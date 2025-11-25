Elezioni Regionali Campania 2025, l’elenco dei consiglieri eletti
Nel nuovo consiglio regionale della Campania il centrosinistra del governatore Roberto Fico potrà contare su 32 consiglieri, più il presidente della giunta regionale, per un totale di 33, su un totale di 51. Al centrodestra di Edmondo Cirielli vanno, invece, 19 consiglieri, più il candidato governatore, per un totale di 17. Il consigliere più votato è Giorgio Zinno, del Pd, con oltre 38mila preferenze.
Il centrosinistra prende il 60,63% dei voti (1.285.958 di voti), il centrodestra si ferma al 35,72% (757.628 voti). Il Pd è il primo partito della Campania con il 18,41%. Mentre Fratelli d’Italia si attesta al secondo posto con l’11,93%, seguito da Forza Italia, terzo, con il 10,71%, e dal Movimento 5 Stelle, quarto, con il 9,10%.
Questi i risultati definitivi per l’assegnazione dei seggi nell’assemblea regionale emersi dalle elezioni del 23 e 24 novembre 2025, all’esito degli scrutini nelle 5.825 sezioni terminati nella tarda serata di lunedì. Una larga vittoria per l’ex presidente della Camera, apparso abbastanza chiaro dal divario della forbice delle proiezioni fin dal primo pomeriggio, subito dopo la chiusura delle urne.
Ecco dunque quali sono tutti i risultati dell'attribuzione dei seggi al consiglio regionale della Campania. Si tratta di dati ancora ufficiosi, basati sulle comunicazioni fatte dai presidenti di seggio al Ministero dell'Interno. I dati definitivi dovranno poi essere validati dalla Corte d'Appello per la proclamazione ufficiale: per questo motivo, non si escludono possibili variazioni dell'ultim'ora.
La ripartizione dei seggi al Consiglio regionale Campania
Per quanto riguarda l'attribuzione dei seggi alle liste, in dettaglio, la ripartizione assegna al Pd (18,41%) 10 consiglieri, al Movimento 5 Stelle 2050 (9,12%) 5 consiglieri, alla lista civica "A testa alta" (8,34%) ispirata dall'ex governatore Vincenzo De Luca, 4 seggi, Avanti Campania (5,89%) 3 consiglieri, Casa riformista per la Campania (5,82%) 3 consiglieri, Roberto Fico Presidente (5,41%) 3 consiglieri, Alleanza Verdi e Sinistra (4,66%) 2 consiglieri, Mastella Noi di Centro Noi Sud (3,55%) 2 consiglieri.
Nel centrodestra, Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia (11,93%) 6 consiglieri, PPE Forza Italia Berlusconi (10,72%) 6 consiglieri, Lega Cirielli Presidente (5,51%) 3 consiglieri, Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e Riformisti (4,69%) 2 consiglieri.
Questi, invece, i risultati nel 2020, quando il centrosinistra prese 32 consiglieri (1.789.017 voti, pari al 69,48%), più Vincenzo De Luca. Il centrodestra 10 (464.921 voti, 18,06%) con candidato presidente Caldoro. Il M5S, che correva da solo, 7 consiglieri (233.975 preferenze, pari al 9,92%).
