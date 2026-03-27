Comune di Napoli, Nino Simeone si dimette da presidente della commissione Trasporti dopo 10 anni

Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti del Comune di Napoli e consigliere regionale

Nino Simeone si dimette da presidente della commissione Mobilità del Comune di Napoli dopo 10 anni. Il consigliere regionale, capogruppo della lista Fico Presidente, ha depositato oggi la lettera di dimissioni che sarà valida da lunedì prossimo. Simeone è noto per le sue battaglie sullo stadio Maradona, per il salvataggio di Anm dal fallimento nel 2017 e per la viabilità. "Dopo dieci anni di intenso lavoro e impegno istituzionale – scrive nella lettera – lunedì rassegnerò le mie dimissioni da Presidente della Commissione Mobilità. Una decisione maturata a seguito della mia recente elezione al Consiglio regionale della Campania e della nomina a Capogruppo del Gruppo consiliare “Fico Presidente". Al momento, resterà in consiglio comunale, dove siede nei banchi del gruppo misto: "Insieme al sindaco Gaetano Manfredi – precisa – valuteremo il mio percorso in Consiglio comunale. Continuerò a lavorare per rafforzare il dialogo tra Comune e Regione e sostenere lo sviluppo del territorio".

Simeone: "A Napoli trasporti migliorati in 10 anni"

La decisione era nell'aria, ma si è concretizzata dopo l’approvazione del Bilancio regionale, avvenuta nella seduta di ieri. "Si apre una fase che richiede la mia piena dedizione al lavoro in Regione – scrive Simeone – con particolare attenzione alle risorse per Napoli e l’area metropolitana. Lascio la Commissione con orgoglio per i risultati raggiunti: il sistema dei trasporti cittadino è oggi significativamente migliorato rispetto a dieci anni fa, con nuovi autobus elettrici, una metropolitana rinnovata con 23 nuovi treni, l’apertura di nuove stazioni come il Centro Direzionale e a breve quella del Tribunale, e l’obiettivo di collegare Capodichino entro il 2027. Determinante è stato anche il rilancio di ANM dopo il rischio fallimento, con centinaia di nuove assunzioni di autisti e personale specializzato. Importanti passi avanti anche con la Linea 6, il rilancio del tram e i progetti futuri come la Linea 10 fino ad Afragola. Resta ancora molto da fare, soprattutto sul fronte della sicurezza stradale, dove è necessario rafforzare controlli e prevenzione anche attraverso sistemi di videosorveglianza. Ringrazio i colleghi commissari e l’Assessore Edoardo Cosenza per il lavoro condiviso in questi anni".