A Napoli la Funicolare di Montesanto chiude 9 mesi dal 15 maggio per lavori di revisione

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Chiude al pubblico la Funicolare di Montesanto: dal 15 maggio 2026, per almeno 9 mesi, l'impianto sarà sottoposto a lavori di revisione generale ventennale. L'ultima corsa è prevista per giovedì 14 maggio alle ore 22, poi la chiusura fino al 15 febbraio 2027, data di presunta fine dei lavori. Lo ha fatto sapere l'Azienda Napoletana Mobilità, che gestisce la tratta.

"Per l’intera durata della chiusura, a supporto della Linea 1 che collega il Centro Storico con il Vomero, sarà attivo un servizio sostitutivo con bus dedicati che collegheranno Piazzetta Montesanto – Corso Vittorio Emanuele – Via Morghen – Vanvitelli", ha fatto sapere l'azienda, aggiungendo che "il percorso e le fermate di dettaglio saranno pubblicati nei prossimi giorni sui canali istituzionali e social".

"L'intervento, obbligatorio per legge e finalizzato a garantire i massimi standard di sicurezza e affidabilità dell’impianto", spiega invece in una nota il Comune di Napoli, "prevede la verifica e il rinnovo di tutti i principali componenti meccanici, elettrici e di trazione, oltre all’adeguamento tecnologico delle vetture e delle stazioni. La durata stimata dei lavori è di 9 mesi come da cronoprogramma validato da ANSFISA".

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Non saranno dunque mesi facili per i napoletani che usufruiscono della Funicolare di Montesanto, che si aggirano attorno ai 3,5 milioni e mezzo l'anno: l'impianto infatti permette sia di muoversi rapidamente dalla collina del Vomero al Centro Storico, sia l'interscambio con la Linea 1 della metropolitana partenopea, con la quale raggiungere sia l'area nord, sia altre zone del centro fino alla Stazione Centrale di Napoli-Garibaldi.