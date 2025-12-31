Tutti gli assessori della giunta regionale di Roberto Fico in Campania, l’elenco con le deleghe

È nata la prima giunta di Roberto Fico in Regione Campania: l’elenco dei 10 assessori e relative deleghe è ufficiale dopo settimane di trattative e scontri.

Roberto Fico e tutti gli assessori della sua giunta regionale con le deleghe assegnate

La prima giunta della Regione Campania guidata da Roberto Fico c'è. È arrivata agli sgoccioli dell'anno 2025, sotto il segno del Capricorno, dopo una trattativa logorante sulle deleghe, andata avanti anche di notte, tre giorni dopo prima seduta del Consiglio regionale pure non priva di polemiche e divisioni.

La sintesi della maggioranza di centrosinistra, il cosiddetto "campo largo" (Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Socialisti, "Casa Riformista", "A testa alta", "Noi di centro con Mastella", lista Fico Presidente) che ha vinto le elezioni Regionali 2025 il 24 novembre è dunque in una lista di nomi, nero su bianco, ora diventati decreto presidenziale. E consentirà alla squadra di governo campano che arriva dopo un decennio di governo di Vincenzo De Luca (sempre centrosinistra) di poter essere operativa fin dai primi giorni del 2026.

Giunta Regione Campania: nomi e deleghe complete

Questi, dunque, i nomi e le deleghe dei 10 assessori regionali della dodicesima legislatura in Campania (2025-2030), l'elenco intorno al quale si è consumato un accesissimo scontro interno ai partiti (soprattutto alle varie anime del Partito Democratico) e poi tra le altre realtà del campo largo, come la lista deluchiana "A testa alta" o "Casa Riformista". Nelle ultime ore la discussione più che sui nomi, ormai quasi tutti definiti, era sulle deleghe. Ora sono qui, ufficiali.

Mario Casillo : vicepresidente: Trasporti, Mobilità, Mare.

Ingegnere, di Boscoreale, una lunga esperienza amministrativa, è uno dei maggiorenti del Partito Democratico in Campania, corrente Bonaccini.

: vicepresidente: Trasporti, Mobilità, Mare. Ingegnere, di Boscoreale, una lunga esperienza amministrativa, è uno dei maggiorenti del Partito Democratico in Campania, corrente Bonaccini. Enzo Cuomo : Governo del territorio, Patrimonio.

Sindaco (dimissionario) di Portici, già senatore, è del Pd, area Schlein.

: Governo del territorio, Patrimonio. Sindaco (dimissionario) di Portici, già senatore, è del Pd, area Schlein. Andrea Morniroli : Politiche sociali e Scuola.

Cooperatore sociale di lunga esperienza, è un tecnico voluto dal Pd area Schlein.

: Politiche sociali e Scuola. Cooperatore sociale di lunga esperienza, è un tecnico voluto dal Pd area Schlein. Claudia Pecoraro : Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità.

Avvocata, è vicepresidente del Consiglio comunale di Salerno col M5s.

: Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità. Avvocata, è vicepresidente del Consiglio comunale di Salerno col M5s. Fulvio Bonavitacola : Attività produttive e sviluppo economico.

È stato per 10 anni vicepresidente della Regione con Vincenzo De Luca , suo riferimento politico. È iscritto al Pd ma entra in quota area deluchiana "A testa alta".

: Attività produttive e sviluppo economico. È stato per 10 anni vicepresidente della Regione con , suo riferimento politico. È iscritto al Pd ma entra in quota area deluchiana "A testa alta". Enzo Maraio : Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale.

È leader del Partito Socialista Italiano, i socialisti hanno sempre e solo indicato lui nel caso di un assessorato.

: Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale. È leader del Partito Socialista Italiano, i socialisti hanno sempre e solo indicato lui nel caso di un assessorato. Angelica Saggese : Lavoro, Formazione.

Salernitana di Oliveto Citra, ex Pd, è esponente di Italia Viva di Matteo Renzi , entra in quota "Casa Riformista".

: Lavoro, Formazione. Salernitana di Oliveto Citra, ex Pd, è esponente di Italia Viva di , entra in quota "Casa Riformista". Ninni Cutaia : Cultura, Eventi, Personale.

Entra come scelta diretta di Fico. Siciliano, già dirigente del Mibact e direttore del teatro Mercadante di Napoli e del Teatro di Roma, nonché commissario del Maggio musicale fiorentino.

: Cultura, Eventi, Personale. Entra come scelta diretta di Fico. Siciliano, già dirigente del Mibact e direttore del teatro Mercadante di Napoli e del Teatro di Roma, nonché commissario del Maggio musicale fiorentino. Fiorella Zabatta : Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali.

Co-portavoce Nazionale Europa Verde, Entra in quota Sole che ride in Avs.

: Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali. Co-portavoce Nazionale Europa Verde, Entra in quota Sole che ride in Avs. Maria Carmela Serluca: Agricoltura.

Vicesindaca a Benevento, entra con "Noi di Centro" di Clemente Mastella.

Il presidente riserva a sé le materie della Sanità, del Bilancio, dei fondi europei e nazionali, nonché le restanti non assegnate.

Il commento di Fico, Casillo e De Luca dopo il varo della giunta regionale

Il governatore Fico commenta così: «Ringrazio le forze politiche e civiche per il confronto e il contributo alla formazione della Giunta. Siamo pronti per lavorare al servizio dei cittadini campani mettendo in campo esperienza, professionalità e competenze, cura e attenzione per il territorio, ascolto dei bisogni delle persone».

A seguire, commenta il neo vicepresidente Casillo: «È per me un grande onore e motivo di orgoglio; ringrazio il presidente Fico per la fiducia, la segretaria Elly Schlein, il segretario regionale Piero De Luca. Sarò subito al lavoro per una Campania più efficiente e sostenibile». E proprio il deputato Dem e segretario regionale De Luca commenta: «È una giunta di alto profilo, che siamo convinti sarà in grado di attuare, insieme al presidente, il programma di governo che abbiamo presentato ai cittadini. Ci sono esponenti politici ma anche figure espressione della società civile. Il Partito Democratico esprime il vicepresidente ed è questo motivo di orgoglio ma anche di forte responsabilità. Ora può partire a pieno regime il lavoro».

Cuomo si dimette da sindaco di Portici prima del decreto da assessore

La squadra è stata resa nota a mezzo nota stampa, niente conferenze pubbliche, per ora. È stato un parto complicato: per tutta la mattina si sono rincorse voci, alla fine è stato Clemente Mastella a rompere gli indugi con una nota ringraziando Fico per l'assessorato all'Agricoltura, senza però che fosse nota la giunta. Idem la Confagricoltura. «Surreale sapere degli assessori dai social di Mastella» ironizza Fulvio Martusciello, coordinatore di Forza Italia in Campania.

Poco prima della nomina ad assessore Enzo Cuomo (Pd) si è dimesso dalla carica di sindaco di Portici, evitando ogni problema di ineleggibilità. A Portici si voterà in primavera 2026, un attimo prima di dimettersi, Cuomo ha nominato vicesindaco Giovanni Iacone, suo fedelissimo, ovviamente Pd.