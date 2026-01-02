napoli
video suggerito
video suggerito
Elezioni Regionali 2025

La Prefettura a Enzo Cuomo, neo assessore regionale: è ancora sindaco di Portici per 20 giorni. E c’è incompatibilità

La giunta di Roberto Fico, nominata da meno di tre giorni, potrebbe già avere un serio problema amministrativo-burocratico.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Ciro Pellegrino
0 CONDIVISIONI
Enzo Cuomo (PD)
Enzo Cuomo (PD)
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Elezioni Regionali 2025

La giunta regionale di Roberto Fico, nominata da meno di tre giorni, potrebbe già avere un serio problema amministrativo-burocratico. Riguarda Enzo Cuomo, assessore al Patrimonio in quota Partito Democratico, sindaco dimissionario del Comune di Portici. Si tratta di una questione sollevata dalla Prefettura di Napoli, appresa una una nota del Viminale e contenuta in una lettera urgente del 2 gennaio, inviata al segretario generale del Comune porticese.

In sintesi, cosa scrive la Prefettura partenopea? Fa riferimento alla lettera di dimissioni di Cuomo (numero 9982 del 31 dicembre 2025) trasmessa al Comune di Portici e firmata poco prima della nomina ad assessore in Regione Campania. E ricorda che, ai sensi dell’articolo 53 del Tuel, il Testo unico degli enti locali, «le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio».

Dunque, ad oggi, Cuomo è ancora sindaco a tutti gli effetti quando invece, per non risultare «incompatibile» sarebbe dovuto arrivare al decreto di nomina da assessore della Regione Campania senza essere più sindaco di Portici. L’esponente Pd per ottenere la nomina in giunta regionale ha dovuto firmare una «dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e/o di incompatibilità all’assunzione dell’incarico e delle relative funzioni». E- a quanto si apprende – in quella dichiarazione avrebbe correttamente reso nota la data delle sue dimissioni da sindaco.

Leggi anche
Vincenzo De Luca è già in disaccordo con Fico su giunta e sulla querela a Report: "La presenterò a titolo personale"

Ma la legge resta:secondo l’articolo 65 del Tuel che dice: «Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale» Il sindaco dimissionario Cuomo  al momento risulterebbe incompatibile con la carica di assessore nella squadra di Roberto Fico.

Attualità
Campania
Politica
0 CONDIVISIONI
Immagine
Prefettura a Cuomo, neo assessore regionale: è ancora sindaco. E c'è incompatibilità
De Luca è già in disaccordo su giunta e sulla querela a Report: "La presenterò a titolo personale"
Laura De Vita nominata a capo della segreteria particolare di Roberto Fico in Regione Campania
Giunta regionale Campania, chi è stato nominato assessore e quali sono le deleghe
Cosa dobbiamo pensare di questa giunta regionale di Roberto Fico in Campania
In Consiglio subito spaccatura: Avs, renziani e Mastella contro Pd, deluchiani e M5S pigliatutto
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views