Elezioni comunali Ercolano 2026, tutte le liste e i candidati al Consiglio comunale
Ercolano. Cinque i candidati in corsa per la guida della città degli Scavi, fino a qualche mese fa governata da Ciro Buonajuto, oggi consigliere regionale di area renziana. A contendersi la fascia tricolore è anzitutto Antonietta Garzia, alla testa di un campo largo a trazione Pd-M5S sostenuto da otto liste. Sull'altro versante l'ex segretario cittadino dei dem, Piero Sabbarese, che corre con tre liste civiche: qui pur essendoci il campo largo non si può certo dire che vi sia una situazione tranquilla. Il centrodestra si presenta invece diviso: Forza Italia punta su Nicola Abete, Fratelli d'Italia schiera l'ex parlamentare Luciano Schifone affiancato da due liste civiche, mentre l'ex vicesindaco Luigi Fiengo guida la triade composta da Udc, Noi Moderati e Lega.
Candidato Sindaco Antonietta Garzia
Avanti!
Bibiano Ciro
Buonomo Antonio
Cipolletti Ciro Marco detto Ciro
Cozzolino Cira detta Cira
D'ardia Rita
D'agostino Rossella detta Rossella
Del Prete Domenico
Dorio Emilia detta Emiliana
Fiengo Andrea
Formisano Carlo
Iacomino Aniello detto Nello
Montella Roberta
Oliva Filippa
Palermo Francesco
Panariello Vincenzo detto Enzo
Pati Carlo
Piccolo Rosita
Simeone Michele
Borriello Gianluca
Fabiano Antonio
Avs
Ioffredo Stefano
Acampora Francesco
Calcagno Giuseppina
Caso Federica
Conte Sirio
Cozzolino Assunta
Fiango Luigi
Formisano Cira
Guarracino Emilia
Izzo Alfredo
Lara Anna
Mantrelini Annalisa
Nocerino Giovanni Battista
Sannino Luca
Velotti Tatiana
Vilardi Marianna
Vitiello Pasquale detto Lino
Casa Riformista
Abbruzzese Gennaro
Acunzo Ciro
Camporeale Alessandro
Cascone Mariarca detta Mariarca
Consolato Gabriella Rita
D'ambrosio Tommaso
De Felice Veronica
Farella Simona
Formicola Andrea detto Andrea
Formisano Antonio
Iengo Angelin
Magliocca Giuseppe
Maione Francesco
Montariello Mariarca
Naddeo Gerardo
Novi Annalisa
Oliviero Anna Maria
Polito Mariarca
Prillo Maria Grazia
Sannino Pasquale
Simeone Luigi
Solaro Teresa
Valletti Giuseppe
Zavota Francesco
Movimento Cinque Stelle
Fiorito Angelo Tommaso detto Angelo
Nocerino Giuseppe detto Peppe
Conte Carmela detta Lina
Migliaccio Rodolfo detto Rodolfo
Sannino Annunziata detta Nunzia
Oliviero Luigi
Pironti Michele
Fabiana Desiderio
Annunziata Raffaele detto Lello
Di Domenico Felice
Di Fiore Liliana
Riccio Rosario
Cuciniello Vincenzo
Di Noia Alessia
Poli Cira
Cipio Giuseppe
Pignalosa Pasquale
De Caprio Federico Maria
Fontanarosa Emanuela detta Manu Magliulo
Gelsomina Maria detta Gegge
Cilvani Ferdinando detto Salvatore
Cefariello Giorgio
Finamore Laura
Partito Democratico
Acampora Annalisa
Bove Fabio
Cozzolino Marco
Cristadoro Salvatore
Di Maio Chiara
Focone Gianfranco
Giuliano Anna detta Anna
Iodice Naomi
Liberti Giuseppina detta Pina
Lopez Arturo
Maddaloni Michele detto Michele
Oliviero Gennaro detto Maurizio
