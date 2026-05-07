Le visite dei pontefici a Napoli prima di Papa Leone XIV: da Giovanni Paolo II a Papa Francesco

Papa Giovanni Paolo II, Papa Benedetto XVI, Papa Francesco

Papa Leone XIV in visita a Napoli l'8 maggio 2026: ma non è certo la prima visita nel capoluogo partenopeo di un Sommo Pontefice in epoca contemporanea: prima di lui, erano passati infatti Giovanni Paolo II (nel 1979 e nel 1990), Benedetto XVI (nel 2007) e infine Francesco (2015 e 2019). Sette anni dopo, dunque, una nuova visita pastorale in città, la prima per Papa Prevost, secondo Papa americano dopo Bergoglio e primo statunitense in assoluto.

Il primo, nel dopoguerra, fu Papa Giovanni Paolo II, al secolo Karol Józef Wojtyła, in visita pastorale il 21 ottobre 1979 e di nuovo dal 9 al 12 novembre 1990. Nel primo caso, la visita coincise con quella al Santuario di Pompei, prima dell'incontro con la popolazione a Napoli. Nel secondo caso, invece, il Santo Padre girò, letteralmente, Napoli, le sue periferie, e perfino la provincia, per uno degli appuntamenti più sentiti dalla popolazione.

Diciassette anni dopo fu la volta di Papa Benedetto XVI, al secolo Joseph Aloisius Ratzinger. Anche per lui la data scelta fu un 21 ottobre, stavolta del 2007, con celebrazione eucaristica in Piazza del Plebiscito. Infine, il doppio appuntamento in soli quattro anni di Papa Francesco, al secolo Jorge Mario Bergoglio: il 21 marzo 2015 per la visita pastorale in città, il 21 giugno 2019 in via Petrarca, ospite della la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. In occasione della visita del 2015, particolarmente "festosa" l'accoglienza delle suore di clausura, che lo circondarono: le immagini fecero rapidamente il giro del mondo. E ora, tocca a Papa Leone XIV, l'8 maggio del 2026, atteso dalla sua prima visita pastorale in città.