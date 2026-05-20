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Presidenza Fico in Regione Campania

Consiglio regionale Campania, l’esercito dei comandati verso gli staff politici da ospedali, Asl, Comuni e ministeri

Una serie di provvedimenti ha trasferito dipendenti di Asl, ospedali e ministeri romani negli uffici di supporto del Consiglio regionale.
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A cura di Ciro Pellegrino
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Roberto Fico e Massimiliano Manfredi
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Presidenza Fico in Regione Campania

Dipendenti di Asl, ospedali, ministeri, università, Arpac e Comuni trasferiti nelle segreterie politiche del Consiglio regionale della Campania: è la danza dei comandati che emerge da una lunga serie di determine pubblicate tra aprile e maggio 2026 per personale in posizione di comando destinato agli uffici di supporto di presidenti di commissione, vicepresidenti del Consiglio, gruppi consiliari e componenti dell’Ufficio di Presidenza.

Tra gli enti di provenienza compaiono soprattutto le Aziende sanitarie locali e le strutture ospedaliere: Asl Caserta, Napoli 1 Centro, Napoli 3 Sud, l'Azienda ospedaliera dei Colli, l'ospedale Cardarelli, l’Azienda ospedaliera Moscati di Avellino, l’Università di Salerno, l’Arpac. E ancora, anche posti romani: il ministero della Cultura, il ministero dell'Interno, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, oltre a svariati Comuni e altri enti pubblici, come l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

Le determine prevedono quasi sempre una decorrenza immediata e validità fino al 31 dicembre 2026. In alcuni casi si tratta di incarichi di componente di segreteria, in altri di coordinatori amministrativi o responsabili di ufficio.

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