo detto Rodolfo

Sannino Annunziata detta Nunzia

Oliviero Luigi

Pironti Michele

Fabiana Desiderio

Annunziata Raffaele detto Lello

Di Domenico Felice

Di Fiore Liliana

Riccio Rosario

Cuciniello Vincenzo

Di Noia Alessia

Poli Cira

Cipio Giuseppe

Pignalosa Pasquale

De Caprio Federico Maria

Fontanarosa Emanuela detta Manu Magliulo

Gelsomina Maria detta Gegge

Cilvani Ferdinando detto Salvatore

Cefariello Giorgio

Finamore Laura

Partito Democratico

Acampora Annalisa

Bove Fabio

Cozzolino Marco

Cristadoro Salvatore

Di Maio Chiara

Focone Gianfranco

Giuliano Anna detta Anna

Iodice Naomi

Liberti Giuseppina detta Pina

Lopez Arturo

Maddaloni Michele detto Michele

Oliviero Gennaro detto Maurizio

Prisco Francesco

Raia Annamaria

Raia Rachele

Rametti Giuseppe

Riccio Assunta detta Assia

Sannino Annunziata

Scarcella Loredana

Scognamiglio Nunzia detta Nancy

Saulino Carmelina detta Carmela

Tagliamonte Giovanni

Ummaro Vincenzo detto Enzo

Vitiello Pasquale detto Lino

Per Ercolano

Ammendola Adriana

Bittonese Francesca

Capasso Marco

Ciardi Salvatore detto Sasy

De Vito Domenico detto Mimmo

D'orsi Martina

Ferreri Giovanni

Foddis Vanessa

Gaglione Immacolata detta Imma

Iacomino Luisa Rosaria detta Luisa

Imperato Francesco detto Francesco

Imperato Rosalia detta Rosalia

Izzo Maria Cira detta Mariolina

Lasala Francesco

Mennella Giovanni

Mirolla Gennaro

Piccolo Pasquale

Simeone Michele

Terracciano Giovanna

Zambrano Francesco detto Zambry

Zirpoli Maria Rosaria detta Miriam

Noviello Teresa

Torre Giovanni

Miale Luca

Progetto Civico Italia

Cataletti Anna

Ciotola Cecilia

Cozzolino Salvatore

D'agostino Enrico

D'orta Vincenzo

Daniele Annarita

De Gaetano Vincenzo

De Luca Giuseppe

Di Benedetto Teresa

Formisano Colomba

Gargiulo Enrico

Imperato Luigi

Marfè Miriam

Mirra Maria Concetta

Nocera Valeria

Parentato Raffaele

Ruggiero Emanuele

Sannino Giuseppe

Scognamiglio Antonio detto Nino

Scudo Emanuele

Sigillo Omar

Spina Elisa

Stefanino Raffaele

Tarallo Simone

Si Riparte da Herculaneum

Petrulo Raffaele

Acunzo Anna

Alario Armando

Amabiletto Ciro

Amadoro Ciro

Ardito Maria

Bianco Teresa

Borrelli Ciro

Cozzolino Francesco

Cuomo Barbara

De Crescenzo Cira

De Luca Picione Assunta

Di Palma Santa

Falasconi Claudio

Guida Carlo

Lemma Carmela

Palomba Chiarastella

Persano Angelina

Ruggiero Antonio

Saviato Giovanna

Silvestri Danilo Giosuè

Candidato Sindaco Sabbarese

Angolo Civico

Arpetta Salvatore

Buonaiuto Roberto

Calì Giuseppe

Carotenuto Guido

Contursi Ivan

Cotena Miriana

Cripta Rosario

D'ambrosio Miriam

De Luca Giuseppe

Di Fiore Valentina

Falco Simona

Froncillo Fabio

Gaudino Pasquale

Mancino Salvatore

Marchesano Ivana

Perasole Agostino

Sannino Claudio

Sannino Gaetano

Scarcelli Chiara

Scognamiglio Emma

Scognamiglio Salvatore

Sorriso Nunzia

Con Sabbarese Sindaco

Ascione Elisabetta

Ascione Raffaele

Borrielo Federico

Castellano Maria

Cioffi Annalisa

Corso Clemente

Cozzolino Rosa

D'antonio Alessio

De Gaetano Lucia

Di Costanzo Mariarca

Di Dato Paolina

Formisano Alberto

Lara Angela

Nenna Gaetano

Raia Cira

Ruggiero Roberta

Russo Salvatore

Sannino Alessandro

Sannino Giorgio

Scognamiglio Alessio

Scognamiglio Otello

Ercolano in Azione

Aurola Roberto

Baldari Bernardo

Campi Anna

Cefariello Concetta

Cosentino Luigi

Cozzolino Domenico

Di Costanzo Aniello

