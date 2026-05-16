La mappa dei tumori a Napoli, i quartieri dove ci si ammala di più: dati 2010-22 Asl 1 Centro per Distretto Sanitario

La mappa dei Distretti Sanitari dell’Asl Napoli 1 Centro

Pubblicati i dati epidemiologici disaggregati del registro tumori a Napoli divisi per Distretti Sanitari dell'Asl Napoli 1 Centro. Per la prima volta i dati dei tumori, comprensivi di incidenza e mortalità, vengono presentati ripartiti per zone e quartieri e non accorpati per l'intera città. Le statistiche riguardano i residenti nel territorio dell'Asl nel periodo compreso tra il 2010 e il 2022 e sono divise in tre periodi 2010-14, 2015-19, 2020-22 e per genere (maschi e femmine), nonché per Distretto Sanitario di Base (DSB).

I tumori più diffusi in città per incidenza oncologica (periodo 2020-22) sono quello alla mammella nelle donne (TSD 131.97), negli uomini prostata (TSD 101.86), polmone (TSD 115.03), vescica (TSD 60.78). Colon e retto hanno alta incidenza sia tra gli uomini (TSD 79.83) che tra le donne (TSD 50.78). Per TSD si intende il Tasso Standardizzato Diretto calcolando l'incidenza dei tumori ogni 100mila abitanti sulla base della popolazione standard dell'Europa nel 2013.

Il tumore alla mammella ha un'alta incidenza nel DS 29 (Stella, San Carlo all'Arena) dove si riscontra un TSD 39.88 e DS30 (Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno) con TSD 42.37. Quello alla prostata nei DS 28 (Chiaiano, Piscinola, Marianella, Scampia) con TSD 38.08 e DS 31 (San Giuseppe, Porto, Montecalvario, Avvocata, Mercato, Pendino) con TSD 38.12.

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Il tumore al polmone nel DS 28 (Chiaiano, Piscinola, Marianella, Scampia) e DS30 con TSD negli uomini rispettivamente di 127.35 e 141.53. Ma l'incidenza è molto alta anche nel DS 31 e 32 (San Giovanni, Barra, Ponticelli), rispettivamente TSD 106.67 e 112.05. Quello al colon-retto nei DS 30 e DS 31, con TSD negli uomini di 44.95 e 41.39.

La pubblicazione dei dati del registro tumori divisi per Distretto Sanitario era stata richiesta dal consigliere comunale Gennaro Esposito, in modo da dare la possibilità a studiosi del settore ed associazioni di poter effettuare analisi comparate tra i dati delle incidenze dei tumori e altri parametri, come l'inquinamento. L'Asl Napoli 1 Centro ha risposto con un documento del 13 maggio 2026 nel quale sono state pubblicate le principali statistiche epidemiologiche, firmato dal direttore generale Gaetano Gubitosa, dal direttore sanitario Maria Corvino, dal direttore amministrativo Amalia Carrara, e dal direttore dell'Uoc Epidemiologia, Rosanna Ortolani, precisando che è attualmente in corso di stesura “un report strutturato e di dettaglio”.

Il link per consultare i dati statistici del registro tumori dell'Asl Napoli 1 Centro divisi per Distretto Sanitario

I dati del registro tumori pubblicati dall'Asl Napoli 1 Centro

In merito all'incidenza e alla mortalità dei tumori, precisa l'Asl Napoli 1 Centro, “sono state indagate 20 sedi topografiche e neoplasie per i maschi e 23 per le donne, oltre a quattro macro aggregazioni: tutti tumori maligni, tumori maligni meno cute non melanoma, tutti i tumori, tutti i tumori meno cute non melanoma”.

“Per tutte le neoplasie sono stati calcolati i tassi specifici per classe di età quinquennale, i tassi grezzi (TG) e i tassi standardizzati diretti (TSD) sulla popolazione europea al 2013”. Infine, “in merito alla sopravvivenza oncologica, si rappresenta che tali analisi sono prodotte su base regionale e saranno disponibili sul portale della Regione Campania nelle prossime settimane”.

Nel documento sono stati considerati i seguenti tumori: testa e collo; esofago; stomaco; colon e retto; fegato; pancreas; laringe; polmone; pelle e melanomi; mesotelioma; prostata; testicolo; mammella; utero collo; utero corpo; utero totale; ovaio; rene vescica (maligni); encefalo e altro SNC (maligni); tiroide; linfoma di Hodgkin; mieloma; leucemie totali; Linfoma non Hodgkin (senza C96).

La mappa incidenza tutti tumori per distretto 2022

I Distretti Sanitari di Base dell'Asl Napoli 1 Centro sono 11: DS 24 (Chiaia, Posillipo, San Ferdinando); DS 25 (Fuorigrotta, Bagnoli), DS 26 (Soccavo, Pianura), DS 27 (Vomero, Arenella), DS 28 (Chiaiano, Piscinola, Marianella, Scampia), DS 29 (Stella, San Carlo all'Arena), DS 30 (Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno), DS31 (San Giuseppe, Porto, Montecalvario, Avvocata, Mercato, Pendino), DS 32 (San Giovanni, Barra, Ponticelli), DS 33 (San Lorenzo, Poggioreale, Vicaria, Zona Industriale); DS 73 (Capri e Anacapri).

