Violenza sessuale su una ragazza alla metro della Stazione Garibaldi, la Polfer arresta un 29enne

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Avvicina e molesta sessualmente una ragazza nei pressi dei tornelli della metropolitana Linea 2 di piazza Garibaldi. La donna, però, riesce a sfuggire e a raggiungere il drappello della Polfer. Gli agenti individuano il responsabile, grazie alle descrizioni della vittima. Nei guai un 29enne originario dello Sri Lanka. L'uomo è stato arrestato per violenza sessuale. L'episodio, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è avvenuto martedì 21 aprile scorso. Le forze dell'ordine da tempo sono impegnate per contrastare i reati sessuali e predatori, come rapine, furti e scippi nella zona di piazza Garibaldi, inclusa la Stazione di Napoli Centrale, dalla quale si accede anche alla fermata della metropolitana, dove si è consumata la violenza.

Violenza su una donna ai tornelli della metro linea 2 di Napoli Centrale

L'episodio, a quanto si apprende, sarebbe avvenuto nei pressi del binario 2 della stazione metropolitana di Napoli piazza Garibaldi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli agenti del Compartimento Polfer per la Campania erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, quando sono stati allertati dal Centro Operativo per una richiesta di aiuto nei pressi dei tornelli che separano la stazione ferroviaria da quella metropolitana. I poliziotti sono subito accorsi sul posto. Quando sono arrivati, la donna in lacrime è corsa da loro, chiedendo aiuto. La vittima ha raccontato, secondo quanto si apprende, che, poco prima, era stata avvicinata da un uomo, poi identificato nel 29enne, e quest'ultimo, dopo averla stretta, l’aveva molestata. I poliziotti, a quel punto, hanno bloccato l'uomo per condurre gli accertamenti del caso. Il 29enne alla fine è stato tratto in arresto.

La Polfer ha arrestato altre due persone: uno bloccava i treni sui binari

Nel pomeriggio della stessa giornata, i poliziotti, nel transitare presso il binario 1 della stazione metropolitana, invece, hanno notato un uomo che stava attraversando ripetutamente i binari, ostacolando il transito dei convogli e bloccandone di fatto la circolazione. Gli agenti sono nuovamente intervenuti, sia per garantire l'incolumità dell'uomo, sia per ripristinare la corretta circolazione dei convogli. Dopo averlo raggiungo, l'hanno bloccato non senza difficoltà. Nei guai un 31enne originario del Marocco, con precedenti di polizia ed irregolare sul territorio nazionale. L'uomo è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

Ma non finisce qui. Sempre nel corso della stessa giornata, la Polfer ha notato un 19enne che si aggirava in piazza Garibaldi con fare sospetto. Ad un certo punto, il giovane avrebbe ceduto qualcosa ad alcune persone, in cambio di denaro. I poliziotti sono entrati in azione. Hanno bloccato il 19enne e l'hanno perquisito. Addosso aveva 4 involucri di marijuana, 2 involucri di hashish e 375 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Il 19enne, originario della Tunisia, anche lui con precedenti di polizia ed irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.