Di Dato Mariapia

Di Luca Marcella

Iacomino Anna

Mannilli Ciro

Marzigno Annalisa

Nenna Michela

Noviello Alexia

Panarino Vittoria

Riccio Ciro

Sannino Domenico

Santoro Ciro

Scognamiglio Cristina

Scudo Filomena

Valle Noemi

Varriale Luigi

Vollaro Eleonora

Zeno Luca

Candidato Sindaco Nicola Abete

Forza Italia

Vitale Alberto

Cefariello Luisa

Chioccola Anna Maria

Cozzolino Vincenzo

Di Dato Giacomo

Formisano Armando

Gaglione Vincenzo

Infante Michele

Madonna Rita

Marotta Giacomo

Mascia Dario

Oliviero Anna

Oliviero Mario

Petrucci Marina

Scognamiglio Annunziata

Spizzuoco Alfonso

Veneruso Katia

Candidato Sindaco Luigi Fiengo

Unione di Centro

Ascione Ciro

Capano Vincenzo

Casapulla Antonio

Imperato Ciro

Izzini Leopoldo

Montini Luca

Naddeo Immacolata

Nocerino Aniello

Pacifico Karmen

Papa Lucio

Paradiso Antonello

Portolano Luisa

Romano Ciro

Scognamiglio Aniello

Borrelli Francesco

Nardaggio Alessandro

Imperato Mariassunta

Gargiulo Mariarosaria

Nogaretto Alessia

Di Palma Maria

Scognamiglio Antonietta

Acampora Pasqualino

Marrazzo Alessia Pia

Di Donna Teresa

Noi Moderati

Marino Anna

Sannino Salvatore

Russo Luisa

Russo Giovanni

Bagnale Paolo

Di Dato Consiglia

Cascone Maria

Tranzillo Carmine

Iacomino Elisabetta

Madonna Luigi

Cefariello Michelina

Calore Giuseppe

Sagristano Antonietta

Cozzolino Rosa

D'ardia Annalaura

Cozzolino Michele

Cozzolino Assunta

Dentale Chiara

Oliviero Carlo

Onorato Umberto

Alberino Giovanna

Ascione Espedito

Langella Federica

Iengo Luisa

Lega

Cantalamessa Giuseppe

Plebe Franco

Sarno Rosa

Cozzolino Liberata

Vable Pasquale

Finamore Salvatore

Bellezza Antonella

Boiano Emanuela

Russo Teresa

Esposito Annunziata

Lara Pasquale

Giallo Maria Francesca

Polino Vincenzo

Noceroni Marinella

Alberobello Ciro

Schiava Daniele

Calcagno Mariarca

Acanfora Carlo

Borrelli Giovanni

Iovino Mario

Piccolo Salvatore

Di Giovanni Diego

Candidato Sindaco Luciano Schifone

Fratelli d'Italia

Acampora Andrea

Bucci Francesco Antonio

Cozzolino Giovanni

Cozzolino Luigi

D'ambrosio Giovanni

De Felice Fabiana

Dell'aquila Rosaria

Di Dato Carla

Ferrara Giuseppina

Fiengo Vincenzo

Leone Liberato

Minervini Maria

Morelli Fabiana Antonia

Napoletano Aniello

Panariello Domenico

Paolillo Elisabetta

Pasquarella Fabio

Penniello Antonio

Rinaldi Mariarosaria

Sannino Nicol Sara

Scarano Ciro

Scognamiglio Carmela

Vaiano Giovanna

Vanore Antonio

Ercolano Futura

Auricchio Ciro

Ascione Miriana

Barisciano Giuseppina

Carbone Clara

Cozzolino Pasquale

Cozzolino Stefania

De Crescenzo Leopoldo

De Rosa Gennaro

Gallo Rosario

Giangola Siria

Giorno Luigi

Iodice Cira

Labriola Giuseppe

Madonna Nunzio

Pia Maria Alessia

Maffei Vincenzo

Marchetiello Valentina

Palumbo Ciro

Piccolo Ciro

Russo Luca

Sannino Federico

Sannino Paola

Scognamiglio Antonio detto Barbone

Stingo Fabio

Cambia Ercolano

D'addona Ivana detta Ivana

Adamo Cleto

Argento Vincenzina detta Enza

Arrichiello Angelo

Borrelli Giorgio

Ciotola Sharon

Greta Roxanne

Di Grezia Ermelinda detta Linda

Di Napoli Giulia

Facciolli Alessio

Galano Carmine

Guarnaccia Daniele

Iacullo Salvatore

Maisto Giovanni

Mangani Giorgia

Ragone Gennaro

Romano Carlo

Sannino Lucia

Scognamiglio Sofia

Stuppia Valerio

Taurasi Teresa

Tuccillo Arianna

Veneruso Davide

Veneruso Marco

Veneruso Rosa