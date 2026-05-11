Papa Leone XIV torna in provincia di Napoli tra due settimane. Visita nella Terra dei Fuochi

Papa Leone XIV tornerà a brevissimo in provincia di Napoli. Il prossimo 23 maggio, il Santo Padre è atteso ad Acerra, la città del termovalorizzatore dei rifiuti, per l'atteso incontro con il clero locale e con i comitati cittadini della Terra dei Fuochi. Una visita breve: il Sommo Pontefice arriverà in mattinata in elicottero direttamente dal Vaticano e poi, ad ora di pranzo, farà rientro presso la Santa Sede. Una visita a cui però Papa Prevost tiene particolarmente, dopo la doppia tappa di Pompei e Napoli dello scorso 8 aprile, appena due settimane prima.

Il 23 maggio infatti sarà l'undicesimo anniversario della Lettera enciclica "Laudato sii" di Papa Francesco, che parlava appunto della necessità di proteggere "la casa comune", ovvero il pianeta e l'ecosistema. Lo stesso Santo Padre argentino, sorvolando nel 2014 la Terra dei Fuochi, ammise di essere rimasto commosso venendo a conoscenza della storia dei residenti. Lo stesso Papa Bergoglio sarebbe voluto venire in occasione del decimo anniversario, ma pochi giorni prima venne a mancare, lasciando così il Soglio di Pietro all'allora cardinale statunitense Robert Francis Prevost. "Il Papa viene ad ascoltare insieme ai vescovi, soprattutto delle diocesi più colpite dall'inquinamento, le sofferenze della nostra gente, e a ricordare le altre Terre dei fuochi d'Italia", ha spiegato il vescovo di Acerra, mons. Antonio Di Donna, che ha definito la visita del Papa come "un appello alle Istituzioni perché finalmente venga fatta verità e soprattutto garantito uno sviluppo vero alle nostre terre, con al centro l’uomo integrale e compatibile con la originaria vocazione agricola archeologica e turistica".