I nomi di tutti gli eletti in consiglio regionale 2025
La distribuzione definitiva dei seggi tra le 5 circoscrizioni di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino, Benevento, ecco il nuovo consiglio regionale della Campania:
Circoscrizione di Napoli (26 consiglieri)
Centrosinistra, Roberto Fico Presidente (19 consiglieri)
PD (6 consiglieri)
- ZINNO GIORGIO (39.446)
- MADONNA SALVATORE (38.855)
- MANFREDI MASSIMILIANO (30.591)
- RAIA LOREDANA 29.321
- FIOLA CARMELA DETTA BRUNA (28.408)
- AMIRANTE FRANCESCA (21.928)
Movimento 5 Stelle 2050 (4 consiglieri)
- FELLA TRAPANESE LUCA DETTO TRAPANESE (12.769)
- FLOCCO SALVATORE (6.263)
- SAIELLO GENNARO (6.086)
- VIGNATI ELENA (4.767)
A testa alta (2 consiglieri)
- PORCELLI GIOVANNI (20.833)
- FORTINI LUCIA (17.748)
Avanti Campania (1 consigliere)
- MENSORIO GIOVANNI (22.053)
Roberto Fico Presidente (2 consiglieri)
- SIMEONE GAETANO DETTO NINO (7.854)
- D'ERRICO DAVIDE (4.505)
Alleanza Verdi e Sinistra (2 consiglieri)
- CEPARANO CARLO (9.691)
- ANDREOZZI ROSARIO (7.404)
Casa riformista per la Campania (1 consigliere)
- BUONAJUTO CIRO DETTO CIRO (19.230)
Mastella Noi di Centro Noi Sud (1 consigliere)
- BARRA GIUSEPPE (6.221)
Centrodestra, Edmondo Cirielli (7 consiglieri)
Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia (3 consiglieri)
- FELE PALMIRA DETTA IRA (14.780)
- SANGIULIANO GENNARO DETTO GENNY (9.897)
- PISACANE RAFFAELE MARIA (9.727)
PPE Forza Italia Berlusconi (2 consiglieri)
- PELLICCIA MASSIMO DETTO MASSIMO (16.508)
- PANICO ASSUNTA DETTA SUSY (12.909)
Lega Cirielli Presidente (1 consigliere)
- ROSTAN MICHELA DETTA MICA (11.032)
Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e Riformisti –
- IOVINO FRANCESCO (8.190)
Circoscrizione di Salerno (9 consiglieri)
Centrosinistra (5 consiglieri)
Pd (2 consiglieri)
- MATERA CORRADO (19.621)
- PICARONE FRANCESCO DETTO FRANCO (13.174)
A testa alta (1 consigliere)
- CASCONE LUCA (20.877)
Avanti Campania (1 consigliere)
- VOLPE ANDREA (17.305)
Roberto Fico Presidente (1 consigliere)
- CUOFANO GIOVANNI MARIA (4.979)
Centrodestra (4 consiglieri)
Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia (1 consigliere)
- FABBRICATORE GIUSEPPE DETTO PEPPE (13.836)
PPE Forza Italia Berlusconi (1 consigliere)
- CELANO ROBERTO (8.650)
Lega Cirielli Presidente (1 consigliere)
- MINELLA MIMI' DETTO MIMMO (5.941)
Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e Riformisti (1 consigliere)
- ODIERNA SEBASTIANO (3.183)
Circoscrizione di Caserta (8 consiglieri)
Centrosinistra (5 consiglieri)
Pd (1 consigliere)
- VILLANO MARCO (12.509)
Movimento 5 Stelle 2050 (1 consigliere)
- AVETA RAFFAELE (6.445)
A testa alta (1 consigliere)
- OLIVIERO GENNARO (17.138)
Casa riformista per la Campania (1 consigliere)
- SMARRAZZO PIETRO DETTO PIETRO (10.374)
Avanti Campania (1 consigliere)
- IOVINO GIOVANNI (9.791)
Centrodestra (3 consiglieri)
PPE Forza Italia Berlusconi (1 consigliere)
- ZANNINI GIOVANNI (31.932)
Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia (1 consigliere)
- SANTANGELO VINCENZO (11.313)
Lega Cirielli Presidente (1 consigliere)
- GRIMALDI MASSIMO (9.250)
Circoscrizione di Avellino (4 consiglieri)
Centrosinistra (2 consiglieri)
Pd (1 consigliere)
- PETRACCA MAURIZIO (25.507)
Casa riformista per la Campania (1 consigliere)
- ALAIA VINCENZO (19.396)
Centrodestra (2 consiglieri)
PPE Forza Italia Berlusconi (1 consigliere)
- PETITTO LIVIO (9.083)
Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia (1 consigliere)
- ZECCHINO ETTORE (3.737)
Circoscrizione di Benevento (2 consiglieri)
Centrosinistra (1 consigliere)
Mastella Noi di Centro Noi Sud (1 consigliere)
- MASTELLA PELLEGRINO (13.841)
Centrodestra (1 consigliere)
PPE Forza Italia Berlusconi (1 consigliere)
- ERRICO FERNANDO (10.704)