Campania, calendario scolastico 2026/2027: lezioni dal 15 settembre al 8 giugno, 204 giorni in aula

Via libera della giunta regionale al calendario scolastico 2026/2027 con 204 giorni complessivi di lezione per primaria e secondaria.

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La Giunta regionale della Campania ha approvato il calendario scolastico 2026/2027. Le scuole di ogni ordine e grado riapriranno martedì 15 settembre 2026. La chiusura delle attività didattiche è fissata a martedì 8 giugno 2027 per scuole primarie e secondarie, mentre le scuole dell’infanzia termineranno mercoledì 30 giugno 2027. Il provvedimento è stato approvato con la delibera n. 199 del 20 maggio 2026 dalla Giunta guidata dal presidente Roberto Fico, su proposta dell’assessore regionale all’Istruzione Andrea Morniroli.

Quando c'è la festa del santo patrono in Campania

Il calendario prevede 204 giorni complessivi di lezione per primaria e secondaria. I giorni diventano 203 se la festa del Santo Patrono cade durante il periodo di attività didattica.

San Gennaro a Napoli il 19 settembre

San Matteo a Salerno il 21 settembre

San Modestino ad Avellino il 14 febbraio

San Bartolomeo Apostolo a Benevento il 24 agosto

San Sebastiano a Caserta il 20 gennaio

La Regione sottolinea che il calendario è stato definito dopo il confronto con sindacati, Ufficio scolastico regionale e ANCI Campania, avvenuto il 29 aprile scorso.

Le festività e i ponti previsti in Campania

Oltre alle domeniche e alle festività nazionali, in Campania sono previste ulteriori sospensioni delle attività didattiche:

2 novembre 2026 – Commemorazione dei defunti

– Commemorazione dei defunti 7 dicembre 2026 – Ponte dell’Immacolata

– Ponte dell’Immacolata Dal 23 dicembre 2026 al 5 gennaio 2027 – Vacanze natalizie

– Vacanze natalizie 8 e 9 febbraio 2027 – Vacanze di Carnevale

– Vacanze di Carnevale Dal 25 al 27 marzo 2027 e 30 marzo 2027 – Vacanze pasquali

Le festività nazionali

Restano confermate le festività nazionali previste dalla normativa statale:

1 novembre 2026 – Ognissanti

8 dicembre 2026 – Immacolata Concezione

25 dicembre 2026 – Natale

26 dicembre 2026 – Santo Stefano

1 gennaio 2027 – Capodanno

6 gennaio 2027 – Epifania

Lunedì dopo Pasqua

25 aprile 2027 – Festa della Liberazione

1 maggio 2027 – Festa del Lavoro

2 giugno 2027 – Festa della Repubblica

Ponti e sospensioni: i giorni senza lezione

Nel calendario scolastico 2026/2027 in Campania sono previsti alcuni “ponti” e sospensioni che si aggiungono alle festività nazionali. In particolare, è confermato il ponte del 7 dicembre 2026, collegato alla festa dell’Immacolata. Inoltre, la sospensione delle attività didattiche il 2 novembre 2026 crea un prolungamento rispetto alla festività di Ognissanti. A questi si aggiungono le pause più lunghe, come le vacanze natalizie dal 23 dicembre 2026 al 5 gennaio 2027 e le interruzioni per Carnevale e Pasqua, che di fatto determinano ulteriori periodi senza lezioni consecutivi.

Possibile settimana corta e modifiche autonome

La delibera conferma inoltre la possibilità per le scuole di adottare la settimana corta, distribuendo le lezioni su cinque giorni settimanali. Gli istituti scolastici potranno anche anticipare l’apertura fino a un massimo di tre giorni per esigenze specifiche del territorio, come vocazione turistica o festività religiose, previo accordo con gli enti locali competenti.