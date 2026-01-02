La Prefettura a Enzo Cuomo, neo assessore regionale: è ancora sindaco di Portici per 20 giorni. E c’è incompatibilità

Enzo Cuomo (PD)

La giunta regionale di Roberto Fico, nominata da meno di tre giorni, potrebbe già avere un serio problema amministrativo-burocratico. Riguarda Enzo Cuomo, assessore al Patrimonio in quota Partito Democratico, sindaco dimissionario del Comune di Portici. Si tratta di una questione sollevata dalla Prefettura di Napoli, appresa una una nota del Viminale e contenuta in una lettera urgente del 2 gennaio, inviata al segretario generale del Comune porticese.

In sintesi, cosa scrive la Prefettura partenopea? Fa riferimento alla lettera di dimissioni di Cuomo (numero 9982 del 31 dicembre 2025) trasmessa al Comune di Portici e firmata poco prima della nomina ad assessore in Regione Campania. E ricorda che, ai sensi dell’articolo 53 del Tuel, il Testo unico degli enti locali, «le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio».

Dunque, ad oggi, Cuomo è ancora sindaco a tutti gli effetti quando invece, per non risultare «incompatibile» sarebbe dovuto arrivare al decreto di nomina da assessore della Regione Campania senza essere più sindaco di Portici. L’esponente Pd per ottenere la nomina in giunta regionale ha dovuto firmare una «dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e/o di incompatibilità all’assunzione dell’incarico e delle relative funzioni». E- a quanto si apprende – in quella dichiarazione avrebbe correttamente reso nota la data delle sue dimissioni da sindaco.

Ma la legge resta:secondo l’articolo 65 del Tuel che dice: «Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale» Il sindaco dimissionario Cuomo al momento risulterebbe incompatibile con la carica di assessore nella squadra di Roberto Fico.