Prisco Francesco
Raia Annamaria
Raia Rachele
Rametti Giuseppe
Riccio Assunta detta Assia
Sannino Annunziata
Scarcella Loredana
Scognamiglio Nunzia detta Nancy
Saulino Carmelina detta Carmela
Tagliamonte Giovanni
Ummaro Vincenzo detto Enzo
Vitiello Pasquale detto Lino
Per Ercolano
Ammendola Adriana
Bittonese Francesca
Capasso Marco
Ciardi Salvatore detto Sasy
De Vito Domenico detto Mimmo
D'orsi Martina
Ferreri Giovanni
Foddis Vanessa
Gaglione Immacolata detta Imma
Iacomino Luisa Rosaria detta Luisa
Imperato Francesco detto Francesco
Imperato Rosalia detta Rosalia
Izzo Maria Cira detta Mariolina
Lasala Francesco
Mennella Giovanni
Mirolla Gennaro
Piccolo Pasquale
Simeone Michele
Terracciano Giovanna
Zambrano Francesco detto Zambry
Zirpoli Maria Rosaria detta Miriam
Noviello Teresa
Torre Giovanni
Miale Luca
Progetto Civico Italia
Cataletti Anna
Ciotola Cecilia
Cozzolino Salvatore
D'agostino Enrico
D'orta Vincenzo
Daniele Annarita
De Gaetano Vincenzo
De Luca Giuseppe
Di Benedetto Teresa
Formisano Colomba
Gargiulo Enrico
Imperato Luigi
Marfè Miriam
Mirra Maria Concetta
Nocera Valeria
Parentato Raffaele
Ruggiero Emanuele
Sannino Giuseppe
Scognamiglio Antonio detto Nino
Scudo Emanuele
Sigillo Omar
Spina Elisa
Stefanino Raffaele
Tarallo Simone
Si Riparte da Herculaneum
Petrulo Raffaele
Acunzo Anna
Alario Armando
Amabiletto Ciro
Amadoro Ciro
Ardito Maria
Bianco Teresa
Borrelli Ciro
Cozzolino Francesco
Cuomo Barbara
De Crescenzo Cira
De Luca Picione Assunta
Di Palma Santa
Falasconi Claudio
Guida Carlo
Lemma Carmela
Palomba Chiarastella
Persano Angelina
Ruggiero Antonio
Saviato Giovanna
Silvestri Danilo Giosuè
Candidato Sindaco Sabbarese
Angolo Civico
Arpetta Salvatore
Buonaiuto Roberto
Calì Giuseppe
Carotenuto Guido
Contursi Ivan
Cotena Miriana
Cripta Rosario
D'ambrosio Miriam
De Luca Giuseppe
Di Fiore Valentina
Falco Simona
Froncillo Fabio
Gaudino Pasquale
Mancino Salvatore
Marchesano Ivana
Perasole Agostino
Sannino Claudio
Sannino Gaetano
Scarcelli Chiara
Scognamiglio Emma
Scognamiglio Salvatore
Sorriso Nunzia
Con Sabbarese Sindaco
Ascione Elisabetta
Ascione Raffaele
Borrielo Federico
Castellano Maria
Cioffi Annalisa
Corso Clemente
Cozzolino Rosa
D'antonio Alessio
De Gaetano Lucia
Di Costanzo Mariarca
Di Dato Paolina
Formisano Alberto
Lara Angela
Nenna Gaetano
Raia Cira
Ruggiero Roberta
Russo Salvatore
Sannino Alessandro
Sannino Giorgio
Scognamiglio Alessio
Scognamiglio Otello
Ercolano in Azione
Aurola Roberto
Baldari Bernardo
Campi Anna
Cefariello Concetta
Cosentino Luigi
Cozzolino Domenico
Di Costanzo Aniello
Di Dato Mariapia
Di Luca Marcella
Iacomino Anna
Mannilli Ciro
Marzigno Annalisa
Nenna Michela
Noviello Alexia
Panarino Vittoria
Riccio Ciro
Sannino Domenico
Santoro Ciro
Scognamiglio Cristina
Scudo Filomena
Valle Noemi
Varriale Luigi
Vollaro Eleonora
Zeno Luca
Candidato Sindaco Nicola Abete
Forza Italia
Vitale Alberto
