Violenza sessuale su studentesse minorenni, arrestato maestro di musica a San Giorgio a Cremano

Gravissime le accuse ai danni di un maestro di musica di 66 anni – B.A. le sue iniziali – arrestato dalla Polizia di Stato a San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli: l'uomo deve rispondere di violenza sessuale aggravata, poiché commessa ai danni di ragazzine minorenni, tra cui una infra-quindicenne. Il 66enne è stato arrestato in flagranza di reato, nella serata dello scorso 8 maggio – ma la vicenda è stata resa nota soltanto oggi – dai poliziotti del commissariato di San Giorgio a Cremano e portato nel carcere napoletano di Poggioreale.

L'arresto è il risultato di una delicata attività investigativa eseeguita dai poliziotti, coordinati dai magistrati della Procura di Napoli, che ha permesso di rivelare come le violenze sessuali siano state compiute all'interno di una scuola di danza di San Giorgio a Cremano – risultata estranea ai fatti – dove il 66enne svolgeva lezioni di musica individuali. Nella fattispecie, le violenze sessuali sarebbero avvenute all'interno di una saletta della scuola, durante le lezioni: grazie all'utilizzo di intercettazioni, sia video che audio, gli agenti sono riusciti a cogliere il maestro in flagranza di reato, procedendo contestualmente al suo arresto, poi convalidato dal gip del Tribunale di Napoli, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 66enne.