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Condannato per violenza sessuale su minore, era irreperibile dal 2024: catturato ad Agropoli

Era stato condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione nel 2024, ma si era reso irreperibile. Catturato questa mattina in un appartamento di Agropoli.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
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Immagine di repertorio
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Era ricercato da due anni, quando aveva fatto perdere le sue tracce dopo una condanna per violenza sessuale su minore. Lo hanno ritrovato oggi, nascosto in un appartamento di Agropoli, in provincia di Salerno, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli. L'uomo alla loro vista si era rifiutato di aprire, nonostante l'edificio fosse circondato, e i militari dell'Arma hanno così dovuto fare irruzione per catturarlo.

Le indagini sono state condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e coordinata dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello: G.P., 54 anni, è stato così catturato questa mattina nella cittadina di Agropoli. Nel 2024, come detto, era stato condannato per violenza sessuale su minore alla pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione: reato commesso nel 2012. Deve scontare un residuo di pena pari a 5 anni, 3 mesi e 12 giorni di reclusione: resosi irreperibile, è stato rintracciato dopo ripetuti e continui appostamenti nell'abitazione di Agropoli, dove i carabinieri lo hanno catturato dopo un'irruzione. L'uomo infatti si era rifiutato di aprire loro la porta una volta capito che l'edificio fosse ormai circondato e che dunque la sua cattura era imminente.

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