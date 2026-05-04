Metro Linea 10 Napoli-Afragola senza conducente: i nuovi treni saranno come quelli di Londra e Amsterdam

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Firmato il contratto per costruire i nuovi treni nuovi senza conducente della metro Linea 10 Napoli-Afragola. Saranno costruiti dal consorzio RTI, guidato da CAF insieme ad AET Srl, Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie Srl, Mer Mec STE Srl e Leonardo SpA, che si è aggiudicato l'appalto da parte di EAV Srl (Ente Autonomo Volturno Srl), gestore dei trasporti della Regione Campania. Il Lotto 2 della Linea 10 è un appalto da 630 milioni, dei quali 238 già finanziati. I nuovi treni saranno 7, su un totale di 21 previsti. Ogni convoglio avrà tre vagoni e sarà completamente automatico. Grazie al sistema driverless OPTIO di CAF per l’esercizio in GoA4, tutte le funzioni operative, inclusi il movimento dei treni, le fermate in stazione, la gestione delle emergenze, l’apertura e chiusura delle porte e le manovre in deposito, saranno automatiche, senza intervento umano.

Il Lotto 2 riguarda la componente tecnologica dell’intervento e comprende tutte le attività necessarie a rendere operativa la linea. In particolare, sono previsti: la progettazione esecutiva dell’intervento; la realizzazione degli impianti ferroviari e di sistema (armamento, alimentazione elettrica, segnalamento e controllo, telecomunicazioni, sistemi di supervisione centralizzata e sicurezza, inclusi i sistemi di bigliettazione); la progettazione, fornitura e messa in esercizio di 7 treni metropolitani driverless; il servizio di manutenzione completa per 5 anni.

La Caf, società spagnola che ha realizzato anche i treni nuovi della metro Linea 1 di Napoli, è all'avanguardia per le reti su ferro automatizzate ed ha costruito le metro senza conducente anche a Londra, Amsterdam, Bruxelles, Santiago del Cile, Istanbul e San Paolo. Questi nuovi sistemi driverless, ha spiegato Caf, migliorano l’affidabilità operativa attraverso un’elevata ottimizzazione dei processi, distinguendosi rispetto ai sistemi tradizionali con presenza del macchinista, ancora diffusi in molte reti metro a livello globale.

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La firma del contratto per la metro 10 a Napoli

La firma del contratto del Lotto 2, relativo agli impianti di sistema e alla fornitura dei treni, è avvenuta oggi, lunedì 4 maggio 2026, alle ore 15, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, alla presenza del vicepresidente della Regione Campania, Mario Casillo, del sindaco Gaetano Manfredi edell'assessore comunale alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Cosenza. Il contratto è stato firmato da Umberto de Gregorio, presidente di EAV, e da Julián Barrutia Olasol, procuratore generale del raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalle società Caf, Leonardo, Aet srl, Mer Mec ste Srl, Francesco Ventura Costruzioni srl.

Il Lotto 2 si affianca alla firma del contratto del Lotto 1, già perfezionata con Webuild un mese fa, che riguarda, invece, la realizzazione delle opere civili, ossia le gallerie e le stazioni. Il valore della intera opera della linea 10 tra i diversi lotti e gare connesse arriva ad oltre 3 miliardi. Il massimo livello di automazione consentirà ai treni di circolare senza cabina di guida, funzionando in modo completamente automatico e garantendo sicurezza e affidabilità ottimali.

Il lotto 2 comprende l'intero sistema di segnalamento CBTC/ATO GoA4, le sottostazioni elettriche, le linee aeree, le reti dati, le telecomunicazioni, le porte di banchina e il Centro di Controllo Operativo, nonché la fornitura della nuova flotta di treni completamente automatizzati, le attrezzature per le officine dei nuovi depositi e la loro manutenzione completa. Queste unità metropolitane, basate sulla piattaforma INNEO di CAF, saranno composte da tre vagoni ad alta capacità e presenteranno un design interno ed esterno moderno e innovativo.