Papa Leone XIV in visita ad Acerra sabato 23 maggio: programma, orari e dove seguire la diretta tv e streaming

Torna in Campania dopo 15 giorni Papa Leone XIV: appuntamento ad Acerra, l’arrivo al mattino poi la ripartenza nel primo pomeriggio. Il cronoprogramma.

Torna in Campania dopo 15 giorni Papa Leone XIV, che era stato in visita pastorale lo scorso 8 maggio a Pompei e Napoli. Stavolta l'appuntamento è ad Acerra, per una visita alle popolazioni della Terra dei Fuochi. Come di consueto sarà possibile seguire l'intero evento in diretta tv e streaming. Si preannuncia un nuovo bagno di folla, come quelli già visti a Pompei prima e Napoli dopo. Il Santo Padre arriverà al mattino e ripartirà nel primo pomeriggio alla volta del Vaticano. Si tratta di un appuntamento particolarmente atteso dalla popolazione del luogo.

Papa Leone XIV ad Acerra, il programma completo e gli orari

Questo il programma completo della visita pastorale di Papa Leone XIV ad Acerra:

Ore 8.00 Decollo dall’eliporto del Vaticano

Ore 8.45 Atterraggio nel campo sportivo “Arcoleo” di Acerra. Il Santo Padre è accolto da S.E. Mons. Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra, On. Roberto Fico, Presidente della Regione Campania, S.E. Dott. Michele di Bari, Prefetto di Napoli, Prof. Gaetano Manfredi, Sindaco Città Metropolitana, Dott. Tito d’Errico, Sindaco di Acerra, Bambini/Ragazzi del centro diurno “Mariapia Messina” della Caritas diocesana di Acerra. Trasferimento in auto chiusa alla Cattedrale.

Ore 9.00 Accoglienza in Piazza Duomo da parte della Banda della Città di Acerra. Cattedrale: sono presenti Vescovi della Campania, sacerdoti, religiosi, religiose, diaconi permanenti, famiglie che hanno avuto vittime (ragazzi e giovani) dell’inquinamento ambientale. Saluto di S.E. Mons. Antonio Di Donna. Discorso del Santo Padre. Saluto alle famiglie che hanno avuto vittime (ragazzi e giovani) a causa dell’inquinamento ambientale.

Ore 10.00 Al termine, trasferimento in Papamobile a Piazza Calipari e giro in Piazza

Ore 10.30 Piazza Calipari: Incontro con i Sindaci e i fedeli dei 90 Comuni della “Terra dei fuochi”. Saluto del Sindaco di Acerra, Dott. Tito d’Errico. Discorso del Santo Padre. Ringraziamento di S.E. Mons. Antonio Di Donna. Preghiera per la nostra terra. Benedizione

Ore 12.00 Terminato l’incontro in Piazza Calipari, il Santo Padre raggiunge in auto il campo sportivo “Arcoleo”, dove si congeda dalle Autorità che Lo hanno accolto all’arrivo. Decollo da Acerra

ore 12.45 Atterraggio all’eliporto del Vaticano

Dove seguire la visita di Papa Leone XIV ad Acerra in diretta tv e streaming

Per seguire la diretta basterà sintonizzarsi su Canale 21 a partire dalle 7.10 e fino al termine della visita papale. La diretta sarà visibile in Campania sul 10 del digitale terrestre, sul 19 nel Lazio e in tutto il mondo con lo streaming www.canale21.it. Dirette anche su TV 2000 e Vatican News.