Hantavirus Andes: in Campania sorveglianza sanitaria per un uomo, era sul volo con la donna deceduta

Risiede in provincia di Napoli uno dei quattro italiani che ha avuto contatti con la donna deceduta per Hantavirus Ande; attivata la sorveglianza sanitaria.

La Regione Campania ha attivato le procedure di sorveglianza sanitaria nei confronti di "un cittadino residente nella provincia di Napoli, individuato come contatto di un caso confermato di infezione da Hantavirus Andes", a seguito "di comunicazione ufficiale pervenuta dal Ministero della Salute tramite i canali internazionali Ewrs/Ihr" ma viene ribadito che "la situazione è costantemente monitorata e sotto controllo".

L'uomo ha viaggiato a bordo dell'aereo Klm su cui c'era anche la donna che ha contratto il virus e che poi è deceduta a Johannesburg, sulla nave Hondius; il contatto, spiega una nota della Regione Campania, sarebbe avvenuto "durante le operazioni di imbarco di un volo internazionale" e "non risulterebbe essere stato né ravvicinato né prolungato". Come da prassi, però, sono stati avviati "tutti i protocolli previsti da parte delle competenti strutture sanitarie territoriali" e l'attenzione resta massima, in coordinamento col Ministero, con l'Istituto superiore di Sanità e con le altre autorità sanitarie nazionali e internazionali.

In Italia la sorveglianza è stata avviata per quattro persone, che hanno viaggiato sul volo Klm con scalo a Roma su cui si trovava la donna ammalata e poi morta; oltre all'uomo residente nel Napoletano, gli altri tre si trovano in Calabria, in Toscana e in Veneto. Maria Rosaria Campitiello, responsabile emergenze del Ministero, ha detto al Tg1 che i quattro cittadini italiani non hanno sintomi ed erano seduti in una fila lontana dalla passeggera poi deceduta.

L'OMS ha precisato che il focolaio viene ritenuto una grave situazione sanitaria che richiede cautela, ma ha precisato che "non è come il Covid" e che non si prevede né una grande epidemia né una pandemia; il focolaio resta contenuto e il rischio per la popolazione generale viene considerato basso.