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Roberto Vannacci a Napoli per inaugurare una sede di Futuro Nazionale al Centro Direzionale

L’ex generale dell’Esercito Italiano è atteso a Napoli il prossimo 22 aprile per inaugurare la sede di Futuro Nazionale al Centro Direzionale.
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A cura di Valerio Papadia
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Roberto Vannacci
Roberto Vannacci

Mercoledì 22 aprile Roberto Vannacci è atteso in visita a Napoli. L'ex generale dell'Esercito Italiano, ora parlamentare europeo, sarà in città nelle prossime ore per inaugurare la nuova sede del suo movimento, Futuro Nazionale Campania, al Centro Direzionale, a pochi metri dal Consiglio regionale della Campania e non molto lontano dalla Stazione Centrale di Napoli. Come si legge in un comunicato diramato proprio da Futuro Nazionale Campania, l'evento sarà coordinato dall'avvocato Catello Di Capua e vi saranno presenti i referenti dei comitati sorti in tutta la regione "con l'obiettivo di presentare le proposte organizzative e programmatiche per il futuro della battaglia politica in Campania".

Proprio oggi, lunedì 19 aprile, Roberto Vannacci è tornato al centro del dibattito per la sua partecipazione come ospite, insieme a Matteo Renzi, di Pulp Podcast, contenitore condotto da Feder e Mr. Marra su Youtube. Nel corso dell'episodio – pubblicato proprio oggi – Vannacci ha parlato anche di Futuro Nazionale: "Sono ambiziosissimo, sogno la doppia cifra, abbiamo iniziato le iscrizioni il primo marzo, siamo a 26 mila iscritti, 500 comitati e i sondaggi ci danno al 4%. Non ho detto che ci sarà la doppia cifra, è l'ambizione" ha dichiarato il responsabile del movimento.

"Il referendum è stato un segnale importante, anche se dal mio punto di vista è stato strumentalizzato, ma in politica avviene. È un periodo in cui ha un po' di fiato nei polmoni, secondo me gli equilibri non sono cambiati nel frattempo. C'è una destra forte che però si è slavata, si è sbiadita, allora bisogna riportare la barra dritta e il motivo di Futuro nazionale è proprio questo" ha detto ancora Vannacci.

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