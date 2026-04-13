Napoli, Metro Linea 1: dal 13 al 16 aprile ultime corse anticipate, orari da Piscinola e Centro Direzionale

Da oggi, lunedì 13 a giovedì 16 aprile la metro Linea 1 di Napoli Piscinola-Centro Direzionale anticipa l'orario di chiusura. A comunicarlo è Anm, che spiega come la misura sia necessaria per «attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale». Nel dettaglio, da lunedì 13 a giovedì 16 aprile 2026, le ultime corse partiranno da Piscinola alle ore 20:46 e da Centro Direzionale alle ore 21:16. La modifica riguarda esclusivamente la fascia serale del servizio e si inserisce nel programma di controlli tecnici lungo la linea.

È di qualche giorno fa la notizia di un altro disagio, più strutturato (e più impattante) che si proporrà anche quest'estate: tre stazioni della zona Nord, ovvero Piscinola, Chiaiano e Frullone chiuderanno per 3 mesi consecutivi. Motivo? Consentire i lavori di rifacimento del secondo binario, dopo il primo sostituito lo scorso anno. Sarà riproposto lo stesso piano per i pendolari dello scorso anno.

Quindi, la metro sarà attiva in queste stazioni la mattina presto, fino alle ore 8 e riprenderà la sera dopo le ore 20. Durante la giornata ci saranno le navette bus che trasporteranno i passeggeri lungo lo stesso tratto servito dalla metro. Al momento, Anm non ha ancora fissato il cronoprogramma, ma è possibile che i lavori partano da lunedì 22 giugno prossimo.