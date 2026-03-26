La metro Linea 2 a Bagnoli pronta per l’America’s Cup: le immagini della nuova stazione “Porta del Parco”

La nuova stazione metro Linea 2 di Bagnoli “Porta del Parco” sarà aperta entro un anno, in tempo per l’America’s Cup. Lavori da maggio 2026. Le immagini di come sarà.

Il rendering della nuova stazione metro Linea 2 Bagnoli Porta del Parco

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Corsa per realizzare la nuova stazione Porta del Parco a Bagnoli della Metro Linea 2 e aprirla prima dell'America's Cup di Napoli. L'ingresso sarà da via Nuova Agnano. C'è anche una data presunta di apertura al pubblico: maggio 2027, in tempo per le regate. Pubblicato il progetto di fattibilità tecnica ed economica con lo studio preliminare ambientale ai fini della Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Il progetto prevede la realizzazione di una nuova fermata ferroviaria lungo la Linea 2 – Passante di Napoli, nel tratto compreso tra le stazioni di Bagnoli-Agnano Terme e Cavalleggeri Aosta, in corrispondenza del rilevato ferroviario esistente, tra il sottovia di via Nuova Agnano e il cavalcaferrovia della linea Cumana. Il prossimo passo sarà l'approvazione in cabina di regia del Sin Bagnoli-Coroglio, ossia l'ex area industriale dell'Italsider, dove è in corso la bonifica.

I lavori sono stati divisi in step. "La costruzione della nuova fermata – si legge nei documenti – è strutturata in due fasi: la prima prevede di rendere operativa la stazione in funzione dell’America’s Cup, la seconda prevede il completamento della fermata". In entrambe le fasi sarà garantita la piena accessibilità ai sensi della normativa vigente e delle STI PRM. La nuova fermata ferroviaria rappresenta un’infrastruttura di supporto alla fruizione del parco urbano, delle nuove funzioni insediate e degli eventi di rilevanza internazionale previsti nell’area, pur mantenendo autonomia funzionale e progettuale rispetto agli interventi di bonifica ambientale.

I tempi di consegna della nuova metro

Da via Nuova Agnano l’accesso alla nuova fermata sarà garantito da due ingressi distinti. A est della sede stradale si sviluppano infatti due percorsi pedonali, uno sul lato nord e uno su quello sud. Il cronoprogramma stima una durata dei lavori di 540 giorni, circa 20 mesi. L’avvio dei lavori è previsto a maggio 2026 e il termine dei lavori – ossia del completamento anche della seconda fase – è previsto a maggio 2028.

Nella prima fase, da finire entro maggio 2027, ossia tra poco più di un anno, saranno realizzate le banchine, la scala e l'ascensore per il marciapiedi, i locali tecnologici, i servizi igienici, le pensiline. Sarà adeguato il percorso pedonale sottovia via Nuova Agnano. Tutto l'occorrente, insomma, per avere una stazione funzionante e sicura. Nella seconda fase saranno realizzate le due pensiline ferroviarie a protezione dei viaggiatori, il sottopasso ferroviario e saranno riqualificate le aree esterne e integrazione di nuovi servizi.