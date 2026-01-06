Regione Campania, la battaglia è pure sulle stanze per gli assessori a Palazzo Santa Lucia

Tempo di cambiamenti (d’ufficio) per gli assessorati. Commissioni consiliari, non c’è accordo. Avs, renziani, mastelliani e lista Fico allo scontro col Pd e area De Luca.

Mario Casillo e Fulvio Bonavitacola

I passaggi di potere non sono fatti solo di atti amministrativi e partiti politici: la prossemica, la vicinanza anzi il presidio delle ‘stanze dei bottoni' è fondamentale, soprattutto nella Pubblica Amministrazione. Archiviato il decennio di dominio di Vincenzo De Luca, in Regione Campania con la nuova gestione di Roberto Fico è tempo di sparigliare anche gli uffici degli assessori.

Durante il primo incontro informale, ai dieci componenti della squadra è stato spiegato che presto arriverà una proposta di assegnazione delle stanze attraverso il Capo di gabinetto Francesco Comparone, se ne sta occupando il dirigente Pasquale Manduca delle Risorse strumentali.

Per gli assessori nulla di problematico: sono quasi tutti alla prima esperienza in Regione Campania. Uno solo ha già ben chiara la mappa di Palazzo Santa Lucia perché vi risiede – professionalmente parlando – da un decennio: è Fulvio Bonavitacola, il braccio destro dell'ex governatore Vincenzo De Luca, per due legislature vicepresidente e oggi assessore alle Attività Produttive.

Ieri, caso curioso: Bonavitacola – che obtorto collo e solo dopo una lunga trattativa ha mollato il ruolo da vice, ma che durante il primo incontro ha promesso a tutti la sua massima collaborazione – si è guardato invece bene dal cedere al suo successore le stanze da vicepresidente al quinto piano del palazzo luciano.

A dire il vero il vice attuale, Mario Casillo, Pd, assessore ai Trasporti, piuttosto desideroso di divenire subito operativo – ha già pianificato incontri sull'azienda Eav, quella che gestisce la Circumvesuviana – non ha battuto ciglio: si è tranquillamente sistemato al secondo piano. Questa è la situazione, ad oggi. La circostanza ha destato più d'una chiacchiera in Regione.

Il meccanismo di ripartizione degli uffici regionali

Funziona così: gli assessori hanno uffici operativi al Centro Direzionale, isola A6 Ma per gli incontri di rito si preferisce ovviamente la sede storica in via Santa Lucia, lì dove ogni assessore ha almeno 2/3 stanze. Attualmente il palazzo storico è oggetto di un importante lavoro di restyling e va immaginato come un inferno dantesco: più si scende e meno luce naturale c'è.

Il terzo piano, quello in cui ci sono gli uffici del presidente e la sala giunta – che funge anche da spazio per le conferenze stampa – è ristrutturato, al pari del quinto che risulta quindi «accettabile», dicono i dipendenti. «Ma il primo piano, ad oggi, è osceno», spiega una dipendente regionale. Il secondo piano, invece «è ancora così così».

Consiglio regionale Campania, non c'è ancora accordo sulle commissioni

Domani si riunisce la conferenza dei capigruppo e oltre a fissare le riunioni del Consiglio, fondamentali per consentire a Fico di presentare la giunta, c'è da risolvere il nodo delle presidenze nelle 8 commissioni permanenti. Avs, renziani, mastelliani e lista Fico allo scontro col Pd , M5S e area De Luca che vogliono accaparrarsi ogni presidenza.

Per fare ostracismo renziani di Casa Riformista, Alleanza Verdi e Sinistra, lista Fico non hanno comunicato al presidente Massimiliano Manfredi i nominativi dei loro consiglieri da inserire nelle commissioni, impedendo, di fatto, di avviare il meccanismo che porterà alle nomine.

Un'ipotesi di accordo valida prevede 2 presidenze di commissione al Pd e una al M5s con una presidenza cadauno per "A testa alta"; "Casa riformista", lista "Fico Presidente" e Alleanza Verdi e Sinistra. L'ultima sarebbe contesa tra "Noi di Centro" di Clemente Mastella e il Partito Socialista. Poi occorrerà capire quali commissioni: Trasporti, Sanità, Agricoltura, Attività produttive, sono le più gettonate.