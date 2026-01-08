La giunta Fico cambia voce: fine dell’uomo solo al comando, ora la comunicazione è a più voci

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Regionali 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con i decreti di nomina dei dieci assessori è ufficialmente partita la nuova avventura della giunta regionale della Campania guidata dal presidente Roberto Fico. Una gestione che inizia a muovere i primi passi, ma sin d’ora c’è da scommetterci sarà molto diversa da quella decennale ed iper -centralizzata targata Vincenzo De Luca.

Il cambio di passo passa dalla comunicazione

Di certo, uno dei campi dove sarà immediatamente evidente e percepibile la differenza tra la precedente e l’attuale amministrazione è quello della comunicazione. Infatti, se in entrambi i due mandati di De Luca l’esposizione, la visibilità e la comunicazione politico-istituzionale degli assessori sono state a dir poco marginali, per non dire quasi nulle, molto probabilmente con Roberto Fico a Santa Lucia il loro ruolo acquisterà una centralità nuova che non dovrà essere sottovalutata.

Da una voce sola a una comunicazione plurale

Con De Luca – a parte alcune eccezioni come quelle di Lucia Fortini e di Nicola Caputo, che hanno provato a ritagliarsi uno loro autonomo spazio di manovra – la sua indiscussa capacità di dettare l’agenda del dibattito pubblico e la precisa volontà di personalizzare tutta la comunicazione, agli assessori è stato impedito di emergere, di essere protagonisti riconoscibili della vita politica regionale, mentre con la presidenza Fico sembrano esserci le condizioni per una comunicazione a più voci e tra loro concorrenziali.

Chi sceglie di stare lontano dai social

Ecco perché, adesso che la giunta sta iniziando a prendere possesso degli uffici e a costruire il proprio percorso di lavoro è opportuno mettere a fuoco sia il mondo in cui hanno comunicato la notizia della loro nomina, sia quali social hanno utilizzato per farlo. Intanto, tra i dieci abbiamo due assessori che preferiscono tenersi a debita distanza dalle piattaforme: Ninni Cutaia, al quale Fico ha assegnato le deleghe alla Cultura, agli Eventi e al Personale, non ha alcun account attivo, mentre il collega Andrea Morniroli: responsabile delle Politiche sociali e della Scuola, ha solo un profilo personale su Facebook dove si segnalano un post del 3 gennaio contro gli Stati Uniti.

Il gruppo più attivo e competitivo sul piano comunicativo

C’è invece un secondo gruppo, pienamente convinto dell’importanza strumentale dei social media e dal quale nei prossimi mesi arriveranno le prove di questo cambio di passo nella comunicazione, rappresentato da Mario Casillo, Enzo Maraio ed Enzo Cuomo. Sono loro, in particolare, quelli che possono insidiare più facilmente la leadership comunicativa di Fico. Casillo ha tre account social e tra questi quello più seguito è la pagina Facebook con 14.249 follower, mentre il post di annuncio della sua nomina ha incassato in tutto 4.211 interazioni.

Enzo Cuomo, secondo assessore in quota Pd, sindaco dimissionario di Portici, conta invece 40.202 follower sempre su Facebook e il post in cui dava notizia della sua nuova esperienza regionale ha ottenuto 3.775 interazione. Enzo Maraio, invece, che è anche segretario nazionale del Partito Socialista, è tra gli assessori quello con l’account Instagram più seguito, con una platea di 7.033 follower, mentre il post su Facebook, dove conta altri 32.800 follower, ha registrato 2.400 interazioni.

Le assessore e il presidio delle piattaforme

Tutti e tre comunque hanno aggiornato le informazioni sui profili inserendo i nuovi incarichi di governo regionale. Nel quartetto femminile che Fico ha voluto in giunta, Maria Carmela Serluca all’Agricoltura, Fiorella Zabatta alle Politiche giovanili, Claudia Pecoraro all’Ambiente e Angelica Saggese, al Lavoro e alla Formazione, sono queste ultime due ad avere il maggior numero di follower: la Saggese conta 4.157 follower su Facebook, dove il post dell’annuncio incassa anche 1.302 interazioni, mentre la Pecoraro conta 1.828 follower su Instagram.

Profili aggiornati e silenzi (per ora)

A differenza della Serluca e della Saggese, al momento però né la Pecoraro, né la Zabatta hanno inserito nei rispettivi account social l’avvio del nuovo incarico. A completare la ricognizione del presidio social troviamo l’assessore Fulvio Bonavitacola, tra i dieci è l’unico uscente e raccoglie più di tutti l’eredità deluchiana essendone stato vice, che ha 1.301 follower su Facebook e 451 su Instagram, dove però l’ultimo post risale al 30 settembre 2025.