napoli
video suggerito
video suggerito
Elezioni Regionali 2025

Elezioni Regionali Campania 2025, l’elenco dei consiglieri eletti

A Roberto Fico 33 consiglieri regionali, 17 al centrodestra di Edmondo Cirielli. Chi sono gli eletti al consiglio regionale della Campania.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Pierluigi Frattasi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Elezioni Regionali 2025

Nel nuovo consiglio regionale della Campania il centrosinistra del governatore Roberto Fico potrà contare su 32 consiglieri, più il presidente della giunta regionale, per un totale di 33, su un totale di 51. Al centrodestra di Edmondo Cirielli vanno, invece, 19 consiglieri, più il candidato governatore, per un totale di 17. Il consigliere più votato è Giorgio Zinno, del Pd, con oltre 38mila preferenze.

Il centrosinistra prende il 60,63% dei voti (1.285.958 di voti), il centrodestra si ferma al 35,72% (757.628 voti). Il Pd è il primo partito della Campania con il 18,41%. Mentre Fratelli d’Italia si attesta al secondo posto con l’11,93%, seguito da Forza Italia, terzo, con il 10,71%, e dal Movimento 5 Stelle, quarto, con il 9,10%.

Questi i risultati definitivi per l’assegnazione dei seggi nell’assemblea regionale emersi dalle elezioni del 23 e 24 novembre 2025, all’esito degli scrutini nelle 5.825 sezioni terminati nella tarda serata di lunedì. Una larga vittoria per l’ex presidente della Camera, apparso abbastanza chiaro dal divario della forbice delle proiezioni fin dal primo pomeriggio, subito dopo la chiusura delle urne.

Leggi anche
Il candidato dei tiktoker non ce la fa: Di Fenza, solo 1.200 voti, flop per Rita De Crescenzo

Ecco dunque quali sono tutti i risultati dell'attribuzione dei seggi al consiglio regionale della Campania. Si tratta di dati ancora ufficiosi, basati sulle comunicazioni fatte dai presidenti di seggio al Ministero dell'Interno. I dati definitivi dovranno poi essere validati dalla Corte d'Appello per la proclamazione ufficiale: per questo motivo, non si escludono possibili variazioni dell'ultim'ora.

La ripartizione dei seggi al Consiglio regionale Campania

Per quanto riguarda l'attribuzione dei seggi alle liste, in dettaglio, la ripartizione assegna al Pd (18,41%) 10 consiglieri, al Movimento 5 Stelle 2050 (9,12%) 5 consiglieri, alla lista civica "A testa alta" (8,34%) ispirata dall'ex governatore Vincenzo De Luca, 4 seggi, Avanti Campania (5,89%) 3 consiglieri, Casa riformista per la Campania (5,82%) 3 consiglieri, Roberto Fico Presidente (5,41%) 3 consiglieri, Alleanza Verdi e Sinistra (4,66%) 2 consiglieri, Mastella Noi di Centro Noi Sud (3,55%) 2 consiglieri.

Nel centrodestra, Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia (11,93%) 6 consiglieri, PPE Forza Italia Berlusconi (10,72%) 6 consiglieri, Lega Cirielli Presidente (5,51%) 3 consiglieri, Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e Riformisti (4,69%) 2 consiglieri.

Questi, invece, i risultati nel 2020, quando il centrosinistra prese 32 consiglieri (1.789.017 voti, pari al 69,48%), più Vincenzo De Luca. Il centrodestra 10 (464.921 voti, 18,06%) con candidato presidente Caldoro. Il M5S, che correva da solo, 7 consiglieri (233.975 preferenze, pari al 9,92%).

I nomi di tutti gli eletti in consiglio regionale 2025

La distribuzione definitiva dei seggi tra le 5 circoscrizioni di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino, Benevento, ecco il nuovo consiglio regionale della Campania:

Circoscrizione di Napoli (26 consiglieri)

Centrosinistra, Roberto Fico Presidente (19 consiglieri)

PD (6 consiglieri)

  • ZINNO GIORGIO (39.446)
  • MADONNA SALVATORE (38.855)
  • MANFREDI MASSIMILIANO (30.591)
  • RAIA LOREDANA 29.321
  • FIOLA CARMELA DETTA BRUNA (28.408)
  • AMIRANTE FRANCESCA (21.928)

Movimento 5 Stelle 2050 (4 consiglieri)

  • FELLA TRAPANESE LUCA DETTO TRAPANESE (12.769)
  • FLOCCO SALVATORE (6.263)
  • SAIELLO GENNARO (6.086)
  • VIGNATI ELENA (4.767)

A testa alta (2 consiglieri)

  • PORCELLI GIOVANNI (20.833)
  • FORTINI LUCIA (17.748)

