Metro Linea 1 chiusa tra Piscinola-Colli Aminei dal 15 giugno: bisogna rifare i binari

La metro Linea 1 di Napoli chiuderà tra Piscinola e Colli Aminei per 3 mesi dal 15 giugno per i lavori di sostituzione binari. Ci sarà la navetta bus sostitutiva.

La metropolitana Linea 1 di Napoli

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La metro Linea 1 chiuderà da Piscinola a Colli Aminei da lunedì 15 giugno per 3 mesi, fino a metà settembre. Bisogna sostituire e rinnovare i binari lungo questo tratto ferroviario, in quanto è scaduta la manutenzione ventennale. Anm e il Comune di Napoli istituiranno le navette bus sostitutive come l'anno scorso, quando fu rifatto il primo dei due binari. Per questo motivo nel 2025 tre stazioni della metro rimasero chiuse in estate, da giugno a settembre: Piscinola, Chiaiano e Colli Aminei. Quest'anno si procederà con i lavori nell'altra direzione di marcia. Al momento, per la data di chiusura si ipotizza lunedì 15 giugno, salvo imprevisti dell'ultim'ora, ma non è ancora ufficiale. Per quella data, l'anno scolastico sarà già concluso per la maggior parte delle scuole, andando a ridurre i disagi per i viaggiatori.

Gli orari delle navette bus

Come spiegato dall'assessore Edoardo Cosenza a Fanpage.it, la sostituzione dei binari è prevista per legge ogni 20 anni. Anche per l'estate 2026 sarà confermata la modalità adottata l'anno scorso. Le stazioni interessate saranno aperte la mattina. I treni usciranno dal deposito di Piscinola la mattina presto, attorno alle 6,30, e viaggeranno su un solo binario. Le stazioni chiuderanno alle 8 e sarà attivata la navetta bus. Di sera, dopo le 20, si procederà con il percorso inverso. Le navette bus faranno stazionamento presso le tre stazioni. Piscinola è anche capolinea e scambio con la metro Piscinola-Aversa gestita da Eav. Mentre Chiaiano e Frullone hanno i parcheggi di interscambio.

La metro Linea 2 di Montesanto riapre il 29 maggio

L'interruzione della metro linea 1 si aggiunge a quella della Funicolare di Montesanto, anche questa chiusa per lavori di manutenzione ventennale da venerdì scorso, 15 maggio. Riaprirà tra 9 mesi. Chiusa in questo periodo anche la stazione della metro Linea 2 di Montesanto, in questo caso per l'ammodernamento condotto da Rfi, che gestisce la linea su ferro: riaprirà il 29 maggio. Da ottobre, invece, è prevista la chiusura della metro Linea 2 tratta Pozzuoli-Napoli Campi Flegrei per la realizzazione della nuova fermata Porta del Parco.