Cefariello Luisa
Chioccola Anna Maria
Cozzolino Vincenzo
Di Dato Giacomo
Formisano Armando
Gaglione Vincenzo
Infante Michele
Madonna Rita
Marotta Giacomo
Mascia Dario
Oliviero Anna
Oliviero Mario
Petrucci Marina
Scognamiglio Annunziata
Spizzuoco Alfonso
Veneruso Katia
Candidato Sindaco Luigi Fiengo
Unione di Centro
Ascione Ciro
Capano Vincenzo
Casapulla Antonio
Imperato Ciro
Izzini Leopoldo
Montini Luca
Naddeo Immacolata
Nocerino Aniello
Pacifico Karmen
Papa Lucio
Paradiso Antonello
Portolano Luisa
Romano Ciro
Scognamiglio Aniello
Borrelli Francesco
Nardaggio Alessandro
Imperato Mariassunta
Gargiulo Mariarosaria
Nogaretto Alessia
Di Palma Maria
Scognamiglio Antonietta
Acampora Pasqualino
Marrazzo Alessia Pia
Di Donna Teresa
Noi Moderati
Marino Anna
Sannino Salvatore
Russo Luisa
Russo Giovanni
Bagnale Paolo
Di Dato Consiglia
Cascone Maria
Tranzillo Carmine
Iacomino Elisabetta
Madonna Luigi
Cefariello Michelina
Calore Giuseppe
Sagristano Antonietta
Cozzolino Rosa
D'ardia Annalaura
Cozzolino Michele
Cozzolino Assunta
Dentale Chiara
Oliviero Carlo
Onorato Umberto
Alberino Giovanna
Ascione Espedito
Langella Federica
Iengo Luisa
Lega
Cantalamessa Giuseppe
Plebe Franco
Sarno Rosa
Cozzolino Liberata
Vable Pasquale
Finamore Salvatore
Bellezza Antonella
Boiano Emanuela
Russo Teresa
Esposito Annunziata
Lara Pasquale
Giallo Maria Francesca
Polino Vincenzo
Noceroni Marinella
Alberobello Ciro
Schiava Daniele
Calcagno Mariarca
Acanfora Carlo
Borrelli Giovanni
Iovino Mario
Piccolo Salvatore
Di Giovanni Diego
Candidato Sindaco Luciano Schifone
Fratelli d'Italia
Acampora Andrea
Bucci Francesco Antonio
Cozzolino Giovanni
Cozzolino Luigi
D'ambrosio Giovanni
De Felice Fabiana
Dell'aquila Rosaria
Di Dato Carla
Ferrara Giuseppina
Fiengo Vincenzo
Leone Liberato
Minervini Maria
Morelli Fabiana Antonia
Napoletano Aniello
Panariello Domenico
Paolillo Elisabetta
Pasquarella Fabio
Penniello Antonio
Rinaldi Mariarosaria
Sannino Nicol Sara
Scarano Ciro
Scognamiglio Carmela
Vaiano Giovanna
Vanore Antonio
Ercolano Futura
Auricchio Ciro
Ascione Miriana
Barisciano Giuseppina
Carbone Clara
Cozzolino Pasquale
Cozzolino Stefania
De Crescenzo Leopoldo
De Rosa Gennaro
Gallo Rosario
Giangola Siria
Giorno Luigi
Iodice Cira
Labriola Giuseppe
Madonna Nunzio
Pia Maria Alessia
Maffei Vincenzo
Marchetiello Valentina
Palumbo Ciro
Piccolo Ciro
Russo Luca
Sannino Federico
Sannino Paola
Scognamiglio Antonio detto Barbone
Stingo Fabio
Cambia Ercolano
D'addona Ivana detta Ivana
Adamo Cleto
Argento Vincenzina detta Enza
Arrichiello Angelo
Borrelli Giorgio
Ciotola Sharon
Greta Roxanne
Di Grezia Ermelinda detta Linda
Di Napoli Giulia
Facciolli Alessio
Galano Carmine
Guarnaccia Daniele
Iacullo Salvatore
Maisto Giovanni
Mangani Giorgia
Ragone Gennaro
Romano Carlo
Sannino Lucia
Scognamiglio Sofia
Stuppia Valerio
Taurasi Teresa
Tuccillo Arianna
Veneruso Davide
Veneruso Marco
Veneruso Rosa