Avanti Campania (1 consigliere)

  • MENSORIO GIOVANNI (22.053)

Roberto Fico Presidente (2 consiglieri)

  • SIMEONE GAETANO DETTO NINO (7.854)
  • D'ERRICO DAVIDE (4.505)

Alleanza Verdi e Sinistra (2 consiglieri)

  • CEPARANO CARLO (9.691)
  • ANDREOZZI ROSARIO (7.404)

Casa riformista per la Campania (1 consigliere)

  • BUONAJUTO CIRO DETTO CIRO (19.230)

Mastella Noi di Centro Noi Sud (1 consigliere)

  • BARRA GIUSEPPE (6.221)

Centrodestra, Edmondo Cirielli (7 consiglieri)

Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia (3 consiglieri)

  • FELE PALMIRA DETTA IRA (14.780)
  • SANGIULIANO GENNARO DETTO GENNY (9.897)
  • PISACANE RAFFAELE MARIA (9.727)

PPE Forza Italia Berlusconi (2 consiglieri)

  • PELLICCIA MASSIMO DETTO MASSIMO (16.508)
  • PANICO ASSUNTA DETTA SUSY (12.909)

Lega Cirielli Presidente (1 consigliere)

  • ROSTAN MICHELA DETTA MICA (11.032)

Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e Riformisti –

  • IOVINO FRANCESCO (8.190)

Circoscrizione di Salerno (9 consiglieri)

Centrosinistra (5 consiglieri)

Pd (2 consiglieri)

  • MATERA CORRADO (19.621)
  • PICARONE FRANCESCO DETTO FRANCO (13.174)

A testa alta (1 consigliere)

  • CASCONE LUCA (20.877)

Avanti Campania (1 consigliere)

  • VOLPE ANDREA (17.305)

Roberto Fico Presidente (1 consigliere)

  • CUOFANO GIOVANNI MARIA (4.979)

Centrodestra (4 consiglieri)

Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia (1 consigliere)

  • FABBRICATORE GIUSEPPE DETTO PEPPE (13.836)

PPE Forza Italia Berlusconi (1 consigliere)

  • CELANO ROBERTO (8.650)

Lega Cirielli Presidente (1 consigliere)

  • MINELLA MIMI' DETTO MIMMO (5.941)

Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e Riformisti (1 consigliere)

  • ODIERNA SEBASTIANO (3.183)

Circoscrizione di Caserta (8 consiglieri)

Centrosinistra (5 consiglieri)

Pd (1 consigliere)

  • VILLANO MARCO (12.509)

Movimento 5 Stelle 2050 (1 consigliere)

  • AVETA RAFFAELE (6.445)

A testa alta (1 consigliere)

  • OLIVIERO GENNARO (17.138)

Casa riformista per la Campania (1 consigliere)

  • SMARRAZZO PIETRO DETTO PIETRO (10.374)

Avanti Campania (1 consigliere)

  • IOVINO GIOVANNI (9.791)

Centrodestra (3 consiglieri)

PPE Forza Italia Berlusconi (1 consigliere)

  • ZANNINI GIOVANNI (31.932)

Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia (1 consigliere)

  • SANTANGELO VINCENZO (11.313)

Lega Cirielli Presidente (1 consigliere)

  • GRIMALDI MASSIMO (9.250)

Circoscrizione di Avellino (4 consiglieri)

Centrosinistra (2 consiglieri)

Pd (1 consigliere)

  • PETRACCA MAURIZIO (25.507)

Casa riformista per la Campania (1 consigliere)

  • ALAIA VINCENZO (19.396)

Centrodestra (2 consiglieri)

PPE Forza Italia Berlusconi (1 consigliere)

  • PETITTO LIVIO (9.083)

Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia (1 consigliere)

  • ZECCHINO ETTORE (3.737)

Circoscrizione di Benevento (2 consiglieri)

Centrosinistra (1 consigliere)

Mastella Noi di Centro Noi Sud (1 consigliere)

  • MASTELLA PELLEGRINO (13.841)

Centrodestra (1 consigliere)

PPE Forza Italia Berlusconi (1 consigliere)

  • ERRICO FERNANDO (10.704)
Attualità
Campania
Politica
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Fico è il nuovo governatore della Campania. Ora è il momento di risultati e consiglieri eletti
Elezioni Regionali Campania 2025, l'elenco dei consiglieri eletti
Chi è Roberto Fico, il nuovo governatore della Campania
In Campania l'effetto Meloni non c'è: il balletto non è servito
Ciro Pellegrino
I risultati definitivi e i voti per partito
Termina l'era De Luca: l'eredità dell'ex governatore della Campania
Ciro Pellegrino
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views