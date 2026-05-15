Comune Napoli, Aniello Esposito (Pd) nuovo presidente Commissione Trasporti: “Ora più bus in periferia”

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Aniello Esposito, consigliere comunale Pd, eletto nuovo presidente della commissione Mobilità del Comune di Napoli, con delega a Trasporti e Opere Pubbliche: "Lavoreremo per incentivare il trasporto su gomma che deve essere sinergico con quello su ferro. Bisogna servire meglio le aree di periferia". Esposito subentra a Nino Simeone, che si è dimesso dopo l'elezione a consigliere regionale nella lista Fico Presidente. Inoltre, l'esponente dem ha annunciato che lascerà la presidenza della Commissione Scuola, che si riunirà la prossima settimana per eleggere il successore. Esposito è originario dell'area est di Napoli, dove è molto conosciuto.

Esposito (Pd): "Napoli città internazionale, potenziare i trasporti"

"Assumo l'incarico di Presidente della Commissione consiliare Trasporti e Infrastrutture del Comune di Napoli – spiega Esposito – con grande senso di responsabilità e con particolare emozione, tornando alla presidenza di una Commissione che riguarda un settore che ho seguito per tanti anni e che rappresenta anche una parte importante della mia vita lavorativa. Desidero ringraziare il consigliere Gaetano Simeone per il lavoro svolto in questi anni alla guida della Commissione, così come ringrazio tutti i commissari per la fiducia accordatami con un voto unanime".

"Lavoreremo con impegno e spirito di collaborazione per contribuire al miglioramento del trasporto pubblico locale, che rappresenta una delle sfide più importanti per Napoli. Una città sempre più turistica e internazionale deve essere capace di offrire servizi efficienti, accessibili e all’altezza delle esigenze di cittadini, lavoratori e visitatori. Sono convinto che, con il contributo di tutti, riusciremo a raggiungere risultati importanti già nell’ultimo anno di consiliatura", ha concluso il presidente Esposito.