Vomero, ruba lo smartphone sulla metro Linea 1 a Vanvitelli: arrestato dalla Polfer in borghese

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Si avvicina ad un passeggero sulla metro Linea 1 di piazza Vanvitelli e gli ruba lo smartphone. Ma viene sorpreso dalla Polfer in borghese e bloccato. Il furto è avvenuto lunedì scorso, 4 maggio, attorno alle 16,50, su un treno appena partito dalla Stazione della Metro Linea 1 di piazza Vanvitelli. Il ladro, secondo quanto ricostruito, aveva già preso di mira il viaggiatore sulle banchine dei treni in direzione Garibaldi. Ma i suoi movimenti avevano insospettito due agenti della Polfer, che in borghese si erano mimetizzati tra la folla.

Ladro bloccato dai poliziotti in borghese

I due poliziotti in incognito, in servizio presso il distretto di Napoli Centrale, avevano adocchiato gli strani movimenti messi in atto da parte di quell'individuo sulla banchina. Per questa squadra con alle spalle oltre due anni di collaborazione con Anm, supportata dalla security interna aziendale, alcuni movimenti sono ormai noti. Salito sul treno, infatti, i sospetti si sono trasformati in triste realtà. L'uomo si è avvicinato di soppiatto al viaggiatore e gli ha sfilato il cellulare. Subito dopo è sceso repentinamente alla stazione successiva. A quel punto, però, sulle sue tracce c'erano già i poliziotti ferroviari, che lo hanno prontamente bloccato e tratto in arresto. È l'ultimo degli oltre 10 fermi a carico di persone colte in flagranza di reato effettuati in questi anni di collaborazione.

"Un servizio efficiente e sicuro è l'obiettivo che ci poniamo tutti i giorni nel nostro lavoro – commenta Francesco Favo, direttore generale e Amministratore delegato di Anm – un ringraziamento va agli uomini delle Polfer, ma in generale alle forze dell'ordine che quotidianamente tutelano cittadini e turisti, rendendo Napoli non solo una città meravigliosa dal punto di vista paesaggistico e culturale, ma anche sicura per chi vuole viverla e soprattutto vuole farlo utilizzando il trasporto pubblico".