Di seguito i dati dell'incidenza oncologica relativa a "tutti i tumori" relativi al periodo 2020-22, divisi per Distretto Sanitario di Base (DSB) e per Tasso Standardizzato Diretto (TSD) per maschi e per femmine, sulla base della popolazione standard dell'Europa nel 2013 (per 100.000 abitanti):

DSB; TSD MASCHI; TSD FEMMINE

DS 24; 962.39; 719.79

DS 25; 917.04; 653.98

DS 26; 823.62; 623.02

DS 27; 947.79; 723.94

DS 28; 892.35; 645.71

DS 29; 803.32; 648.17

DS 30; 925.67; 600.01

DS 31; 792.54; 622.01

DS 32; 879.71; 563.94

DS 33; 846.59; 581.35

DS 73; 696.96; 524.49

Di seguito, l'incidenza oncologica dei tumori in base alla sede in tutta Napoli, divisi tra maschi e femmine:

SEDE; TSD MASCHI; TSD FEMMINE

testa e collo; 29.25; 9.72

esofago; 2.83; 1.33

stomaco; 21.64; 10.84

colon e retto; 79.83; 50.78

fegato; 27.88; 10.03

pancreas; 19.16; 15.63

laringe; 14.80; 2.93

polmone; 115.03; 55.22

pelle e melanomi; 29.54;21.53

mesotelioma; 5.05; 1.94

prostata; 101.86; –

mammella; -; 131.97

utero collo; -; 8.44

utero corpo; -; 19.95

utero totale; -; 29.52

ovaio; -; 15.45

testicolo; 7.13; –

rene 22.62; 11.24

vescica (maligni); 60.78; 13.77

encefalo e altro SNC (maligni); 10.06; 7.25

tiroide; 9.29; 26.15

linfoma di Hodgkin; 4.93; 3.38

mieloma; 8.28; 5.72

leucemie totali; 15.77; 8.65

Linfoma non Hodgkin (senza C96); 20.33; 15.46

Di seguito, i tumori con maggior incidenza oncologica nei DS, divisi tra maschi e femmine:

DS; Mammella; Prostata; Polmone (M/F); Colon-retto (M/F)

DS24; 29.07; 30.36; 62.69/32.78; 20.09/16,55

DS25; 31.01; 28.84; 69.74/28.90; 27.85/19.85

DS26; 24.34; 18.38; 98.59/33.52; 35.86/17.14

DS27; 30.65; 22.76; 55.85/33.59; 28.43/15.12

DS28; 31.02; 38.08; 127.35/42.79; 33.31/21.25

DS29; 39.88; 31.62; 94.35/36.70; 28.34/21.97

DS30; 42.37; 33.63; 141.53/31.52; 44.95/26.44

DS31; 33.25; 38.12; 106.67/54.62; 41.39/23.92

DS32; 32.22; 26.31; 112.05/46.10; 39.27/22.15

DS33; 28.47; 31,45; 97.08/39.06; 27.99/29.46

DS73; 25.08; 26.93; 27.79/20.46; -/13.18

Esposito: “Grazie ai dati ora abbiamo mappa del rischio”

L'avvocato e consigliere comunale Gennaro Esposito, presidente del comitato Vivibilità Cittadina, chiede approfondimenti sui dati dell'inquinamento al centro storico e nelle aree del Porto, dell'Aeroporto e del Sin di Bagnoli-Coroglio. "Impressionante – afferma Esposito – il dato dei tumori al polmone nell’area portuale che va da San Giovanni fino al centro di Napoli, coinvolgendo la VI, IV e II municipalità".

“Dopo mesi di attesa e rinvii – commenta Esposito – sono riuscito a fare in modo che i dati del registro tumori fossero pubblicati per distretto. Oggi, quindi, ci sono i dati, distribuiti sul territorio, e sappiamo anche dove ci si ammala di più per ogni municipalità e per quale tipo di tumore. Dalla prima analisi dei risultati emerge chiaramente un dato: nelle aree in cui da anni si denunciano criticità ambientali si registrano livelli più elevati di incidenza tumorale. Tali dati devono spingere i cittadini a chiedere l’adozione di politiche ambientali più stringenti di riduzione delle polveri sottili. Su questo fronte, le amministrazioni che si sono succedute negli anni non hanno dato risposte adeguate e risolutive”.

“Non possiamo continuare a ignorare questi numeri – conclude – La salute è il bene più prezioso e oggi abbiamo dati ufficiali che ci dicono che esistono aree della città dove il rischio è maggiore. Ogni famiglia napoletana è stata toccata direttamente o indirettamente dal cancro, ma troppo spesso tutto questo non si traduce in una reazione collettiva adeguata. Cosa aspettiamo per rivendicare i nostri diritti e pretendere che la politica intervenga con misure concrete e strutturali, invece di continuare con interventi marginali e insufficienti?”.