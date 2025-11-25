napoli
Elezioni Regionali 2025

Elezioni Campania 2025, i risultati definitivi e i voti per partito: Fico stravince, sorprese nelle liste moderate

Roberto Fico stravince, ottime percentuali per le liste di De Luca e Manfredi. Fdi primo partito nel centrodestra. Delusione per il 2% della sinistra di Campania Popolare.
A cura di Ciro Pellegrino
Roberto Fico al comitato elettorale, dopo aver appreso dei risultati
In Campania il nuovo presidente della Regione è Roberto Fico, candidato del campo largo di centrosinistra. Ha raccolto il 60,63% delle preferenze, con 1.285.636 voti. Alle sue spalle Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra, molto staccato, con il 35,72% (757.524 voti).

Fra i candidati indipendenti delusione per Campania Popolare, la lista di sinistra, per Giuliano Granato al 2,03% (43.029 voti) non scatta il seggio perché non raggiunge la quota minima, il 2,5. Più staccati ancora il cattolico Nicola Campanile allo 0,95% (20.234), Stefano Bandecchi allo 0,49% (10.493) e Carlo Arnese allo 0,17% (3.661). Il totale dei voti ai candidati presidente è di 2.120.577, pari al 100%.

 Chi ha vinto le elezioni regionali in Campania 2025, i risultati definitivi

Nel campo largo per Fico, le liste raccolgono complessivamente il 61,20% (1.229.258 voti), quindi più voti ai partiti che al candidato: il Partito Democratico si ferma al 18,41%, il Movimento 5 Stelle 2050 al 9,12%, A Testa Alta, la lista ispirata dal presidente uscente Vincenzo De Luca  con una ottima performance,  all’8,33%, Avanti Campania al 5,89%, Casa Riformista per la Campania, la lista ispirata dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, con Matteo Renzi e Armando Cesaro al 5,82%, Roberto Fico Presidente al 5,41%, Alleanza Verdi e Sinistra al 4,65%, Mastella Noi di Centro Noi Sud al 3,55%.

Il candidato dei tiktoker non ce la fa: Di Fenza, solo 1.200 voti, flop per Rita De Crescenzo

Per Cirielli, il totale delle liste è il 35,24% (707.846 voti), ovvero più voti al candidato che alla coalizione che lo sosteneva: Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia è il primo partito della Campania a destra e ottiene l’11,93%, Forza Italia Berlusconi il 10,72%, la Lega di Matteo Salvini non sfonda col 5,51%. Poi le civiche: Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e Riformisti il 4,70%, Noi Moderati – Cirielli Presidente l’1,27%, Cirielli Presidente Unione di Centro Democrazia Cristiana lo 0,49%, Democrazia Cristiana con Rotondi – Centro per la Libertà lo 0,43%, Pensionati Consumatori – Cirielli Presidente lo 0,20%.

Tra gli altri candidati, Campania Popolare vale il 2,03% delle liste (40.724 voti); Per – Nicola Campanile Presidente lo 0,99% (19.840); Dimensione Bandecchi lo 0,42% (8.517); Forza del Popolo lo 0,12% (2.493). Le liste, complessivamente, raccolgono 2.008.678 voti.

I voti per partito alle regionali in Campania 2025

Le liste a sostegno di Fico hanno raccolto 1.229.258 voti (61,20%). La distribuzione:

  • Partito Democratico 18,41%
  • Movimento 5 Stelle 2050 9,12%
  • A Testa Alta 8,33%
  • Avanti Campania 5,89%
  • Casa Riformista per la Campania 5,82%
  • Roberto Fico Presidente 5,41%
  • Alleanza Verdi e Sinistra 4,65%
  • Mastella Noi di Centro – Noi Sud 3,55%

Il fronte di Cirielli si è fermato al 35,24% (707.846 voti):

  • Fratelli d’Italia 11,93%
  • Forza Italia – PPE Berlusconi 10,72%
  • Lega – Cirielli Presidente 5,51%
  • Cirielli Presidente – Moderati e Riformisti 4,70%
  • Noi Moderati – Cirielli Presidente 1,27%
  • Udc – Democrazia Cristiana 0,49%
  • Democrazia Cristiana con Rotondi – Centro per la Libertà 0,43%
  • Pensionati Consumatori 0,20%

Le altre liste:

  • Campania Popolare – Giuliano Granato Presidente 2,03%
  • Per Nicola Campanile Presidente 0,99%
  • Dimensione Bandecchi 0,42%
  • Forza del Popolo 0,12%

Il totale delle liste è stato di 2.008.678 voti.

