Estate Napoli 2026, tre stazioni Metro Linea 1 chiuse per 3 mesi da giugno: orari e navette

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Le stazioni della metro Linea 1 Piscinola, Chiaiano e Frullone chiuderanno anche quest'estate per 3 mesi consecutivi, come anticipato da Fanpage.it. Bisogna rifare il secondo binario, dopo il primo sostituito lo scorso anno. Sarà riproposto lo stesso piano per i pendolari dello scorso anno. Quindi, la metro sarà attiva in queste stazioni la mattina presto, fino alle 8,00 e riprenderà la sera dopo le 20,00. Durante la giornata ci saranno le navette bus che trasporteranno i passeggeri lungo lo stesso tratto servito dalla metro. Al momento, Anm non ha ancora fissato il cronoprogramma, ma è possibile che i lavori partano da lunedì 22 giugno prossimo. Nei prossimi mesi, inoltre, come riportato da Fanpage.it, chiuderà anche la Funicolare di Montesanto per manutenzione. In questo caso, l'ipotesi è da metà maggio. Da ottobre, invece, è prevista la chiusura della metro Linea 2 tratta Pozzuoli-Napoli Campi Flegrei per la realizzazione della nuova fermata Porta del Parco.

Cosenza: "Ripeteremo il piano dell'anno scorso"

"Anm non ha ancora stabilito il programma dettagliato per la Linea 1 – spiega a Fanpage.it l'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza – ma per legge è certamente necessaria la sostituzione di tutti i binari anche nell’altra direzione di marcia, dopo 20 anni di esercizio. Nel tratto scoperto, dove c’è il ballast, bisognerà lavorare con continuità. Contiamo di confermare la modalità dello scorso anno, con i treni che usciranno tutti la mattina dal deposito di Piscinola su un binario (quello su cui si è già intervenuti l’anno scorso) e poi la sera rientreranno dallo stesso binario. Non esiste alternativa, anche altre metropolitane faranno così. I lavori avverranno nel periodo dell’anno di minor utilizzo".

Gli orari della chiusura da Piscinola a Colli Aminei

L'ipotesi, come detto, è che i lavori possano iniziare tra metà e fine giugno, anche se al momento la data non è stabilita. Il piano allo studio prevede corse della metropolitana con trasferimento unidirezionale dalle 6,30 del mattino fino alle 8,00, da Scampia-Piscinola. E ritorno dopo le 20,00 di sera. Durante la giornata si prevede un sistema di navette bus, con stazionamento presso le tre stazioni. Piscinola è anche capolinea e scambio con la metro Piscinola-Aversa gestita da Eav. Mentre Chiaiano e Frullone hanno i parcheggi di interscambio.